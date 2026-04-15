Tờ Politico ngày 14/4 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đã chiếm được một vị trí của Nga chỉ bằng cách sử dụng hệ thống robot mặt đất và máy bay không người lái.

“Lần đầu tiên trong lịch sử cuộc xung đột này, một vị trí của đối phương đã bị chiếm giữ hoàn toàn bằng các phương tiện tự hành — các hệ thống robot mặt đất và máy bay không người lái”, ông Zelensky nói vào ngày 13/4.

Ông Zelensky cho biết “chiến dịch được thực hiện mà không cần bộ binh và không có thương vong nào” đối với lực lượng Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine không cho biết chiến dịch đó diễn ra ở đâu.

Một binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 65 của Lực lượng Bộ binh Ukraine bảo vệ hướng Zaporizhzhia đang tiến hành thử nghiệm robot tự hành chiến đấu trên mặt đất Gnom-2 trên thực địa. Ảnh: Getty Images

Theo Politico, quân đội Ukraine đang tăng cường sử dụng các hệ thống robot mặt đất - hiện đang được điều khiển bởi con người từ khoảng cách an toàn - để thực hiện các hoạt động tấn công khác nhau và giải cứu binh lính bị thương khỏi khu vực giao tranh, nơi các đội cứu hộ là con người có thể bị máy bay không người lái tiêu diệt.

Theo thông báo của hãng công nghiệp quốc phòng Devdroid (Ukraine), hồi tháng 1, robot mặt đất Droid TW-7.62 của Ukraine - được trang bị các yếu tố trí tuệ nhân tạo để tự động phát hiện, bắt giữ và theo dõi mục tiêu - đã bắt giữ ba binh sĩ Nga làm tù binh chiến tranh.

Còn Tổng thống Zelensky cho biết, trong ba tháng đầu năm 2026, các hệ thống robot mặt đất của Ukraine đã thực hiện hơn 22.000 nhiệm vụ trên tiền tuyến.

“Nói cách khác, hơn 22.000 mạng sống đã được cứu khi robot tiến vào những khu vực nguy hiểm nhất thay vì binh lính. Điều này cho thấy công nghệ cao đang bảo vệ giá trị cao nhất – mạng sống con người”, ông Zelensky tuyên bố.

Tờ Newsweek đưa tin, hơn bốn năm xung đột ở Ukraine đã trở thành một thử thách khắc nghiệt cho sự phát triển của máy bay không người lái. Các lực lượng quân sự khác trên thế giới đã theo dõi sát sao cuộc đua giữa Nga và Ukraine trong việc triển khai các hệ thống không người lái trên không và dưới nước được nâng cấp liên tục, cũng như các robot di chuyển trên mặt đất.

Trong khi máy bay không người lái và xuồng không người lái mang chất nổ của Ukraine đã được nhiều người biết đến, thì đội robot tự hành trên mặt đất ngày càng lớn mạnh của Kyiv lại ít thu hút sự chú ý hơn.

Những robot này được thiết kế để giúp con người tránh xa nguy hiểm và thực hiện đủ loại nhiệm vụ, từ sơ tán binh lính bị thương đến rải mìn hoặc lao thẳng vào mục tiêu và phát nổ.

Bộ Quốc phòng Ukraine hồi đầu tháng này cho biết các robot tự hành trên mặt đất đã hoàn thành hơn 9.000 nhiệm vụ chiến đấu và hậu cần trên tiền tuyến chỉ riêng trong tháng 3, tăng so với con số dưới 3.000 nhiệm vụ trong tháng 11/2025.

Tháng trước, Alexander Kamyshin - một trong những cố vấn của Tổng thống Zelensky, người từng đứng đầu Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine - cho biết có tới 30% lực lượng bộ binh Ukraine có thể được thay thế ngay lập tức bằng các robot mặt đất. Ông Kamyshin nói thêm rằng con số này có thể tăng lên 80% trong tương lai.

"Bạn có thể tranh luận về các con số hoặc mốc thời gian, nhưng sự thay đổi là không thể phủ nhận", ông nói thêm. "Robot mặt đất là yếu tố thay đổi cuộc chơi."

Một chỉ huy người Ukraine cho biết hồi tháng Hai rằng robot mặt đất đã đảm nhiệm gần 3/4 nhiệm vụ hậu cần xung quanh thành phố Kostyantynivka - khu vực tiền tuyến bị oanh tạc ở vùng Donetsk, phía đông Ukraine.

Anatoly Kulykivskyi - chỉ huy trưởng Lữ đoàn 28 của Ukraine - nói với truyền thông nước này rằng lực lượng Nga hiện đang tấn công các tuyến đường mà robot mặt đất Ukraine sử dụng, tìm cách phá hủy chúng bằng mìn và máy bay không người lái.