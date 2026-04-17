Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, vào ngày 16/4, quyền Nguyên thủ quốc gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã hồi tưởng về thời điểm 51 năm trước khi ông bị thương trong lúc chiến đấu và mất đi mắt trái trong cuộc nội chiến của đất nước Campuchia.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook, ông Hun Sen nhớ lại việc mình bị thương vào khoảng 6 giờ sáng ngày 16/4/1975.

Ông nói rằng vào giờ này 51 năm trước, ông vẫn bất tỉnh do mức độ nghiêm trọng của vết thương.

“Đơn vị dưới sự chỉ huy trực tiếp của tôi đã chịu tổn thất 38 người, trong đó có cả tôi, người chỉ huy. Tôi may mắn sống sót, nhưng gần 30 đồng đội của tôi đã hy sinh”, ông Hun Sen tuyên bố.

Cựu Thủ tướng Campuchia mô tả sự tàn bạo của cuộc xung đột như một bài học cho tương lai.

“Đây là bản chất của chiến tranh, và đó là điều chúng ta không bao giờ muốn gặp phải lần nữa”, ông nói thêm.

Quyền Nguyên thủ quốc gia Campuchia Hun Sen kết thúc thông điệp của mình bằng lời chúc mừng năm mới và những lời chúc tốt lành, mong muốn đất nước Campuchia tiếp tục hòa bình và thịnh vượng nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước này.