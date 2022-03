Đại học Ngoại thương Hà Nội từ lâu đã được mệnh danh là lò đào tạo hoa hậu khi có rất nhiều người đẹp xuất thân đã đạt ngôi vị cao tại các cuộc thi hoa hậu như hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, á hậu Thuỵ Vân, hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, á hậu Huỳnh Thị Thuỳ Dung, hoa hậu Lương Thuỳ Linh,...

Tuy nhiên, ít ai biết rằng ngay trong Đại học Ngoại thương cũng có một cuộc thi sắc đẹp dành cho các sinh viên trong trường, với sự cạnh tranh khốc liệt không kém các cuộc thi hoa hậu. Cuộc thi có tên Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm, cuộc thi được tổ chức hai năm một lần bởi Hội Sinh viên trường Đại học Ngoại thương nhằm tìm kiếm và tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, nét duyên dáng, thanh lịch của nữ sinh Ngoại thương. Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1997.

Đây cũng là nơi "khởi đầu" của không ít cô gái trên con đường đến với những cuộc đua sắc đẹp lớn hơn.

Nguyễn Hà My – Hoa khôi 2019

Nguyễn Hà My sinh năm 1999, đến từ Phú Thọ. Năm 2019, nữ sinh tham gia cuộc thi Beauty and Charm - Duyên dáng Ngoại Thương đồng thời xuất sắc đạt danh hiệu Hoa Khôi. Tuy tham gia nhiều hoạt động nhưng cô nàng dành nhiều thời gian cho việc học, điểm tổng kết môn Toán cao cấp 9,7 điểm; Xác suất Thống kê 9,6 điểm.

Hà My từng là phó ban Thời Trang tại CLB MC và Thời trang ĐH Ngoại Thương. Cô cũng gây ấn tượng với nhan sắc và vóc dáng nóng bóng, lý tưởng.

Nguyễn Hà My - Hoa khôi ĐH Ngoại thương 2019

Năm 2020, Hà My tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 và lọt vào vòng chung kết cùng 34 thí sinh khác.



"Hoa hậu Việt Nam là 1 cuộc thi lớn, là môi trường tốt để mỗi thí sinh có thể rèn luyện và phát triển. Bản thân My cảm thấy không có gì nuối tiếc sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 bởi chặng đường tham gia cuộc thi mình đã làm hết sức mình và học hỏi được rất nhiều điều. My đã có được những người bạn, người chị, có được những bài học về kĩ năng sống, tính bền bỉ không bỏ cuộc khi đi 1 chặng đường dài. Và quan trọng nhất, mình đã trưởng thành hơn sau cuộc thi. Đó là kỉ niệm và là 1 trải nghiệm đáng nhớ nhất trong tuổi thanh xuân của mình”- Hà My chia sẻ

Vũ Ngân Hà - Hoa khôi 2017

Vũ Ngân Hà đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương khi mới 19 tuổi. Dù không phải người có nhan sắc nổi bật nhất trong cuộc thi nhưng lại ghi điểm bởi câu trả lời ứng xử thông minh và thuyết phục. Tuy nhiên, Vũ Ngân Hà sau đó cho biết không có ý định dấn thân vào showbiz.

Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2017 - Vũ Ngân Hà

Sau khi đạt quán quân, Vũ Ngân Hà tiếp tục gây ấn tượng với kinh nghiệm làm việc của mình dù tuổi đời còn rất trẻ. Cô gái từng là thành viên ban tổ chức G17, Cộng tác viên Ban khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam, Giảng viên Helios School và từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Marketing của một bệnh viện tại Hà Nội.



Nguyễn Thuỵ Vân - Hoa khôi 2003

Nguyễn Thụy Vân sinh năm 1986 tại Hà Nội. Trước khi trở thành Á hậu Việt Nam 2008, cô từng giành danh hiệu Á khôi cuộc thi Hoa hậu học đường toàn quốc 2003, Hoa khôi Đại học Ngoại thương 2006. Cô đoạt danh hiệu Á hậu 2 và giải "Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất" tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 được tổ chức tại Hội An, Quảng Nam.

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Thuỵ Vân tiếp tục phát triển sự nghiệp biên tập viên ở Đài truyền hình và đạt được nhiều thành tựu ấn tượng. Với vai trò là BTV của VTV, Á hậu Thụy Vân cũng được giao nhiều trọng trách đảm nhận vị trí người dẫn chương trình được phát sóng trực tiếp. Ngoài ra, cô cũng khá đắt show sự kiện, hay chụp ảnh lookbook.

Á hậu Thuỵ Vân

Với những thành tựu nổi bật của mình trong suốt một thập kỷ, Thụy Vân được mời đảm nhận vai trò giám khảo tại Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô cũng nhiệt tình hướng dẫn nhiều người đẹp khác của Hoa hậu Việt Nam bước vào con đường MC như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Huyền My, Á hậu Thanh Tú... Không chỉ có sự nghiệp thành công, Thụy Vân còn có tổ ấm viên mãn.



Đến nay, á hậu Thuỵ Vân vẫn là gương mặt MC của VTV được nhiều khán giả yêu thích.

Thùy Dung - Hoa khôi 2016

Trước khi trở thành Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Thùy Dung đã đăng quang ngôi vị Hoa khôi Đại học Ngoại thương Cơ sở II 2016. Sau bước đệm FTUCharm, hai tháng sau, Thuỳ Dung chính thức tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Từ một thí sinh bình thường trong những ngày đầu dự thi, Thùy Dung dần tỏa sáng và chạm tay đến ngôi vị Á hậu 2 cao quý.

Thuỳ Dung khi đạt quán quân cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương

Giành ngôi vị Á hậu 2, Thùy Dung được đảm nhiệm vị trí đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2017 tại Nhật Bản. Với nền tảng kiến thức và khả năng ngoại ngữ ấn tượng, Thùy Dung đã xuất sắc giành được giải thưởng phụ "Đại sứ Du lịch Nhật Bản".

Trở về từ cuộc thi, cô bắt đầu rèn luyện và trở thành một MC chuyên nghiệp. Đặc biệt, cô còn là một MC song ngữ khi có vốn tiếng Anh tốt. Năm 2019, cô bất ngờ công khai chuyện có bạn trai. Tuy nhiên, vì không muốn gây ồn ào, cô không tiết lộ quá nhiều về người yêu mình với công chúng.

