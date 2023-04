Những dấu hiệu bất thường khi ngủ bạn cần chú ý

Ngủ ngáy: Người mắc bệnh ngủ ngáy cũng có nguy cơ bị các bệnh khác như cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, loạn nhịp tim, đột quỵ trong lúc ngủ. Ảnh minh họa

Nghiến răng khi ngủ: Nghiến răng trong đêm khuya có thể do nhiều nguyên nhân: căng thẳng và lo lắng, do uống một số loại thuốc, dùng caffeine và rượu, hay thậm chí chỉ đơn giản là do cấu trúc khuôn miệng của bạn. Ảnh minh họa

Bị chuột rút khi ngủ: Thường xuyên bị chuột rút khi ngủ là dấu hiệu cơ thể đang bị mất nước, thiếu máu, thiếu chất điện giải (như canxi hay magiê), hoặc bị viêm khớp. Ảnh minh họa

Đổ mồ hôi vào ban đêm: Đổ mồ hôi ban đêm là một biểu hiện sớm của ung thư, nhất là ung thư hạch. Bởi khi ung thư khởi phát, hệ thống miễn dịch của cơ thể bị ảnh hưởng, hoạt động kém, cơ thể bị đổ mồ hôi rất nhiều, kể cả ban đêm. Ảnh minh họa

Đau đầu khi thức dậy: Đau đầu khi thức dậy là dấu hiệu của việc thiếu máu não. Đây là tình trạng giảm tuần hoàn máu lên não, không cung cấp đủ oxy và dưỡng chất cần thiết cho các hoạt động của não bộ, dẫn đến ảnh hưởng tới cấu trúc và chức năng não. Ảnh minh họa

Ho vào ban đêm: Ho quá nhiều vào ban đêm có thể là dấu hiệu của cả bệnh hen suyễn và bệnh tim. Cơn hen suyễn có xu hướng trở nặng vào đêm khuya và những người mắc bệnh tim có thể bị ho vì nằm lâu suốt một khoảng thời gian dài, khiến chất lỏng chảy ngược vào phổi. Ảnh minh họa

Thường xuyên tiểu đêm: Chứng tiểu đêm khiến người bệnh phải thức giấc nhiều lần, ảnh hưởng lớn đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tinh thần. Ảnh minh họa