Những "tác dụng phụ" của quan hệ tình dục

Bác sĩ Nguyễn Hoài Thu (Viện Y học ứng dụng Việt Nam) cho biết, theo một nghiên cứu cho thấy, hội chứng hậu cực khoái xuất hiện ở nam giới do phản ứng tự miễn với tinh dịch của chính nam giới và ở phụ nữ, nguyên nhân thường liên quan đến mô xung quanh âm đạo. Trường hợp này nên khám các bác sĩ tiết niệu hoặc bác sĩ phụ khoa.

Nhiều người đưa ra lý do đau đầu khi muốn từ chối quan hệ tình dục. Tuy nhiên, đau đầu lại là lý do chính đáng đối với một số người bởi quan hệ tình dục thực sự gây ra tình trạng đau đầu. Theo các chuyên gia, có hai loại đau đầu liên quan đến hoạt động tình dục, đặc biệt là khi đạt cực khoái. Đó là đau đầu do gắng sức, hưng phấn tình dục và đau đầu do cực khoái. Trong đó đau đầu do gắng sức, hưng phấn tình dục gây co cơ ở đầu và cổ, dẫn đến đau đầu. Hầu hết, các cơn đau đầu do gắng sức đều lành tính và thường gặp ở những bệnh nhân dễ bị chứng đau nửa đầu. Nhưng trong một số trường hợp, chúng có thể là dấu hiệu của những bất thường ở não hoặc các bệnh khác.

Loại đau đầu do quan hệ tình dục thứ hai được gọi là "cơn đau đầu do cực khoái". Theo các chuyên gia, đau đầu do cực khoái là một cơn đau đầu rất dữ dội, nghiêm trọng, thường xảy ra ngay trước khi đạt cực khoái. Tình trạng này xảy ra thường xuyên hơn ở nam giới và thường gặp ở những người dễ bị chứng đau nửa đầu. Cả hai trường hợp đều cần đến gặp bác sĩ để tìm nguyên nhân và điều trị.

Đối với nữ giới, dị ứng tinh dịch không phải là trường hợp hiếm gặp. Theo một nghiên cứu, có tới 40 nghìn phụ nữ ở Mỹ được cho là bị dị ứng tinh dịch. Theo các chuyên gia, tinh dịch làm thay đổi độ pH trong âm đạo đối với một số phụ nữ, dẫn đến kích ứng, khiến cổ tử cung tăng tiết, sưng tấy. Cách tốt nhất để giảm các triệu chứng dị ứng tinh dịch là sử dụng bao cao su khi quan hệ.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Thu cũng chỉ ra thêm một trường hợp bất thường về sức khỏe do quan hệ tình dục gây nên, đó là viêm đường tiết niệu. Các triệu chứng thường gặp như: tiểu đau, tiểu buốt, tiểu dắt, tiểu nhiều lần. "Phụ nữ dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu hơn so với nam giới. Một nghiên cứu cho thấy, phụ nữ trưởng thành có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 30 lần so với nam giới", bác sĩ Thu cho biết.

Nhiễm nấm Candida cũng là một vấn đề gây nên nhiều phiền toái. Nhiễm nấm không phải là bệnh lây truyền qua đường tình dục nhưng nhiễm nấm có một số triệu chứng giống với các bệnh lây truyền qua đường tình dục như ngứa, kích ứng, đau khi quan hệ tình dục và tăng tiết dịch. Theo bác sĩ Thu, có thể sử dụng một số loại thuốc không kê đơn để điều trị nhưng nếu tình trạng nhiễm nấm không cải thiện thì người trong cuộc phải đi khám.

Bệnh viêm âm đạo cũng phiền phức không kém gì nhiễm nấm Candida. Các triệu chứng của bệnh viêm âm đạo là dịch âm đạo màu trắng hoặc xám, có mùi hôi nồng, có mùi tanh sau khi quan hệ, kèm theo ngứa âm đạo và đi tiểu đau hoặc rát. Có thể giảm nguy cơ viêm âm đạo bằng việc sử dụng bao cao su, tránh thụt rửa, vệ sinh tốt và mặc đồ lót bằng vải cotton, vừa vặn, không bó sát.

Cuối cùng là cảm cúm. Bác sĩ khuyên, nếu bị cúm thì không nên quan hệ tình dục vì có thể lây cúm sang bạn tình. Để tránh gây ảnh hưởng đến sức khoẻ thì tốt nhất, hai người nên giữ khoảng cách và tránh quan hệ tình dục trong khoảng một tuần nếu một trong hai người đang bị cảm cúm.