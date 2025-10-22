Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Năng lượng và Chuyển đổi Nước (PETRA) Malaysia, ông Fadillah Yusof, cho biết hôm 22/10 rằng dự án năng lượng gió ngoài khơi công suất 2.000 Megawatt nối liền Việt Nam, Malaysia và Singapore dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn đầu tiên vào năm 2034, Reuters thông tin.

Các tuabin gió ngoài khơi hoạt động tại Nhà máy điện gió ngoài khơi Tamra ở Jeju, Hàn Quốc, vào ngày 15 tháng 1 năm 2022. Ảnh lưu trữ: Bloomberg

Ông Yusof phát biểu trong phiên họp của Quốc hội Malaysia rằng 700 Megawatt công suất dự kiến được dùng để sử dụng trong nước của Malaysia, trong khi 1.300 Megawatt còn lại sẽ xuất khẩu điện sang Singapore.

Phó Thủ tướng Malaysia cho biết giai đoạn thứ hai của dự án sẽ bao gồm việc mở rộng đường dây truyền tải về phía bắc từ Việt Nam đến Bán đảo Malaysia thông qua các tuyến đường bộ qua Campuchia, Lào và Thái Lan.

"Dự án này sẽ được xem xét tùy thuộc vào nhu cầu năng lượng và đánh giá kinh tế sau khi giai đoạn một hoàn thành toàn bộ," ông Fadillah Yusof nói.

Hợp tác ba bên Việt Nam-Malaysia-Singapore đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng xanh xuyên biên giới và khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của các nước ASEAN.

Là thành viên ASEAN, Việt Nam đang thúc đẩy tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực, với cam kết mạnh mẽ về phát triển năng lượng sạch, giảm phát thải và đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Đông Nam Á.

Nguồn: Reuters