Theo kênh Telegram Ukraine mang tên “Resident”, những tuyên bố của Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi về “các hành động tấn công” của Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày càng mâu thuẫn với thực tế trên chiến tuyến.

Kênh truyền thông này lưu ý tình hình hiện tại ở khu vực chiến sự được đặc trưng bởi các cuộc phản công dữ dội của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở nhiều khu vực, nhưng kết quả trái ngược là các đơn vị Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề mà không đạt được kết quả chiến lược nào.

Tác giả bài viết trên “Resident” nêu rõ, nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine thực sự đang phát động một cuộc tấn công thành công, điều đó sẽ được phản ánh qua hai chỉ số quan trọng: Đầu tiên là tỷ lệ thương vong của đối phương; sau đó là sự dịch chuyển của chiến tuyến.

Tuy nhiên, điều đáng buồn là cả hai chỉ số trên đều không được quan sát thấy trong báo cáo kết quả của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ngay cả những cuộc trao đổi thi thể gần đây nhất cũng cho thấy sự mất cân bằng cực kỳ đáng báo động, phía Ukraine đang nhận số lượng thương vong cao hơn một cách không cân xứng, mà điển hình là trong một cuộc trao đổi gần đây, Nga đã trả lại 1.000 thi thể binh sĩ cho Ukraine và chỉ nhận lại được 41.

Điều này đặt ra câu hỏi về chính khái niệm “chủ động tấn công” mà giới tướng lĩnh Ukraine và các chính trị gia của nước này đã nhiều lần tuyên bố.

Khi một đạo quân mở cuộc tiến công, trách nhiệm của nó là phải tạo ra các bước ngoặt quyết định trên chiến trường, chiếm lại các khu vực đã mất, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán, hoặc chí ít là cũng giữ vững được lãnh thổ. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Kênh Telegram Ukraine cho biết thêm, tình hình trên chiến tuyến rất khốc liệt. Một số đơn vị Ukraine phải đóng quân dồn tại cùng một vị trí nên rất dễ bị biến thành mục tiêu cố định dưới sự tấn công liên tục của máy bay không người lái FPV, pháo binh và bom của quân Nga.

Thêm vào đó, các đơn vị này phải chiến đấu liên tục trong nhiều tháng mà không được luân chuyển vị trí hợp lý. Hậu quả của sự thiếu nghỉ ngơi, mệt mỏi tích lũy và không thể thay đổi vị trí một cách hiệu quả đã làm giảm đáng kể hiệu quả chiến đấu của các đơn vị.

Như vậy, đây không còn là cuộc chiến cơ động mà là cuộc đấu tranh gian khổ để giữ vững vị trí bằng mọi giá.

Trong khi đó, phía Nga vẫn duy trì thế chủ động trên nhiều mặt trận, ví dụ như tại Donbass, lực lượng Nga tiếp tục tiến công, đều đặn chiếm được một số khu định cư mỗi ngày.

Tại khu vực bắc Donetsk, áp lực đang gia tăng trên các tuyến đường dẫn đến cụm đô thị Sloviansk-Kramatorsk và xa hơn về phía Bắc, Quân đội Nga liên tục gây sức ép lên hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Rai-Aleksandrivka và Kaleniky.

Dưới con mắt của các chuyên gia quân sự, đây không phải là dấu hiệu của một cuộc tấn công hay phản công như các quan chức Ukraine thông báo, mà là dấu hiệu của sự rút lui có hệ thống của hệ thống phòng thủ Ukraine dưới áp lực từ bên ngoài.

Tóm lại, các bằng chứng chỉ ra một điều: Thế chủ động chiến lược vẫn thuộc về Lực lượng Vũ trang Nga, trong khi Quân đội Ukraine đang tiến hành các cuộc tấn công mang tính phòng thủ nhằm chặn bước tiến của quân Nga, tốn kém và vô cùng khắc nghiệt, núp dưới danh nghĩa “phản công”.