Những người dễ đột tử khi "yêu" đều có 1 điểm chung, chuyên gia nhắc 7 kiểu người cần lưu ý để tránh hiểm họa

Ông Lưu (54 tuổi, đến từ Quảng Đông, Trung Quốc) làm việc trong ngành xây dựng. Sau khi vợ qua đời vì bạo bệnh hơn 10 năm, ông được giới thiệu tìm hiểu người khác. Sau 2 tháng hẹn hò, họ kết hôn. Vì công việc trong ngành xây dựng thường xuyên phải di chuyển, đôi vợ chồng mới cưới chỉ có thể thường xuyên bày tỏ tình yêu dành cho nhau qua mỗi lần gọi điện thoại.



2 tháng sau kết hôn, cuối cùng 2 vợ chồng mới gặp lại nhau và có những giây phút lãng mạn sau nhiều ngày xa cách. Đang lúc cao trào, đột nhiên ông Lưu kêu đau tức ngực rồi nhanh chóng ngã vật xuống giường.

Người vợ trẻ vô cùng hoảng sợ, vội vàng gọi cấp cứu nhưng vẫn không cứu được mạng sống của chồng.

Bác sĩ thăm khám cho ông Lưu nói, ông bị đột tử do áp lực cao khi làm việc xa nhà thời gian dài, uống rượu và tập thể dục cường độ cao. Sau đó, ông quá hăng say khi quan hệ tình dục, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Hầu hết những người bị đột tử do tình dục đều có chung điểm này

Đột tử do tình dục được nhiều người ví von là "cái chết đột ngột do tình dục" đôi khi rất khó nói, vì nó liên quan đến chuyện riêng tư của gia đình. Nhưng trên thực tế, đột tử do tình dục vẫn thường xảy ra, ngay từ khi còn xa xưa.

Đột tử do tình dục hay đột tử khi quan hệ tình dục để chỉ trường hợp đột tử ngoài ý muốn khi quan hệ. Không có biện pháp phòng ngừa nên người bệnh thường tử vong đột ngột.

Đột tử khi quan hệ phổ biến ở nam hơn nữ vì nam giới tốn nhiều năng lượng thể chất hơn khi quan hệ tình dục. Cùng với thói quen sinh hoạt cá nhân kém và tình trạng thể chất không tốt, họ dễ bị đột tử.

7 kiểu người dễ bị đột tử do tình dục

BS Liu Defeng (Khoa Sinh sản Nam học, Bệnh viện số 3 trực thuộc Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc) nhắc nhở, những kiểu người này dễ trở thành mục tiêu của đột tử do tình dục:

1. Người quan hệ tình dục sau uống rượu

Nhiều người cho rằng uống rượu có thể giúp ích trong quan hệ tình dục. Thực tế, rượu có thể kích thích co thắt mạch máu, tăng huyết áp, thậm chí gây ra các bệnh về tim mạch, mạch máu não.

Nguy cơ đột tử sau khi uống rượu rất cao. Uống quá nhiều rượu cũng có thể dẫn đến nôn mửa và tử vong đột ngột do ngạt thở.

2. Người thường xuyên lo lắng hoặc phấn khích thái quá

Quan hệ tình dục khi quá căng thẳng hoặc phấn khích có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não cao hơn và nguy cơ đột tử khi quan hệ tình dục cao hơn. Vì vậy, bạn nên tránh sex trong trạng thái này.

3. Làm việc quá sức

Ngày nay, nhiều nhân viên văn phòng phải chịu đựng công việc với cường độ cao và thường xuyên làm việc quá sức.

Nếu quan hệ tình dục khi làm việc quá sức, bạn có thể trở thành mục tiêu của đột tử do tình dục.

4. Chênh lệch tuổi tác lớn

Nếu chênh lệch tuổi tác giữa nam và nữ quá lớn, khi quan hệ tình dục, nhịp tim của người lớn tuổi sẽ tăng lên, dây thần kinh giao cảm bị kích thích, có thể khiến mạch máu bị đứt dẫn đến đột tử.

5. Sex sau thời gian dài xa cách

2 người gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách thường rất muốn gần gũi ngay tức thì. Tuy nhiên, thể chất mệt mỏi, cộng với việc quá hưng phấn, quan hệ tình dục vào thời điểm này có nguy cơ đột tử cao.

6. Mắc các bệnh lý có từ trước

Bệnh nhân mắc bệnh tim mạch vành, tăng huyết áp và các bệnh tim khác có thể bị tăng huyết áp đột ngột do hưng phấn quá mức khi quan hệ tình dục, từ đó gây ra đột quỵ xuất huyết, tử vong đột ngột. Người có bệnh lý tiềm ẩn phải cảnh giác hơn, tốt nhất nên dùng thuốc để kiểm soát trước.

7. Người đang dùng một số loại thuốc

Một số nam giới chọn dùng một số loại thuốc kích thích tình dục để tăng ham muốn. Tuy nhiên, trong quá trình quan hệ tình dục, họ có thể trở nên hưng phấn quá mức và di chuyển quá mạnh, từ đó làm tăng nguy cơ đột tử.

Càng có tuổi càng nên làm những việc sau để tình dục viên mãn

BS Liu Defeng và Jiang Hui (Khoa Nam học của Bệnh viện số 3 trực thuộc Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc) cho biết, người cao tuổi nên:

1. Tập thể dục, ăn uống hợp lý

Bạn cần đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng, toàn diện, tránh ăn quá nhiều. Tập thể dục phù hợp để bảo vệ tốt hơn chức năng tuyến sinh dục của người cao tuổi.

2. Tích cực tìm hiểu thêm kiến thức tình dục và cập nhật các khái niệm

Người cao tuổi nên tích cực tìm hiểu kiến thức về tình dục, không xấu hổ trước nhu cầu tình dục của người già, bình tĩnh đối mặt với nhu cầu tình dục của bản thân.

Người cao tuổi cần tránh 3 việc khi quan hệ tình dục

BS Weng (Giám đốc Trung tâm Sinh sản Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc) nhắc nhở thêm, người cao tuổi cần tránh làm 3 việc:

1. Tránh làm việc quá sức

Quan hệ tình dục đòi hỏi rất nhiều về thể lực. Nếu quan hệ tình dục khi cơ thể làm việc quá sức, nam giới sẽ khó cương cứng và xuất tinh quá nhanh.

2. Tránh quan hệ sau uống rượu

Quan hệ tình dục sau khi uống rượu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đời sống tình dục, dễ gây tổn thương các cơ quan nội tạng, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe.

3. Tránh quan hệ khi bị cảm lạnh

Không nên quan hệ tình dục sau khi bị cảm lạnh để tránh làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và mạch máu não, đồng thời cũng có thể lây cảm lạnh cho bạn tình.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Sohu, Health)