Những đồ uống quen mặt là “vua phá gan”, càng uống nhiều gan càng xơ xác

Rượu bia gây nguy hại cho gan

Gan, cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa chất dinh dưỡng, loại bỏ độc tố và tổng hợp protein. Tuy nhiên, khi chúng ta uống rượu bia, gan phải làm việc quá sức để xử lý lượng cồn đưa vào, dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng.

Cụ thể, quá trình chuyển hóa cồn trong gan tạo ra acetaldehyde, một chất độc hại gây viêm và phá hủy tế bào gan. Việc lạm dụng rượu bia trong thời gian dài khiến gan liên tục phải tiếp xúc với acetaldehyde, gây ra một loạt các vấn đề sức khỏe, từ nhẹ đến nặng như gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan và nguy hiểm hơn là ung thư gan.

Nhiều loại đồ uống được ưa chuộng nhưng lại cực hại cho gan. Ảnh: Health line

Nước ngọt có ga

Nước ngọt có ga thường chứa hàm lượng đường fructose rất cao. Fructose là một loại đường đơn, khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa chủ yếu ở gan. Tuy nhiên, khác với glucose, fructose không được cơ thể sử dụng ngay để tạo năng lượng mà lại được chuyển hóa thành chất béo triglycerides. Lượng chất béo này tích tụ dần trong gan, lâu ngày dẫn đến gan nhiễm mỡ, thậm chí là viêm gan, xơ gan.

Bên cạnh đường fructose, nước ngọt có ga còn chứa một lượng lớn các chất phụ gia, chất tạo màu, hương liệu nhân tạo. Những chất này không chỉ không mang lại giá trị dinh dưỡng mà còn có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe như gây tổn thương tế bào gan, gây rối loạn chức năng gan, tăng nguy cơ mắc ung thư gan.

Nước ép trái cây đóng chai

Nước ép trái cây thường được xem là một lựa chọn lành mạnh, cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với nước ép trái cây tươi, được ép trực tiếp từ trái cây và tiêu thụ ngay lập tức. Nước ép trái cây đóng chai, mặc dù tiện lợi và có thời hạn sử dụng lâu dài, lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe, đặc biệt là gan.

Vấn đề chính nằm ở chỗ, để tăng hương vị và kéo dài thời hạn sử dụng, các nhà sản xuất thường bổ sung một lượng lớn đường và chất bảo quản vào nước ép đóng chai. Uống quá nhiều nước ép trái cây đóng hộp có thể gây tăng cân, tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ và các bệnh lý khác.

Nước ép trái cây đóng chai tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe gan. Ảnh: Getty Images

Trà sữa

Một ly trà sữa tưởng chừng vô hại nhưng thực chất lại chứa lượng đường và chất béo đáng báo động. Trung bình, một ly trà sữa cỡ vừa có thể chứa tới 50-70g đường, vượt xa mức khuyến nghị hàng ngày của WHO (khoảng 25g). Lượng đường này chủ yếu đến từ đường tinh luyện, siro fructose, và các loại topping ngọt như trân châu, thạch, pudding...

Bên cạnh đó, trà sữa còn chứa hàm lượng chất béo cao, đến từ sữa béo, bột kem, và các loại topping béo như phô mai, kem cheese... Việc tiêu thụ quá nhiều đường và chất béo trong thời gian dài có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Uống trà sữa thường xuyên có thể gây tăng cân, tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, tiểu đường và các bệnh lý tim mạch.

Đồ uống bổ sung năng lượng

Đồ uống năng lượng, với sự phổ biến ngày càng tăng, đặc biệt là trong giới trẻ, thường được xem như một giải pháp nhanh chóng để tăng cường sự tỉnh táo và năng lượng. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài hấp dẫn và những lời quảng cáo "bơm năng lượng" đầy sức hút, đồ uống năng lượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe mà người tiêu dùng cần phải lưu ý.

Đồ uống năng lượng chứa hàm lượng caffeine và đường cao, có thể gây tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ngoài ra, một số loại đồ uống năng lượng còn chứa các chất kích thích khác có thể gây hại cho gan.

Theo Dosedaily và Eat This Not That