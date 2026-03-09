Nước đỗ đen rang có tác dụng gì?

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời BS Nguyễn Yên Thao cho biết, đỗ đen là một loại ngũ cốc giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khi được rang và nấu thành nước, đỗ đen phát huy những ưu điểm nhất định:

Giàu chất xơ: Đỗ đen chứa nhiều chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và ổn định đường huyết.

Khoáng chất và vitamin: Cung cấp sắt, magie, kẽm, folate và các vitamin nhóm B, cần thiết cho quá trình trao đổi chất và duy trì năng lượng.

Chất chống oxy hóa: Anthocyanin trong vỏ đỗ đen có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do.

Hỗ trợ lợi tiểu: Một số nghiên cứu cho thấy đỗ đen có khả năng lợi tiểu nhẹ, giúp cơ thể đào thải bớt nước thừa.

Nước đỗ đen rang tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng uống được

Những lợi ích này khiến đỗ đen trở thành một phần của chế độ ăn lành mạnh, hỗ trợ giảm cân một cách khoa học khi được sử dụng đúng cách và điều độ. Tuy nhiên, việc lạm dụng nó, đặc biệt là thay thế hoàn toàn các bữa ăn hoặc uống vô tội vạ, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Những người nên hạn chế uống nước đỗ đen rang

Tuy mang lại những lợi ích nhất định nhưng nước đỗ đen rang không phù hợp với tất cả mọi người. Báo VietNamNet dẫn lời bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học y dược TPHCM chỉ ra những nhóm người dưới đây nên hạn chế hoặc không nên sử dụng nước đỗ đen rang:

Người mắc viêm đại tràng, tiêu chảy, phân lỏng hoặc tiêu hóa kém không nên dùng do hàm lượng protein cao, dễ gây đầy bụng, đau bụng.

Người già, trẻ em, hoặc người có thể trạng yếu có thể khó tiêu hóa lượng protein trong đỗ đen.

Người có vấn đề về thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng do đỗ đen có tác dụng lợi tiểu mạnh.