Ông Hun Sen gửi thư tới ông Tập Cận Bình: 'Vinh quang mới' cho quan hệ Campuchia – Trung Quốc

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, vào ngày 12.1, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã gửi thông điệp chính thức tới các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, bày tỏ lời chúc mừng chân thành nhân dịp Tết Nguyên đán 2026 .

Trong thư gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, ông Hun Sen bày tỏ niềm vui và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc nhân dịp năm mới Bính Ngọ.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AKP

Chủ tịch Thượng viện Campuchia bày tỏ niềm tin mãnh liệt rằng một năm mới âm lịch sẽ mang lại “vinh quang mới” cho mối quan hệ song phương Campuchia - Trung Quốc. Ông Hun Sen nhấn mạnh rằng “tình hữu nghị bền chắc” giữa hai quốc gia, hai chính phủ và hai đảng vẫn là ưu tiên hàng đầu, tạo động lực mới cho Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Ông Hun Sen cũng cho biết cam kết thúc đẩy "Cộng đồng Campuchia - Trung Quốc trong mọi hoàn cảnh với tương lai chung trong kỷ nguyên mới" - một khuôn khổ nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa hai nước.

Các thông điệp kết thúc bằng lời chúc sức khỏe và thành công của Chủ tịch Thượng viện Campuchia dành cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc, đồng thời cầu chúc sự thịnh vượng và an lành đến với người dân Trung Quốc.