Tác dụng của cây đinh lăng

Từ lâu đinh lăng được biết đến là loại thảo dược tốt cho sức khoẻ. Nhà khoa học, Lương y Đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội cho biết, cây đinh lăng được mọi người dùng để ăn như rau làm gia vị và chữa nhức đầu.

Nhiều nơi thường lấy lá đinh lăng để nấu canh với thịt, cá để bồi bổ cho người già hoặc người ốm mới dậy.

Thành phần hóa học và dinh dưỡng: Trong củ chứa 0,3% glucozit, alcaloit, saponin, tanin, 13 loại axit amin và vitamin B1. Đinh lăng chứa một số hoạt chất mang tính năng gần giống như nhân sâm.

Nước lá đinh lăng tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng uống được

Các bộ phận của cây đinh lăng có thể dùng được:

Các lá non thường được dùng ăn gỏi cá, gói với nem, làm gia vị ăn với thịt.

Củ, thân, lá khô dùng làm thuốc.

Lá đinh lăng: Bùi, đắng, thơm, hơi mát, tác dụng lương huyết, giải độc, chống tanh hôi, lợi niệu, tiêu mẩn ngứa. Ngoài ra lá đinh lăng còn hỗ trợ chữa dị ứng, ho ra máu, kiết lỵ.

Rễ củ đinh lăng: Vị ngọt, nhạt, hơi đắng, tính ấm. Khi bào chế nên rút bỏ lõi. Rễ củ đinh lăng tác dụng thông huyết mạch, tiêu sưng viêm, giảm đau. Ngoài ra rễ củ đinh lăng còn được dùng trong những trường hợp cơ thể suy nhược, mệt mỏi, yếu sức.

Những người không nên uống nước lá đinh lăng

Đinh lăng tuy tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể dùng được. Theo Lương y Bùi Đắc Sáng, hiện không nhiều nghiên cứu về lợi ích sức khỏe của cây đinh lăng đối với phụ nữ đang mang thai và cho con bú, vì thế, cần thận trọng khi sử dụng.

Những người đang bị bệnh gan hoặc đang dùng thuốc điều trị các bệnh lý cũng cần tham khảo thêm ý kiến bác sĩ khi sử dụng đinh lăng với mục đích trị bệnh.

Trên đây là thông tin về cây đinh lăng và những người không nên uống nước lá đinh lăng. Nếu bạn thuộc nhóm những người trên hãy cân nhắc khi sử dụng loại nước này nhé.

Với người bình thường nếu muốn sử dụng đinh lăng vào mục đích chữa bệnh cũng cần tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước khi dùng.