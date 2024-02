Nhiều gia đình thường có thói quen chọn lựa những món ăn đại diện cho sự may mắn để thưởng thức vào dịp đầu năm mới. Chúng giúp gia chủ có niềm tin vào mọi điều tốt lành và hy vọng năm mới bình an, hạnh phúc hơn. Theo quan niệm dân gian, những món ăn mang lại may mắn dưới đây thường được đưa vào mâm cỗ ngày Tết .

Xôi gấc

Gấc là một trong những loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Chúng hỗ trợ ngăn ngừa một số bệnh lý như đục thủy tinh thể, mệt mỏi, quáng gà, khô mắt,… Bên cạnh đó, xôi đất còn là món ăn đại diện cho sự may mắn, tài lộc. Do đó, đây là một trong những món ăn không nên bỏ lỡ vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán.

Dưa hấu

Nếu bạn vẫn đang bí ý tưởng để lên thực đơn Tết ăn gì cho may mắn, tham khảo ngay món dưa hấu tươi ngon, ngọt lịm nhé. Màu đỏ của quả tượng trưng cho sự may mắn, tiền tài và rực rỡ. Trong khi đó, sắc vỏ xanh gợi lên niềm hy vọng về những điều tốt lành trong năm mới .

Bánh chưng

Đây là món ăn quen thuộc và xuất hiện trong hầu hết tất cả mâm cỗ ngày Tết Việt Nam. Người xưa quan niệm rằng, bánh chưng là đại diện hội tụ tinh hoa của đất trời. Thưởng thức món ăn này vào những ngày đầu năm sẽ giúp bạn thêm phần may mắn, vận khí được quý nhân phù trợ, thành công như ý nguyện.

Gà luộc

Một trong những gợi ý bạn không nên bỏ lỡ trong danh sách Tết ăn gì cho may mắn đó chính là thịt gà. Mâm cỗ có gà thể hiện sự cầu mong về một năm mới an khang, ấm no và đầy đủ. Đặc biệt, đây còn là một món ăn giàu dinh dưỡng, phù hợp để thưởng thức trong những ngày vui xuân.

Thịt kho tàu

Thịt kho tàu là món ăn quen thuộc, thường xuất hiện trên mâm cơm ngày Tết của người miền Bắc và Nam. Món ăn mang màu sắc tươi ngon, óng ánh và hương vị thơm béo. Đặc biệt, nhiều người quan niệm rằng, việc thưởng thức món ăn này vào những ngày đầu năm sẽ giúp bạn có thêm nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc.

Thịt cá

Trong tiếng Trung, cá được phát âm là “yu”, đồng nghĩa với “dư” nên chúng thường được xem là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng. Vì vậy, nhiều người đã xem đây như một món ăn may mắn và ưu ái thưởng thức chúng vào những ngày đầu năm.

Hạt dưa

Đối với những người dân khu vực Á Đông, màu đỏ chính là sự tượng trưng cho may mắn, ấm no và tài lộc. Do đó, hạt dưa luôn là món ăn phổ biến và xuất hiện trong mâm mứt Tết của mỗi gia đình. Đặc biệt, bên trong vỏ đỏ chính là hạt vàng ươm – màu sắc đại diện của tài lộc. Vì vậy, ăn hạt dưa vào đầu năm sẽ giúp bạn thu hút tài lộc, gặp nhiều may mắn.

Đu đủ

Đu đủ là một loại trái cây không thể thiếu trong mâm ngũ quả ngày Tết. Bởi lẽ nó đại diện cho sự đủ đầy, sung túc về mọi mặt trong năm mới. Ăn đu đủ là cách mọi người đón chào một mùa xuân mới thịnh vượng và no ấm.

Ngoài ra, màu vàng, màu cam của quả đu đủ cũng là những màu sắc nổi bật, xua vận rủi, rước điềm lành.

Các loại quả hình tròn

Những loại quả hình tròn được rất nhiều gia đình ưu ái bày trên mâm cỗ ngày Tết. Bởi lẽ, chúng làm cho mỗi chúng ta liên tưởng đến sự vẹn toàn, đầy đủ. Từ đó gợi lên niềm tin về một năm ấm no, hạnh phúc. Một số loại trái cây bạn có thể tham khảo như cam, ổi, bưởi, táo,…

Bánh ngọt

Bánh ngọt nếu ăn với lượng vừa đủ sẽ mang lại nhiều lợi ích tích cực như cung cấp chất năng lượng, chất dinh dưỡng,… Ngoài ra, vị ngọt đặc trưng còn là biểu hiện của hương vị tình thân, sự gắn kết. Năm mới cùng gia đình sum vầy bên tách trà thơm nồng, thưởng thức món bánh quy ngọt thanh sẽ giúp cho không khí ngày Tết trở nên sum vầy và đoàn viên hơn.

Mì sợi

Theo văn hóa của người châu Á, mì sợi còn có tên gọi khác là mì trường thọ – ý chỉ sức khỏe và sự bình an. Do đó, món ăn này được rất nhiều gia đình chọn lựa để bày lên mâm cỗ đầu năm với hy vọng về một năm dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Một lưu ý nhỏ khi chế biến món ăn này đó chính là không nên để mì bị đứt quãng trong lúc chế biến nhé.

Canh khổ qua

Giống như chính tên gọi, món canh khổ qua khi thưởng thức vào ngày đầu năm mới sẽ giúp bạn có thêm nhiều may mắn, gác lại muộn phiền và lo lắng. Do đó, món ăn tưởng chừng như đơn giản này khi xuất hiện trên mâm cỗ ngày Tết lại có một ý nghĩa vô cùng to lớn.