Những lầm tưởng khi uống rượu nhiều người hay mắc phải

Ăn nhiều sẽ không bị say: Đúng là uống rượu lúc đói dễ bị say nhanh hơn, nhưng ăn nhiều cũng không khiến bạn đỡ say hơn. Bởi thức ăn trong dạ dày của bạn chỉ có nhiệm vụ làm chậm quá trình hấp thụ rượu. Vì thế, việc say hay không phụ thuộc vào nồng độ và liệu lượng rượu bạn uống chứ không liên quan đến thực phẩm bạn ăn nhiều hay ít.