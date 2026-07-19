Lái xe qua các khu vực có nguy cơ sạt lở đòi hỏi kỹ năng và cả kinh nghiệm. Trong đó, việc chú ý quan sát các dấu hiệu cảnh báo, nắm bắt được địa hình, di chuyển với tốc độ hợp lý là những yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn.

Sạt lở đất thường xảy ra ở khu vực vùng núi sau thời gian mưa lớn kéo dài . Đây là loại hình thiên tai nguy hiểm do tính bất ngờ, khó dự báo chính xác thời điểm xảy ra, chỉ có thể cảnh báo khu vực nguy cơ cao.

Để đảm bảo an toàn khi di chuyển qua những khu vực có nguy cơ sạt lở, tài xế cần lưu ý một số nguyên tắc dưới đây.

Nắm bắt tình hình thời tiết và địa chất

Trước mỗi chuyến đi, tài xế nên cập nhật dự báo thời tiết, đồng thời tìm hiểu tình hình giao thông trên tuyến đường dự kiến di chuyển, đặc biệt là những khu vực từng xảy ra sạt lở.

Nếu có cảnh báo nguy cơ sạt lở từ cơ quan chức năng, người lái nên cân nhắc hoãn chuyến đi hoặc lựa chọn lộ trình khác để đảm bảo an toàn.

Đồng thời cần theo dõi dự báo thời tiết đặc biệt là trong mùa mưa hoặc sau khi có bão. Bởi vào mùa mưa, độ ẩm đất bão hòa nên nguy cơ sạt lở cao.

Khi đó, tài xế nên tìm chỗ an toàn để nghỉ lại, không bất chấp đi để tránh nguy hiểm. Không nên đỗ xe dưới chân taluy, vách đá, khu vực có nền đất yếu hoặc nơi có nhiều cây cối để tránh nguy cơ đất đá hoặc cây đổ bất ngờ.

Quan sát kỹ các dấu hiệu cảnh báo

Trong quá trình di chuyển, người lái cần đặc biệt chú ý các biển báo nguy hiểm, rào chắn hoặc các dấu hiệu bất thường như mặt đường nứt , sụt lún, sạt taluy, vết nứt trên sườn dốc, hoặc rào chắn do chính quyền dựng lên.

Đây có thể là những chỉ báo quan trọng cho thấy khu vực có nguy cơ xảy ra lở đất. Khi gặp các dấu hiệu này, tài xế cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và thông báo ngay cho chính quyền địa phương.

Nếu gặp đoạn đường có đất đá sạt xuống, tài xế nên dừng xe tại vị trí an toàn, xuống kiểm tra thực tế để đánh giá mức độ ảnh hưởng trước khi quyết định tiếp tục hành trình. Không nên mạo hiểm đi qua nếu chưa xác định được độ ổn định của mặt đường.

Khi di chuyển trên các tuyến đèo núi, hãy chú ý quan sát cả trên cao và mở hé cửa để có thể nắm bắt được các rung động bất thường hoặc tiếng động lớn. Cần đặc biệt cảnh giác với các dấu hiệu bất thường như đất đá di chuyển hay cây cối nghiêng ngả, vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sạt lở sắp xảy ra.

Giữ khoảng cách an toàn

Người lái cần duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước, đặc biệt là đối với xe tải lớn. Điều này giúp tăng khả năng xử lý tình huống khi có sự cố như phanh gấp từ xe phía trước hoặc tình huống bất ngờ khác.

Tuyệt đối không vượt xe tại khúc cua, đoạn đường cong khuất tầm nhìn. Trên mặt đường trơn trượt, cần tránh phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột vì dễ khiến xe mất độ bám, trượt văng hoặc mất lái, dễ dẫn tới tai nạn.

Di chuyển chậm, về số thấp

Khi đi qua khu vực có nguy cơ sạt lở, tài xế nên chuyển xe về số 1 và điều khiển xe với tốc độ chậm, duy trì ga ổn định.

Với xe số tự động, có thể chuyển sang chế độ số tay (M) hoặc chế độ hỗ trợ đổ đèo để tận dụng lực hãm từ động cơ. Nếu xe có hệ thống dẫn động 2 cầu trở lên, hãy cài tất cả các cầu để phân bổ lực kéo đều lên cả 4 bánh, đảm bảo độ bám đường tối đa.

Sau khi xác định hướng đi an toàn nhất, tiếp tục di chuyển với tốc độ chậm và xoay vô lăng nhẹ nhàng theo hướng mong muốn. Không được lái quá nhanh và phải luôn giữ vô lăng bằng cả hai tay để kiểm soát trong trường hợp nền đường không ổn định hoặc có đất đá ảnh hưởng tới bánh xe, làm thay đổi hướng đi ngoài ý muốn.

Khi lái xe trên đoạn đường đèo dốc liên tục với mặt đường xấu, cần chọn vị trí đặt bánh xe an toàn, tránh khu vực dễ sạt lở. Quan sát và di chuyển theo vệt bánh xe trước sẽ giúp an toàn hơn.

Khi xuống dốc, cần giữ bình tĩnh, chạy số thấp để dễ quan sát và kiểm soát xe, tránh đi gần rìa đường. Hãy giữ thẳng lái, rà phanh nhẹ nhàng. Nếu lên dốc, tiếp tục giữ số thấp và ga đều để xe từ từ vượt qua.

Ngoài ra, lái xe và hành khách nên mặc áo phao sẵn để chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ. Sau khi vượt qua khu vực nguy hiểm, tài xế cần kiểm tra gầm xe, lốp và hệ thống treo để kịp thời phát hiện đất đá mắc kẹt hoặc hư hỏng phát sinh.

Chuẩn bị cho mọi tình huống

Trước những hành trình qua khu vực đồi núi, tài xế cần chủ động các phương án, thiết bị phòng cho trường hợp khẩn cấp như đèn pin, búa thoát hiểm, lốp dự phòng, tháo lắp lốp, bơm điện, cáp cứu hộ, áo phao cá nhân, đồ cứu thương…

Bên cạnh đó, cần kiểm tra tình trạng hệ thống phanh, lốp, ắc quy, đèn chiếu sáng và bảo đảm xe có đủ nhiên liệu. Điện thoại di động cần được sạc đầy pin và lưu sẵn số điện thoại cứu hộ tại khu vực sẽ đi qua để sẵn sàng xử lý khi xảy ra sự cố.