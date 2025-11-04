Những ngân hàng nào trả lãi tiết kiệm trên 6%/năm trong tháng 11/2025?

Theo khảo sát đến thời điểm hiện tại, mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng vẫn duy trì ở mức ổn định. Thị trường tiếp tục ghi nhận một số nhà băng duy trì mức trên 6%/năm cho kỳ hạn dài. Mức cao nhất trên thị trường hiện là 6,3%/năm, áp dụng với khoản tiền gửi ở kỳ hạn 18 tháng tại nhóm ngân hàng thương mại, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh duy trì trả lãi suất tiết kiệm ở mức thấp.

Cụ thể, ở kỳ hạn 18 tháng, mức lãi cao nhất trên thị trường thuộc về Bac A Bank với 6,3%/năm, theo sau là Vikki Bank (6,2%) và HDBank (6,1%). Một số ngân hàng khác như BVBank, VietBank, MBV, NCB, PVcomBank, Saigonbank cũng trả lãi quanh 5,8–5,9%/năm. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục duy trì mức thấp 4,7–4,8%/năm, và SCB là ngân hàng có lãi suất thấp nhất ở kỳ hạn này với 3,9%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, Bac A Bank và Vikki Bank là hai ngân hàng duy nhất trả lãi trên 6%/năm, lần lượt ở mức 6,0% và 6,1%. Nhóm có lãi suất cao tiếp theo gồm BaoVietBank, BVBank, ABBank, MBV, VietBank, GPBank, NCB, dao động từ 5,6–5,8%/năm. Ngược lại, các ngân hàng quốc doanh như Agribank, BIDV và VietinBank vẫn duy trì mức thấp nhất thị trường, chỉ 4,7- 4,8%/năm. Một số ngân hàng thương mại tư nhân như SCB (3,7%), SeABank (4,7%) hay OCB (5,1%) cũng nằm trong nhóm trả lãi tiết kiệm thấp.

Tại kỳ hạn 9 tháng, lãi suất dao động chênh lệch rõ nét giữa các nhóm ngân hàng. Bac A Bank vẫn giữ vị trí cao nhất với 5,85%/năm, tiếp đến là Vikki Bank (5,8%), MBV (5,6%), BaoVietBank (5,5%) và VietBank (5,4%). Ngược lại, các ngân hàng lớn thuộc nhóm Big4 chỉ áp dụng mức 3,3-3,7%/năm, trong khi SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi thấp nhất khi niêm yết 2,9%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, Vikki Bank và Bac A Bank tiếp tục dẫn đầu với mức 5,9% và 5,8%/năm, sau đó là MBV (5,5%), BaoVietBank (5,45%) và GPBank (5,35%). Nhóm ngân hàng quốc doanh như BIDV, VietinBank, Agribank vẫn giữ mặt bằng thấp chỉ 3,3–3,7%/năm, còn SCB là đơn vị duy nhất ở mức 2,9%/năm.

Đối với kỳ hạn 3 tháng, Bac A Bank, Vikki Bank và VCBNeo cùng dẫn đầu với mức 4,55%/năm. Các ngân hàng như MBV, VietBank, SHB có mức quanh 4,3–4,4%/năm, trong khi nhóm thấp gồm BIDV, VietinBank chỉ 2,3%/năm và SCB thấp nhất toàn hệ thống với 1,9%/năm.

Ở kỳ hạn ngắn 1 tháng, Bac A Bank vẫn xếp đầu với 4,4%/năm, kế tiếp là Vikki Bank (4,35%), MBV, VietBank, SHB, BaoVietBank ở mức 4,0–4,1%/năm. Ngược lại, nhóm ngân hàng có lãi suất thấp nhất là SCB (1,6%), (1,9%/năm), VietinBank, BIDV (2,0%), Agribank (2,4%).

Tính chung đến đầu tháng 11, chỉ còn ba ngân hàng gồm Bac A Bank, Vikki Bank và HDBank trả lãi trên 6%/năm, chủ yếu ở kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng. Phần lớn các ngân hàng còn lại đã neo quanh mức 5,2-5,8%/năm, trong khi nhóm quốc doanh vẫn ổn định ở vùng thấp nhất thị trường, quanh 4,7–4,8%/năm.