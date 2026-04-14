Nghị sĩ Ukraine hé lộ vũ khí 'ít người biết': Vươn tới không gian, đánh chặn Oreshnik 'bất khả chiến bại'

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RBC-Ukraine, nghị sĩ Fedir Venislavskyi - người đứng đầu Tiểu ban An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Đổi mới Quốc phòng thuộc Ủy ban An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine - cho biết, trong suốt cuộc xung đột với Nga, các đơn vị thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã phóng thành công tên lửa vào không gian hai lần.

Ông Fedir Venislavskyi - Chủ nhiệm Tiểu ban An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Đổi mới Quốc phòng thuộc Ủy ban An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine. Ảnh: RBC-Ukraine

Theo nghị sĩ Venislavskyi, HUR đã phóng tên lửa từ lãnh thổ Ukraine vào không gian vũ trụ hai lần. Lần phóng đầu tiên đạt độ cao hơn 100 km, trong khi lần thứ hai đạt 204 km. Cả hai kết quả đều được ghi nhận chính thức bằng các thiết bị kỹ thuật.

"Đây là một tình huống đặc biệt đối với một quốc gia đang tham gia vào một cuộc xung đột toàn diện. Điều đó có nghĩa là Ukraine đã có khả năng kỹ thuật để chống lại các hệ thống tấn công tương tự của đối phương và phá hủy chúng trong không gian", ông Venislavskyi nói.

Nghị sĩ Venislavskyi nhấn mạnh rằng đó không phải là các cuộc thử nghiệm mà là nhiệm vụ chiến đấu thực sự.

"Chúng tôi [Ukraine] có những tên lửa mà hầu như không ai biết đến, nhưng chúng có khả năng tấn công lãnh thổ đối phương ở khoảng cách lên tới 500 km và bay với tốc độ siêu thanh. Chúng tôi đang sử dụng chúng một cách thành thạo. Nhưng mục đích chính của chúng là thực hiện các hành động đặc biệt", ông Venislavskyi khẳng định.

Theo nghị sĩ Venislavskyi, ngoài những lần phóng đó, một đơn vị đặc nhiệm của HUR đã hoàn thành một nhiệm vụ độc đáo khác — phóng tên lửa từ máy bay vận tải ở độ cao khoảng 8 km.

"Đây là lần đầu tiên điều này được thực hiện trên lục địa châu Âu và chỉ là lần thứ hai trong lịch sử thế giới. Mỹ là quốc gia đầu tiên đạt được thành tựu này vào giữa những năm 1970. Tuy nhiên, độ cao triển khai của chúng tôi [Ukraine] là một kỷ lục", ông Venislavskyi nhấn mạnh.

Theo giải thích của nghị sĩ này, hệ thống trên không đó có thể sớm phát triển thành một "sân bay vũ trụ trên không". Việc phóng tên lửa từ trên không giúp tiết kiệm năng lượng cần thiết để xuyên qua các tầng khí quyển dày đặc, làm tăng đáng kể tầm bắn và hiệu quả tấn công. Hệ thống này dự kiến sẽ được sử dụng cho cả mục đích dân sự và để chống lại Oreshnik - loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới được Nga tuyên bố là "bất khả chiến bại".

"Đây là những kết quả độc đáo mà nhóm chúng tôi đạt được dưới sự lãnh đạo của HUR. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực theo hướng này", ông Venislavskyi kết luận.

"Hãy chờ xem"

Theo trang tin UNN, những tuyên bố của nghị sĩ Ukraine Venislavskyi về khả năng đánh chặn tên lửa Oreshnik của Nga trong không gian làm dấy lên những nghi ngờ lớn về mặt kỹ thuật. Việc tạo ra một hệ thống như vậy đòi hỏi các công nghệ, nguồn lực và năng lực sản xuất mà Ukraine hiện đang thiếu. Điều này được chuyên gia quân sự người Ukraine Oleksiy Hetman nêu ra trong cuộc phỏng vấn với UNN.

Nghị sĩ Ukraine Fedir Venislavskyi cho biết, trong suốt cuộc xung đột với Nga, các đơn vị thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã phóng thành công tên lửa vào không gian hai lần. Ảnh: UNN

Chuyên gia Hetman nhấn mạnh rằng để bắn trúng mục tiêu ở độ cao khoảng 200 km, tên lửa đánh chặn phải có những đặc điểm gần giống với phương tiện phóng vào không gian.

"Với tư cách là người có trình độ kỹ thuật, tôi muốn hỏi - điều này có thể thực hiện được như thế nào? Để một tên lửa đưa được tải trọng lên độ cao như vậy, trên thực tế nó phải đi vào quỹ đạo, và điều này đòi hỏi vận tốc vũ trụ. Đây là những yêu cầu rất cao đối với động cơ, thiết kế và nguồn cung cấp nhiên liệu", ông Hetman đặt câu hỏi.

Chuyên gia này nói thêm rằng ngay cả các chương trình không gian trên thế giới cũng sử dụng tên lửa nhiều tầng cỡ lớn để lên được quỹ đạo, vì vậy việc tạo ra một tên lửa đánh chặn nhỏ gọn dường như là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Ngoài ra, chuyên gia Hetman cũng bình luận về giả định rằng một tên lửa như vậy có thể được phóng từ máy bay, đóng vai trò là tầng đầu tiên của phương tiện phóng. Theo ông, công nghệ phóng từ trên không thực sự tồn tại, nhưng điều này không giải quyết được vấn đề chính - đó là nhu cầu về khả năng tăng tốc mạnh mẽ để đạt tốc độ cực cao.

"Phóng [tên lửa] từ máy bay mang lại một lợi thế nhất định về độ cao phóng. Nhưng điều này không loại bỏ được các định luật vật lý. Vẫn cần một động cơ mạnh mẽ và một lượng nhiên liệu lớn. Chỉ đơn giản là treo tên lửa dưới máy bay là chưa đủ", ông nhấn mạnh.

Chuyên gia Hetman lưu ý rằng các hệ thống phòng thủ tên lửa có khả năng hoạt động ở độ cao lớn thực sự tồn tại trên thế giới, nhưng chúng là những tổ hợp chiến lược cấp cao, riêng lẻ và cực kỳ đắt đỏ, đồng thời nhấn mạnh rằng ông không cáo buộc nghị sĩ Venislavskyi - người đưa ra tuyên bố gây chú ý ở trên - là nói dối, nhưng tin rằng mọi người cần thêm thông tin cụ thể hơn.

"Tôi không nói điều đó là bất khả thi về nguyên tắc. Có lẽ vẫn còn một số chi tiết chưa được nêu ra. Nhưng với hình thức được trình bày hiện tại, nó hầu như không giống với một khái niệm kỹ thuật thực sự. Nếu đây là một dự án phát triển nghiêm túc, cần phải có những giải thích rõ ràng. Chúng ta hãy chờ xem", ông Hetman nói.