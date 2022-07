Theo ThS. BS. Lê Quang Dương, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững - VietHealth, đến nay các nhà nghiên cứu khoa học đã cố gắng trả lời câu hỏi rất nhiều người trên toàn thế giới muốn có thông tin rõ ràng về: Kích thước trung bình của dương vật là bao nhiêu, tuy nhiên chưa có một nghiên cứu lớn nào cho tính chính xác.



BS. Lê Quang Dương cho biết thêm, kích thước dương vật phần lớn được xác định bởi cấu tạo gen , nhưng cũng có những ảnh hưởng khác. Nội tiết tố, lối sống và các yếu tố môi trường khác cũng có thể ảnh hưởng đến kích thước dương vật.

Một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng có thể có sự khác biệt về kích thước dương vật dựa trên sắc tộc. Tuy nhiên, sự khác biệt được tìm thấy là không lớn giữa các nhóm dân tộc khác nhau.

1. Loại gen nào ảnh hưởng đến kích thước dương vật?

Kích thước dương vật phụ thuộc vào sự kết hợp của các gen.

Kích thước dương vật phụ thuộc vào sự kết hợp của các gen, cụ thể là các nhiễm sắc thể giới tính, nhận được từ cha mẹ. Các nhiễm sắc thể giới tính quyết định giới tính sinh học của một người và các đặc điểm sinh dục phụ xuất hiện trong tuổi dậy thì , chẳng hạn như lông mặt ở nam và hông tròn hơn ở nữ.

Nam giới có một nhiễm sắc thể X và một nhiễm sắc thể Y, trong khi nữ giới có hai nhiễm sắc thể X. Nhiễm sắc thể Y được thừa hưởng từ cha và chứa gen "xác định nam", gen SRY. Gen SRY dẫn đến sự hình thành tinh hoàn và cơ quan sinh dục bên ngoài và bên trong của nam giới trong phôi thai.

Tuy nhiên, trong khi sự hiện diện của nhiễm sắc thể Y dẫn đến sự phát triển của dương vật, nó không nhất thiết xác định các đặc điểm của dương vật, chẳng hạn như chiều dài và chu vi, hoặc chu vi của nó. Điều này có thể phụ thuộc nhiều hơn vào nhiễm sắc thể X, chỉ đến từ mẹ và chứa khoảng 900 gen so với 90 gen ước tính của nhiễm sắc thể Y.



Ảnh hưởng này từ nhiễm sắc thể X sau đó sẽ giải thích tại sao kích thước dương vật của anh - em trai trong gia đình lại khác nhau, vì mỗi anh - em trai có thể khác nhau về loại nhiễm sắc thể X mà họ nhận được từ mẹ ngay cả khi họ có cùng cha.

Các gen riêng biệt của mỗi người (không phải gen từ bố mẹ) cũng có thể ảnh hưởng đến kích thước dương vật. Đột biến gen cũng có thể góp phần vào chiều dài và hình dạng của dương vật.

2. Các yếu tố ảnh hưởng khác

Một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kích thước dương vật, bao gồm nội tiết tố, dinh dưỡng và tiếp xúc với chất độc trong tử cung.



Các hormone, như testosterone , đặc biệt là ở tuổi dậy thì, ảnh hưởng đến sự phát triển của dương vật và chiều dài cuối cùng của nó khi trưởng thành. Testosterone thấp có liên quan đến kích thước dương vật nhỏ hơn, cũng như giảm ham muốn tình dục và rối loạn cương dương.

Testosterone có thể được tăng lên một cách tự nhiên với chế độ dinh dưỡng và tập thể dục. Dinh dưỡng, đặc biệt là trong tử cung và trong những năm đầu đời, có thể ảnh hưởng đến cả nội tiết tố và sự phát triển tổng thể. Suy dinh dưỡng cũng có thể dẫn đến kích thước dương vật nhỏ hơn.

3. Một số "huyền thoại" lầm tưởng về kích thước dương vật

Có một số lầm tưởng xung quanh kích thước dương vật, bao gồm:

Bàn chân to hơn, dương vật to hơn: Không có mối tương quan giữa kích thước giày của một người đàn ông và kích thước dương vật của anh ấy. Các bộ phận hoặc đặc điểm cơ thể khác không cung cấp manh mối về mức độ to hay nhỏ của dương vật đàn ông. Điều này bao gồm bàn tay, lông mặt và cơ thể…

Thủ dâm : Thủ dâm không ức chế hoặc thúc đẩy sự phát triển của dương vật. Tần suất thủ dâm cũng không thành vấn đề.

Sự thỏa mãn và ham muốn tình dục : Nghiên cứu đã chỉ ra rằng kích thước dương vật không phải là yếu tố liên quan đối với một trong hai đối tác, cũng không khiến bạn nhất thiết phải ham muốn nhiều hơn hay ít hơn.

Tuy nhiên, "huyền thoại" có sức lan tỏa và tai hại nhất phải nói là cách nhận xét về nam tính của một người đàn ông và kích thước dương vật của anh ta. Thực tế, có một dương vật lớn hơn không có nghĩa là một người nào đó nam tính hơn, cũng như một dương vật nhỏ hơn sẽ không làm cho một người nào đó kém nam tính hơn.

4. Quy luật trung bình độ dài dương vật

Trung bình chiều dài dương vật mềm khi không cương cứng là khoảng 8.8cm.

Chiều dài dương vật mềm khi không cương cứng trung bình là khoảng 8,8cm. Khi cương cứng, chiều dài trung bình đo được từ gốc dương vật đến đầu là khoảng 12.9cm. Mặc dù vậy, hầu hết nam giới thực sự đánh giá quá cao chiều dài dương vật trung bình. Sự đánh giá quá cao này có thể dẫn đến cảm giác thiếu hụt, bất an và lo lắng. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng 45% số nam giới cảm thấy không an tâm về kích thước dương vật của họ hoặc họ ước nó dài hơn.

Nếu kích thước của dương vật khiến đàn ông lo lắng, hãy hiểu rằng chiều dài dài hơn hoặc chu vi lớn hơn không nhất thiết phải tốt hơn hoặc nam tính hơn. Xác định những quan điểm méo mó, vô ích về kích thước dương vật có thể giúp đàn ông vượt qua những niềm tin này.

5. Khi nào kích thước dương vật quá nhỏ?

Vào năm 1996, các chuyên gia nghiên cứu về kích thước dương vật đã thực hiện một nghiên cứu dẫn đến một bộ hướng dẫn về thời điểm một người có thể cần phẫu thuật để mở rộng dương vật. Nghiên cứu đo kích thước dương vật của 80 nam giới trước và sau khi cương cứng do thuốc. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng kích thước dương vật trung bình là 8,8 cm khi mềm và 12,9 cm khi cương cứng.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng kích thước dương vật cương cứng của một người không tương quan với kích thước dương vật mềm của họ. Nói cách khác, một dương vật có thể có độ dài khác nhau khi mềm nhưng độ dài tương tự khi cương cứng. Họ cũng không tìm thấy mối liên hệ nào giữa tuổi và kích thước dương vật.

Nam giới nên quan tâm và chú trọng đến vấn đề sức khỏe dương vật thay vì băn khoăn đến kích thước dương vật. Rất ít phụ nữ tò mò về chuyện độ lớn của đối tác mà họ quan tâm đến những cảm xúc thăng hoa, đến những hạnh phúc mà một nửa của mình mang lại.