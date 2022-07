Những điều người bị rối loạn tiền đình cần cẩn trọng khi đi du lịch

Các bệnh lý cần cẩn trọng khi đi tàu xe du lịch

Việc di chuyển bằng tàu xe khi đi du lịch với nhiều người trở thành nỗi ám ảnh, "cực hình" dù chỉ nhắc tới thôi cũng nôn nao, chóng mặt. Theo chuyên gia, việc say tàu xe là hệ quả của các tín hiệu hỗn loạn của các giác quan đến não. Bình thường não cảm nhận vận động đang xảy ra nhờ các tín hiệu được gửi tới từ tai trong, mắt, cơ khớp. Khi các tín hiệu không khớp nhau, say tàu xe có thể xuất hiện.

Ở người bình thường, việc say tàu xe có thể xảy ra hoặc không tùy vào tâm lý, thể trạng. Nhưng những người có bệnh lý dưới đây thường dễ bị say hơn. Các triệu chứng họ gặp nghiêm trọng hơn.

Người bị huyết áp thấp khi đi tàu xe thường có nguy cơ bị đau đầu, chóng mặt nhiều hơn, tỷ lệ bị say tàu xe nhiều hơn so với người bình thường. Nguyên nhân do lượng máu cung cấp cho não bộ giảm không đảm bảo hoạt động của não dẫn tới thiếu oxy. Nếu không được chữa trị kịp thời, các cơ quan như thận, não, mắt… thiếu oxy lâu dài dẫn tới bị tổn thương nghiêm trọng.

Người huyết áp cao đi tàu xe càng phải cẩn trọng hơn vì cơ thể khó chịu, mệt mỏi khi đi lại có thể khiến huyết áp tăng nhanh. Huyết áp tăng vọt và đột ngột dễ dẫn tới các biến chứng nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận, đột quỵ…

Người bị thiểu năng tuần hoàn não đi tàu xe dễ gặp các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng... trầm trọng hơn. Nguyên nhân do các nhóm mạch máu vận chuyển máu lên não gặp vấn đề. Nhất là khi ngồi ở trong xe ngột ngạt, đông người cộng với việc đóng kín cửa ô tô làm tình trạng thiếu oxy lên não tăng.

Cách đơn giản để tàu xe không còn là nỗi ám ảnh

Theo các chuyên gia, những đối tượng mắc các bệnh lý kể trên cần phải chủ động dự phòng say tàu xe. Cần giảm thiểu các yếu tố nguy cơ dẫn đến giảm lưu lượng tuần hoàn máu não, giảm khả năng thích ứng của tiền đình ốc tai.

Tình trạng hoa mắt, chóng mặt, say xe có thể gặp phải nếu lên xe với chiếc bụng đói. Bởi vậy, trước khi đi tàu xe, bệnh nhân nên ăn nhẹ. Lưu ý không nên ăn quá no, chọn những thực phẩm dễ tiêu hóa. Các loại đồ uống có ga, nước ngọt, bia, sữa… tránh dùng trước khi lên xe vì dễ gây ợ, sẽ làm khó chịu ở cổ họng, gây nôn nao.

Nên chọn ngồi ở đầu hoặc giữa xe, tránh ngồi ở cuối xe. Ở những vị trí cuối xe thường xóc nhiều hơn dễ khiến cơ thể chao đảo, chóng mặt. Những người có bệnh lý kể trên… càng lưu ý không được đọc sách báo hay quay nhìn sang ngang khi đi tàu xe. Một số kết quả nghiên cứu cho thấy, trong củ gừng có hỗ trợ chống say xe hiệu quả, không có tác dụng phụ. Trước khi khởi hành 30 phút, có thể pha nước ấm với gừng uống. Trong suốt hành trình nên ngậm trong miệng một lát gừng.

Ngoài ra, cũng có thể dùng các loại thuốc chống say xe. Hoặc có thể dùng sang các thuốc hoạt huyết dưỡng não, tăng tuần hoàn não, tăng cung cấp oxy cho não bộ. Các sản phẩm này có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu não, giảm mẫn cảm của tiền đình ốc tai. Khi rối loạn tiền đình được cải thiện sẽ giảm thiểu việc say tàu xe giúp việc đi lại thoải mái hơn. Bên cạnh đó, việc cải thiện giấc ngủ, giúp ngủ ngon hơn cũng là lợi ích cho việc nâng cao chất lượng các chuyến đi xa.

Hoạt huyết dưỡng não Traphaco là kết quả nghiên cứu đầy đủ của các thầy thuốc Pháp và Việt Nam, giúp bệnh nhân tăng cường chức năng tuần hoàn não bộ.

Sản phẩm sản xuất với 2 dạng bào chế: viên bao đường và viên bao phim giúp tăng chức năng hệ thần kinh trung ương, tăng hoạt hóa vỏ não, làm tăng và khôi phục trí nhớ, giảm các biểu hiện của suy tuần hoàn não như: đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình, giảm trí nhớ, độ minh mẫn.

Hoạt huyết dưỡng não Traphaco cải thiện các chỉ số về lưu huyết não, làm tăng lưu lượng tuần hoàn não, giảm trương lực mạch máu não, làm tăng cung cấp máu cho não, phục hồi lại các chức năng hoạt động của não bộ. Hoạt huyết dưỡng não Traphaco thích hợp với người hoạt động trí óc căng thẳng bị suy giảm trí nhớ, kém tập trung, mệt mỏi.

Hoạt huyết dưỡng não Traphaco chỉ định phòng và điều trị các bệnh sau: - Suy giảm trí nhớ, căng thẳng thần kinh, kém tập trung. - Thiểu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng. - Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, di chứng não. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Công ty Cổ phần Traphaco Địa chỉ: 75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Website: https://traphacoshop.com/hoat-huyet-duong-nao-5-vi-bao-phim.html Liên hệ: 18006612

https://soha.vn/nhung-dieu-nguoi-bi-roi-loan-tien-dinh-can-can-trong-khi-di-du-lich-20220701163329993.htm