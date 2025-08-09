Những người “NUÔI” khối u ác tính ở thực quản thường có 6 điểm chung, mong bạn không “đen đủi” sở hữu dù chỉ 1

Bạn có bao giờ để ý đến những dấu hiệu nhỏ từ cơ thể nhưng bỏ qua vì nghĩ “chắc không sao”? Ung thư thực quản cũng là một “sát thủ thầm lặng” với những dấu hiệu dễ bị hiểu lầm, bỏ qua như vậy.

Đây là loại ung thư nguy hiểm, thường được phát hiện muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn. Nhưng đừng lo, cơ thể luôn gửi những “tín hiệu SOS” để cảnh báo bạn! Dưới đây là 6 dấu hiệu điển hình mà những người có nguy cơ “nuôi” khối u ác tính ở thực quản thường gặp. Hãy kiểm tra xem bạn có “dính” dấu hiệu nào không và hành động ngay để bảo vệ sức khỏe!

1. Khó nuốt, cảm giác nghẹn ở cổ

Ảnh minh họa

Bạn từng cảm thấy thức ăn như mắc kẹt ở cổ họng khi nuốt chưa? Đây là dấu hiệu “đầu bảng” của ung thư thực quản. Ban đầu, bạn có thể chỉ khó nuốt khi ăn thức ăn đặc như cơm, thịt. Nhưng nếu bệnh tiến triển, ngay cả nước hay cháo cũng khiến bạn nghẹn. Nếu cảm giác này kéo dài hơn 2-3 tuần, đừng chần chừ, hãy đi nội soi thực quản ngay để kiểm tra!

2. Đau hoặc nóng rát khi nuốt

Nuốt mà thấy đau, nóng rát ở ngực, như có gì cào xước bên trong? Đó có thể là dấu hiệu niêm mạc thực quản đang bị tổn thương nghiêm trọng. Khối u phát triển gây kích ứng hoặc chèn ép, dẫn đến cảm giác khó chịu này. Đừng nhầm với ợ nóng thông thường, nhất là khi triệu chứng lặp lại thường xuyên sau mỗi bữa ăn.

3. Sụt cân nhanh không lý do

Nếu bạn đột nhiên sụt vài ký mà không hề ăn kiêng hay tập gym, hãy cảnh giác! Ung thư thực quản có thể khiến bạn chán ăn, khó nuốt, hoặc cơ thể không hấp thụ được dinh dưỡng. Kết quả là cân nặng tụt dốc không phanh. Đây là một dấu hiệu nguy hiểm, cần đi khám ngay để tìm nguyên nhân.

Ảnh minh họa

4. Ợ nóng, trào ngược kéo dài

Ợ nóng, ợ chua liên tục, dùng thuốc mãi không đỡ? Đừng xem nhẹ! Axit dạ dày trào ngược lâu ngày có thể làm tổn thương niêm mạc thực quản, thậm chí dẫn đến Barrett thực quản – một tình trạng tiền ung thư nguy hiểm. Nếu bạn bị trào ngược dai dẳng, hãy đi khám để được nội soi và điều trị kịp thời.

5. Ho dai dẳng hoặc giọng khàn bất thường

Ho kéo dài không rõ nguyên nhân, không kèm cảm cúm, hoặc giọng nói bỗng khàn đi dù bạn không hát karaoke quá sức? Đây có thể là dấu hiệu khối u thực quản chèn ép dây thần kinh thanh quản hoặc gây kích ứng đường hô hấp. Nếu triệu chứng kéo dài quá 3 tuần, đừng chủ quan, hãy kiểm tra ngay!

6. Đau ngực âm ỉ hoặc cảm giác chèn ép

Cảm giác đau âm ỉ ở ngực, đặc biệt sau khi ăn, hoặc cảm thấy như có gì đè nặng ở vùng ngực? Đây có thể là dấu hiệu khối u thực quản đang phát triển, gây áp lực lên các mô xung quanh. Triệu chứng này dễ bị nhầm với vấn đề tim mạch hoặc tiêu hóa, nhưng nếu lặp lại thường xuyên, bạn cần đi khám để loại trừ nguy cơ ung thư.

Ảnh minh họa