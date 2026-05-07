Những hình ảnh mới nhất tại bệnh viện của em bé 2 tuổi bị bạo hành nghiêm trọng

Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM thông tin, bệnh nhi N.G.K ( 2 tuổi, xã Hòa Hiệp, TP.HCM) bị mẹ ruột và người tình bạo hành gây ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng. Trước đó, bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, do sức khỏe nguy kịch, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị chuyên sâu ngày vào ngày 2/5.

Sau khi tiếp nhận trường hợp của bé, Bệnh viện đã nhanh chóng tiến hành hỗ trợ khẩn cấp qua mô hình trợ giúp một cửa (mô hình hỗ trợ đối tượng trẻ em, phụ nữ bị bạo hành, xâm hại…) giúp trẻ được chăm sóc y tế, tâm lý, phối hợp cơ quan chức năng, hỗ trợ pháp lý toàn diện và kịp thời.

Đội ngũ y bác sĩ đã khẩn trương xử trí và điều trị tích cực cho bé: Đa chấn thương, dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận cấp. Cơ thể bé còn có vết gãy cũ ở xương cẳng tay trái, thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu. Hiện bé đã qua cơn nguy kịch, song tình trạng vẫn nặng, bé được chăm sóc y tế đặc biệt và theo dõi sát.

Những ngày đầu tiếp xúc với bé, có lẽ trẻ vẫn còn ám ảnh bởi tiếng đòn roi, la mắng nên run rẩy, ánh mắt sợ sệt khi có nhân viên y tế lại gần. Thấu hiểu được điều đó, không ai bảo ai, đội ngũ nhân viên tại Khoa thay phiên cùng nhau hỗ trợ cho bé từ việc đúc cơm, vệ sinh hay mỗi lần thăm khám, các y bác sĩ lại tranh thủ mỗi người trò chuyện với con một ít, chọc cho con cười, tặng con những món quà nhỏ xinh, dành cho con những cái ôm, vỗ về. Để con dần cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương "thuần túy" nhất.

Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe bé đã cải thiện rõ rệt. Điều khiến cho mỗi nhân viên y tế cảm thấy hạnh phúc chính là sự thay đổi về mặt tinh thần của bé: Bé ít khóc hơn, nhoẻn miệng cười tươi, dần cảm nhận được sự an toàn. Bé thích thú, tự chơi đùa với các món đồ chơi được các cô chú Phòng Công tác xã hội Bệnh viện gửi đến.

Những vết thương trên cơ thể bé nhỏ ấy rồi có thể lành nhưng nỗi đau, thiếu vắng về tình thương người thân mới là điều khiến đội ngũ y tế Bệnh viện Nhi đồng 1 trăn trở và không khỏi xót xa mỗi khi chăm sóc bé.

Bệnh viện Nhi đồng 1 kêu gọi cộng đồng cùng chung tay phòng chống bạo lực đối với trẻ em. Nói "không" với việc giữ im lặng, xin hãy lên tiếng hoặc chỉ với một cuộc gọi đến: Tổng đài Quốc gia bảo vệ Bảo vệ trẻ em: 111 ( miễn phí cước gọi, hoạt động 24/7 và thông tin người cung cấp hoàn toàn bảo mật). Bởi biết đâu rằng, trong xã hội hiện đại này, một cuộc gọi của bạn chính là tương lai và cơ hội sống duy nhất những trẻ em bị bạo hành và kém may mắn.