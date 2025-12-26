Những món ăn này cũng thúc đẩy ung thư gan

Theo News Medical, các nhà nghiên cứu MIT phát hiện ra rằng khi tiêu thụ chế độ ăn nhiều chất béo, các tế bào gan trưởng thành trong gan sẽ chuyển về trạng thái chưa trưởng thành, giống như tế bào gốc, điều làm tăng nguy cơ ung thư gan về lâu dài.

Chế độ ăn nhiều chất béo lâu dài có thể dẫn đến ung thư gan - Minh họa AI: Thu Anh

Từ lâu, chế độ ăn nhiều chất béo đã được chứng minh rằng có thể dẫn đến viêm và tích tụ mỡ trong gan, tức bệnh gan nhiễm mỡ.

Bệnh này lâu ngày có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng hơn, bao gồm xơ gan và ung thư gan.

Vì vậy, các nhà nghiên cứu MIT đã đi tìm cơ chế. Họ đã thử nghiệm trên một nhóm chuột bằng cách cho chúng ăn chế độ giàu chất béo, điều mà con người ngày nay thường gặp phải do tiêu thụ nhiều thực phẩm kiểu công nghiệp, thực phẩm thiếu lành mạnh hay do ăn kiêng cực đoan.

Trong giai đoạn đầu, họ phát hiện ra rằng chế độ ăn nhiều chất béo đã gây căng thẳng cho gan và khởi động các cơ chế sinh tồn ở tế bào gan, bao gồm kích hoạt các gene giúp chúng chống lại quá trình chết tế bào theo chương trình (apoptosis) và có khả năng sinh sôi nảy nở cao hơn.

Đồng thời, các tế bào đó bắt đầu tắt một số gene quan trọng cho chức năng bình thường, liên quan đến các enzyme chuyển hóa và protein được tiết ra.

"Điều này thực sự giống như một sự đánh đổi, ưu tiên những gì tốt cho sự sống của từng tế bào riêng lẻ trong môi trường căng thẳng, mà bỏ qua những gì mà toàn bộ mô nên làm" - đồng tác giả Constantine Tzouanas giải thích.

Nói cách khác, tế bào gan trưởng thành, hoạt động đầy đủ đã trở nên giống một tế bào chưa trưởng thành. Thay vì phải tiết các enzyme và protein cần thiết để chức năng chuyển hóa của cơ thể được hoạt động trơn tru, chúng tập trung vào việc nhân bản.

Ở trạng thái này, chỉ cần một đột biến nhỏ xảy ra, tế bào đã có sẵn đà để phát triển thành khối u nhanh hơn rất nhiều so với tế bào trưởng thành bình thường.

Cuối thời gian thí nghiệm, 100% các con chuột đều đã bị ung thư. Theo các tác giả, thời gian này tương ứng với 20 năm ở con người. Điều này là một lời cảnh báo: Nếu bạn đang tiêu thụ quá nhiều chất béo nhưng chưa bị ung thư gan, hãy nhanh chóng thay đổi trước khi quá trễ.