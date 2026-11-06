Những mẫu sedan tốt nhất cho gia đình năm 2026

Honda Accord, Toyota Camry hay Kia K5 cho thấy sedan vẫn là lựa chọn an toàn, tiết kiệm và thực dụng bên cạnh SUV.

Trong những năm gần đây, phân khúc sedan đang thu hẹp nhanh chóng, chủ yếu do sự bùng nổ của các dòng crossover và SUV. Mặc dù SUV hiện đang chiếm ưu thế với nhiều mẫu xe gia đình xuất sắc, cảm giác lái đặc trưng và thiết kế thanh lịch của sedan vẫn khó có thể được tái tạo trên các mẫu xe gầm cao.

Honda Accord 2025

Honda Accord là một trong những mẫu sedan cỡ trung toàn diện nhất trong tầm giá, nổi bật với công nghệ thực dụng.

Phiên bản Touring Hybrid cao cấp là cấu hình duy nhất sở hữu đầy đủ gói Honda Sensing. Với bản tiêu chuẩn, mặc dù trang bị không bằng nhưng khách hàng cũng được sở hữu loạt công nghệ an toàn nổi bật với các tính năng như hỗ trợ kẹt xe và phanh giảm thiểu va chạm.

Honda Accord 2025 đạt chứng nhận 5 sao từ Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA). Không gian cabin rộng rãi, đặc biệt phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ. Giá khởi điểm từ 28.295 USD (744 triệu đồng).

Toyota Camry 2026

Là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Honda Accord, Toyota Camry tiếp tục khẳng định vị thế với giá trị sử dụng toàn diện.

Camry 2026 chuyển sang sử dụng hệ truyền động hybrid trên toàn bộ các phiên bản, với động cơ hybrid 2.5L bốn xi-lanh, công suất khoảng 230 mã lực.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của bản LE tiêu chuẩn đạt 51 mpg kết hợp. Camry cũng đạt xếp hạng an toàn 5 sao từ NHTSA. Giá khởi điểm khoảng 29.000 USD (khoảng 762 triệu đồng).

Kia K5 2026

Kia K5 nổi bật với thiết kế bắt mắt và trang bị công nghệ giải trí hiện đại. Phiên bản LXS có giá từ 27.390 USD (khoảng 720 triệu đồng) với màn hình trung tâm 12,3 inch.

K5 cũng cung cấp điều hòa tự động hai vùng độc lập ngay từ bản tiêu chuẩn. Không gian nội thất rộng rãi với thể tích khoang hành khách gần 3 mét khối.

Phiên bản GT có giá 33.490 USD (khoảng 880 triệu đồng) được trang bị động cơ 2.5L tăng áp, công suất 290 mã lực.

Hyundai Sonata 2026

Hyundai Sonata mang phong cách thiết kế trung tính, điềm đạm hơn so với K5. Xe sử dụng động cơ 2.5L cho các bản động cơ đốt trong và có thêm phiên bản hybrid với mức tiêu thụ nhiên liệu 51 mpg kết hợp.

Giá khởi điểm của Hyundai Sonata 2026 từ 27.300 USD (khoảng 717 triệu đồng) cho bản động cơ xăng và 29.050 USD (khoảng 764 triệu đồng) cho bản Hybrid Blue. Xe cũng đạt chứng nhận 5 sao từ NHTSA.

Nissan Altima 2025

Trong bối cảnh nhiều hãng xe chuyển hướng sang SUV, Nissan Altima sẽ ngừng sản xuất sau năm 2025. Mặc dù vậy, Altima 2025 vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một chiếc sedan gia đình với giá khoảng 27.000 USD (khoảng 710 triệu đồng).

Altima được trang bị đầy đủ các tính năng phổ biến như cảnh báo va chạm trước và sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mất tập trung và cảnh báo lệch làn.

Không gian bên trong đủ rộng cho nhu cầu gia đình, với khoảng để chân 111 cm phía trước và 89 cm phía sau; khoảng không trần xe đạt 99 cm phía trước và 93 cm phía sau.

Động cơ 2.5L cho công suất 188 mã lực cùng mức tiêu thụ nhiên liệu 32 mpg (khoảng 7,35 lít/100 km) kết hợp.