Những món ăn 'không bình thường' ở Việt Nam được báo nước ngoài khuyên nên thử

Ẩm thực Việt Nam luôn nổi tiếng bởi sự phong phú, đa dạng và đôi khi là… đầy bất ngờ. Không chỉ có phở, bún chả hay bánh mì khiến du khách quốc tế mê mẩn, một số món ăn mà nhiều người coi là "không bình thường" cũng được nhắc đến như trải nghiệm ẩm thực đáng thử một lần trong đời. Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet cũng đã từng gợi ý danh sách những món ăn như vậy ở Việt Nam.

Trứng vịt lộn

Đây là một trong những món ăn "lạ" phổ biến nhất ở Việt Nam. Trứng vịt lộn là trứng trong đó phôi con non đã phát triển một phần, tạo nên hương vị béo ngậy đặc trưng. Món này thường ăn kèm rau răm, muối tiêu chanh hoặc muối ớt. Ngoài ra, biến tấu dễ ăn hơn là trứng cút lộn, hay phổ biến nhất là trứng cút lộn xào me - món ăn vặt được nhiều người yêu thích.

Gà tần đen

Một món ăn bổ dưỡng quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình. Nước dùng được ninh từ các loại thảo mộc, dược liệu như ngải cứu, kỷ tử, táo khô… Kết hợp cùng gà đen - giống gà đặc sản của Việt Nam - tạo nên món ăn vừa ngon miệng vừa giàu giá trị dược tính.

(Ảnh: Fong Yan)

Chân gà

Không quá đắt đỏ nhưng chân gà lại được coi là món khoái khẩu. Chúng có thể chế biến theo nhiều cách: luộc chấm muối tiêu chanh, nướng mật ong, xào cay hay ngâm sả tắc. Ở Việt Nam còn có giống gà Đông Tảo nổi tiếng với đôi chân to độc đáo.

Tiết canh

Món ăn này vốn khá phổ biến trong ẩm thực dân gian, được làm từ máu tươi trộn với thịt và gia vị. Tuy nhiên, hiện nay tiết canh không còn được khuyến khích do nguy cơ mất an toàn thực phẩm, dễ gây nhiễm khuẩn.

Nội tạng

Các món chế biến từ nội tạng động vật cũng được xem là "thử thách" với du khách. Phổ biến nhất là cháo lòng, lẩu lòng hay các món xào từ gan, dạ dày, tim, óc… Đây được coi là minh chứng cho sự sáng tạo và thói quen "không bỏ phí" bất cứ phần nào của con vật trong ẩm thực Việt.

Ốc

Văn hóa ẩm thực Việt Nam không thể thiếu các món ốc. Từ bún ốc truyền thống đến các quán ốc vỉa hè với hàng chục loại ốc khác nhau, chế biến phong phú như hấp sả, xào me, rang muối… luôn thu hút thực khách, đặc biệt là vào buổi tối.

Các loại nhộng

Ở miền Bắc, nhộng tằm chiên hay rang muối là món ăn đường phố quen thuộc. Ở miền Nam, đuông dừa được xem là "đặc sản" lạ miệng, thậm chí có thể ăn sống chấm nước mắm. Bên cạnh đó còn có rươi được chế biến thành chả rươi nổi tiếng.

Mỗi quốc gia đều có những món ăn truyền thống mang màu sắc riêng, đôi khi khiến du khách nước ngoài cảm thấy "không bình thường". Thế nhưng theo Lonely Planet, thay vì e dè hay phán xét, hãy thử một lần trải nghiệm. Biết đâu chính những món ăn tưởng chừng khó nhằn này lại mang đến cho bạn một kỷ niệm khó quên về hành trình khám phá Việt Nam.

(tổng hợp)