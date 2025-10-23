Những không gian xanh cho Hà Nội lành

Nhiều nghiên cứu quốc tế đã khẳng định, các mảng xanh cốt lõi trong đô thị, từ công viên, hồ nước cho đến những khu vườn công cộng - chính là “lá phổi sinh thái” giúp điều hòa khí hậu, hạ nhiệt độ bề mặt và thanh lọc không khí. Với Hà Nội - một thành phố đang đối diện tốc độ đô thị hóa chóng mặt, mật độ dân cư dày đặc và tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng đáng lo ngại, thì sự tồn tại của những không gian xanh như: vườn Bách Thảo, hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, công viên Thống Nhất… lại càng trở nên vô giá. Chúng không chỉ là những mảng xanh trong quy hoạch đô thị, mà còn là nguồn sinh khí - biểu tượng cho lối sống chan hòa cùng thiên nhiên của người Hà Nội.

Không khí thể dục - thể thao mỗi sáng trên phố đi bộ Hồ Gươm.

Ở trung tâm thành phố, hồ Hoàn Kiếm được ví như “viên ngọc sáng” với mặt hồ xanh biếc soi bóng Tháp Rùa cổ kính, là nơi chứng kiến biết bao đổi thay mà vẫn vẹn nguyên vẻ tĩnh lặng. Vườn Bách Thảo - công viên lâu đời nhất của Hà Nội, lại là không gian trong lành, nơi lưu giữ hàng trăm loài cây cổ thụ, là điểm hẹn quen thuộc của những người yêu thiên nhiên. Còn công viên Thống Nhất lại trở thành “ốc đảo xanh” giữa lòng phố thị, nơi người dân tìm đến để tạm thoát khỏi ồn ào, để được lắng nghe tiếng chim hót, ngắm nhìn hoa lá và tận hưởng bầu không khí dịu mát.

Một ngày mới của Hà Nội bắt đầu từ rất sớm, khi ánh nắng còn chưa kịp hong khô những giọt sương. Khoảng 6 giờ sáng, quanh Hồ Gươm hay trong vườn Bách Thảo đã rộn rã tiếng cười nói, âm nhạc và nhịp bước chân. Ở đó, ta có thể bắt gặp những trận cầu lông đầy hứng khởi, những nhóm người tập dưỡng sinh, yoga, thể dục nhịp điệu, hay những câu lạc bộ khiêu vũ với điệu jazz, điệu tango ngẫu hứng.

Ông Nguyễn Khang, 63 tuổi, chia sẻ: “Bắt đầu ngày mới bằng việc tập thể dục trong không gian xanh mát thế này chính là cách tôi làm gương cho con cháu. Sống vui, sống khỏe và sống có ích - đó là điều mà thế hệ nào cũng cần hướng tới”.

Còn với khách du lịch như anh Minh Tuấn, khi đến một thành phố, anh thường tìm đến những không gian xanh để hít thở không khí trong lành và cảm nhận sự thong thả của nhịp sống: “Mình thường có xu hướng chọn những nơi có nhiều cây xanh, thiên nhiên trong lành khi đi du lịch. Lần này đến Thủ đô Hà Nội, mình rất bất ngờ khi xung quanh hồ Hoàn Kiếm được bao phủ bởi các loài hoa, chim bay la đà qua mặt nước. Còn khi đến vườn Bách Thảo, những cây xanh cổ thụ dường như đã chặn được hết khói bụi ngoài kia. Chúng mang đến cho mình một cảm giác trong lành thật khác biệt”.

Vườn Bách Thảo có nhiều cây cổ thụ nên không khí rất trong lành.

Khiêu vũ trong Vườn Bách Thảo.

Thời gian qua, TP Hà Nội cũng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện môi trường sông Tô Lịch, con sông gắn liền với đời sống và ký ức của người dân Thủ đô. Không dừng lại ở đó, về lâu dài, Hà Nội sẽ nghiên cứu phương án bổ sung nước từ sông Hồng, tạo nguồn cấp dồi dào, bền vững cho Tô Lịch. Đây là bước đi được các chuyên gia môi trường đánh giá là mang tính chiến lược, góp phần cải thiện chất lượng dòng chảy và cảnh quan đô thị. Nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến sông cho biết, họ mong muốn được chứng kiến Tô Lịch trở thành dòng sông xanh, sạch, đẹp, không chỉ thoát khỏi hình ảnh ô nhiễm, đen đặc như trước mà còn trở thành không gian sinh thái và văn hóa của cộng đồng.

Không gian xanh Hà Nội còn là nơi lưu giữ ký ức và tình cảm qua bao thế hệ. Hồ Gươm đã chứng kiến bao buổi hẹn hò lãng mạn, những buổi tập thể dục nhịp nhàng mỗi sớm mai. Hồ Tây in dấu những chiều hoàng hôn lộng gió, nơi gia đình cùng nhau tản bộ, trẻ nhỏ vui đùa, thanh niên dạo xe đạp đôi. Công viên Thống Nhất, vườn Bách Thảo vẫn luôn là chốn bình yên để nhiều thế hệ tìm về, để nhớ lại tuổi thơ gắn liền với trò chơi dân dã dưới tán cây xanh. Từ những ký ức ấy, người dân càng thêm trân trọng từng mảng xanh quý giá - những ‘lá phổi’ không dễ giữ giữa lòng đô thị hiện đại hôm nay.

Ảnh: Khánh Nguyên