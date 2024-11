Những người không phù hợp để tham gia concert "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Đúng 10h sáng ngày 12/11, vé concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Hà Nội đã được mở bán thông qua trang website Ticketbox. Chưa đầy 1 tiếng sau khi mở bán, tất cả vé để tham gia sự kiện đã hoàn toàn hết sạch. Nhiều khán giả chia sẻ rằng dù đã thao tác đặt vé thành công nhưng vẫn không thực sự sở hữu được vé concert "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Trước đó, sự kiện tổ chức thành công tại TP.HCM cũng hết sạch vé chỉ sau một tiếng mở bán, gây tiếc nuối cho nhiều người.

Dù đây là cơ hội để thưởng thức âm nhạc đỉnh cao, cũng giống nhưng nhiều sự kiện đông người tham gia khác, rủi ro cho sức khỏe là điều mà mọi người cần cân nhắc, đặc biệt là với những người mắc các bệnh mãn tính hoặc suy giảm miễn dịch.

Dưới đây là danh sách các nhóm người nên cân nhắc trước khi tham gia sự kiện này, đồng thời cần chuẩn bị kỹ lưỡng nếu quyết định tham dự.

Những nhóm người nên cân nhắc khi tham gia concert "Anh trai vượt ngàn chông gai"

1. Người mắc bệnh hô hấp mãn tính

Các bệnh lý hô hấp như hen suyễn, viêm phế quản mãn tính hay bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) khiến người bệnh dễ bị tổn thương trong môi trường đông đúc và kém thông gió.

Ảnh minh họa

Theo nghiên cứu từ American Lung Association, việc thiếu thông gió có thể gây kích ứng phổi và làm trầm trọng hơn các tình trạng như hen suyễn, đặc biệt là đối với những người đã có bệnh nền về hô hấp

2. Người có hệ miễn dịch suy giảm

Những người bị suy giảm miễn dịch, chẳng hạn như người đang điều trị ung thư, sử dụng thuốc ức chế miễn dịch hoặc mắc các bệnh như HIV/AIDS, rất dễ bị nhiễm bệnh trong môi trường có nhiều người.

Việc tiếp xúc với đông người trong cự ly gần có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm các loại virus, đặc biệt là trong mùa lạnh khi các bệnh về đường hô hấp dễ lây lan hơn.

3. Người cao tuổi hoặc mắc bệnh tim mạch

Người cao tuổi và những người có tiền sử bệnh tim mạch nên hạn chế đến những nơi đông người, đặc biệt là các chương trình kéo dài nhiều giờ. Theo American Heart Association, việc đứng lâu, thiếu chỗ ngồi và âm nhạc lớn có thể gây căng thẳng lên hệ tim mạch, làm tăng nguy cơ biến chứng như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Ảnh minh họa

4. Người mắc bệnh tiểu đường

Concert kéo dài có thể gây mệt mỏi và giảm đường huyết nhanh chóng đối với người mắc bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu từ National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases cho thấy sự thay đổi về nhịp độ hoạt động và lịch sinh hoạt có thể khiến việc kiểm soát đường huyết trở nên khó khăn hơn. Thêm vào đó, không có đủ thời gian để ăn uống hoặc sử dụng insulin có thể dẫn đến nguy cơ hạ đường huyết nghiêm trọng.

5. Người có tiền sử lo lắng hoặc rối loạn hoảng sợ

Không gian đông đúc, tiếng nhạc lớn và ánh sáng chớp nhoáng có thể gây kích thích quá mức cho những người mắc chứng lo âu hoặc rối loạn hoảng sợ. Theo Anxiety and Depression Association of America (ADAA), việc tiếp xúc với môi trường căng thẳng như vậy có thể gây ra các triệu chứng như khó thở, tim đập nhanh và cảm giác mất kiểm soát.

Một số lưu ý khi tham gia concert "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Nếu đang có bệnh nền và vẫn quyết định tham gia concert bạn cần lưu ý:

- Sử dụng khẩu trang và nước sát khuẩn để giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng từ không gian đông người.

- Giữ khoảng cách an toàn nếu có thể, đặc biệt tại các khu vực xếp hàng hoặc lối vào.

- Nếu bạn có bệnh mãn tính, hãy đảm bảo mang theo thuốc cần thiết.

- Tránh đứng quá lâu và tìm những khoảng trống để ngồi nghỉ ngơi khi cần.

- Nếu có dấu hiệu mệt mỏi hoặc khó chịu, hãy rời khỏi không gian đông đúc ngay lập tức để tránh nguy hiểm.