Những sai lầm khi ăn tỏi sống có thể gây nguy hiểm

Tỏi từ lâu đã được biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Theo nghiên cứu, trong 100gr tỏi có chứa 6,36gr protein, 33gr carbohydrates, ngoài ra còn các dưỡng chất như vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6), sắt, canxi, kali, mangan, magie, photpho... Việc sử dụng tỏi thường xuyên sẽ giúp phòng và điều trị cảm cúm, hỗ trợ điều trị ung thư, cải thiện chức năng xương khớp, lọc độc tố trong máu, ngăn ngừa bệnh Alzheimer...

Nguy hiểm từ thói quen ăn tỏi sống sai cách

Do tỏi có nhiều tác dụng trong phòng chữa bệnh, nhiều người coi nó như một loại kháng sinh tự nhiên và tin rằng ăn tỏi sống mỗi ngày sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn, bảo vệ mạch máu và thậm chí thay thế thuốc.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng việc ăn tỏi sống một cách tùy tiện, không phù hợp có thể gây nhiều rủi ro cho sức khỏe, đặc biệt là gây ảnh hưởng tới dạ dày và gan, thậm chí gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho cơ thể.

Tỏi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Sohu)

Ảnh hưởng tới dạ dày

Nhiều người có thói quen nhai hai tép tỏi khi bụng đói vào buổi sáng vì cho rằng đây là cách tốt nhất để hấp thụ chất dinh dưỡng, nhưng thực tế đây là việc làm có hại nhất cho dạ dày.

Tỏi sống chứa allicin, một chất gây kích ứng cực mạnh. Khi dạ dày không có thức ăn để đệm, allicin sẽ trực tiếp đốt cháy thành dạ dày, gây ra các triệu chứng nhẹ như trào ngược axit, ợ nóng và đau dạ dày, và làm trầm trọng thêm tình trạng tổn thương niêm mạc dạ dày.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, bệnh nhân loét dạ dày thường bị đau dạ dày dữ dội hơn hoặc thậm chí chảy máu dạ dày sau khi ăn tỏi sống lúc bụng đói; ngay cả những người có chức năng dạ dày tốt cũng có thể bị viêm dạ dày mãn tính nếu ăn tỏi sống lúc bụng đói trong thời gian dài.

Cách sử dụng tỏi đúng cách là dùng như một loại gia vị, chẳng hạn như thêm vào các món xào hoặc món ăn lạnh, hoặc ăn kèm với mỳ hoặc cơm. Thức ăn giúp pha loãng allicin, do đó không làm giảm hiệu quả của allicin và giảm kích ứng dạ dày.

Ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa

Nhiều người lầm tưởng rằng ăn nhiều tỏi sẽ có tác dụng tốt hơn, nhưng cơ thể không thể xử lý quá nhiều tỏi sống.

Tỏi có thể giúp điều hòa lipid máu và ức chế vi khuẩn khi tiêu thụ với lượng nhỏ, nhưng nếu tiêu thụ với số lượng lớn (như hơn năm hoặc sáu tép mỗi ngày), trước tiên nó sẽ gây kích ứng ruột, dẫn đến tiêu chảy, đầy hơi và đầy hơi liên tục, thậm chí có thể phá vỡ sự cân bằng của hệ vi khuẩn đường ruột, khiến hệ tiêu hóa trở nên tồi tệ hơn nếu bạn ăn nhiều.

Thứ hai, nó sẽ khiến gan làm việc quá sức. Quá trình chuyển hóa tỏi hoàn toàn phụ thuộc vào gan, và việc tiêu thụ quá nhiều tỏi trong thời gian dài tương đương với việc "gây thêm gánh nặng" cho chức năng giải độc của gan. Một số người cũng bị nứt khóe miệng và nóng rát cổ họng sau khi ăn quá nhiều, tất cả đều là dấu hiệu cho thấy cơ thể đã "quá tải".

Liều lượng an toàn: Người lớn khỏe mạnh chỉ cần ăn 1-2 tép mỗi ngày. Đừng coi nó như một loại thuốc và ăn quá nhiều. Hãy nhớ rằng, ngay cả thực phẩm tự nhiên cũng có giới hạn an toàn.

Sử dụng tỏi sống quá liều lượng dễ gây hại sức khỏe. (Ảnh: Sohu)

Nhóm người tuyệt đối không ăn tỏi sống

Mặc dù tỏi sống có nhiều tác dụng nhưng có những người không nên ăn mà chỉ nên sử dụng tỏi đã chín kèm món ăn như một loại gia vị.

- Người bị bệnh dạ dày : Những người bị loét dạ dày, loét tá tràng hoặc trào ngược dạ dày nên tránh ăn tỏi sống vì nó sẽ gây kích ứng trực tiếp đến vết loét và làm trầm trọng thêm tình trạng đau và trào ngược axit.

- Những người dùng thuốc chống đông máu : Ví dụ, những người dùng warfarin hoặc aspirin để điều trị các vấn đề về tim mạch và mạch máu não có thể gặp phải tác dụng chống đông máu tăng lên do ăn quá nhiều tỏi sống, điều này có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết não và chảy máu đường tiêu hóa.

- Các bà mẹ đang cho con bú : Mùi hăng của tỏi sống có thể ảnh hưởng sữa mẹ và trẻ có thể từ chối bú mẹ vì mùi vị lạ;

- Người bị dị ứng : Những người bị dị ứng với hành tây và tỏi có thể bị phát ban, hắt hơi hoặc thậm chí khó thở sau khi ăn chúng.

Dù tỏi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, bạn cũng lưu ý tỏi không phải là thần dược thay thế các loại thuốc. Một số người khi nghe nói "tỏi có thể hạ huyết áp và cholesterol" đã ngừng dùng thuốc và dựa vào việc ăn tỏi sống mỗi ngày để chữa bệnh, đây là quan niệm hêt sức sai lầm.

Trên thực tế, allicin có thể ức chế một số loại vi khuẩn và giúp điều hòa lipid máu trong các thí nghiệm, nhưng những tác dụng này rất khó đạt đến mức độ của thuốc - liều lượng và hiệu quả của thuốc được kiểm chứng nghiêm ngặt, trong khi tác dụng của tỏi chỉ có thể được coi là phụ trợ.

Có những trường hợp một số người ngừng dùng thuốc hạ huyết áp và bắt đầu ăn tỏi, dẫn đến huyết áp không kiểm soát được trong thời gian dài và cuối cùng gây ra nhồi máu não; Tương tự, nếu dựa vào tỏi để hạ lipid máu, nhưng điều này đã làm chậm quá trình điều trị và khiến tình trạng tắc nghẽn mạch máu trở nên trầm trọng hơn.

Để duy trì sức khỏe tốt không phải là "ăn những gì người khác thấy bổ" mà bạn phải xem xét thể trạng và tiền sử bệnh tật của bản thân. Việc làm theo người khác một cách mù quáng thực sự có thể gây hại.

Thói quen để bảo vệ sức khỏe rất đơn giản: Hãy coi tỏi như một loại gia vị hoặc món ăn kèm thông thường, ăn 1-2 tép tỏi mỗi ngày trong bữa ăn, không ăn lúc bụng đói, không ăn quá nhiều, và chắc chắn không thể thay thế thuốc. Bên cạnh đó, thay vì chỉ dựa vào một "thực phẩm thần kỳ", bạn hãy duy trì giấc ngủ điều độ, xây dựng chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục vừa phải để xây dựng nền tảng sức khỏe tốt.