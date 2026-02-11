Thái Lan tính hủy thỏa thuận phân định ranh giới biển với Campuchia

Tờ Bangkok Post đưa tin, Nội các Thái Lan đã được chỉ thị bắt đầu chuẩn bị hủy bỏ một bản ghi nhớ (MOU) có hiệu lực từ 25 năm trước được Thái Lan và Campuchia sử dụng làm khuôn khổ để giải quyết các tranh chấp về ranh giới trên biển chồng lấn giữa hai nước.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul vào ngày 10.2 cho biết ông muốn bắt đầu công tác chuẩn bị ban đầu để bãi bỏ văn kiện gây tranh cãi này, để chính phủ mới có thể hành động ngay khi nhậm chức.

Dự kiến các cuộc đàm phán về việc thành lập chính phủ liên minh do ông Anutin và đảng Bhumjaithai lãnh đạo sẽ sớm được bắt đầu, sau chiến thắng áp đảo của đảng này trong cuộc bầu cử tại Thái Lan hôm 8/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: The Nation

Theo Bangkok Post , vào năm 2001, Thái Lan và Campuchia đã ký kết văn kiện này - thường được biết đến với tên gọi "Bản ghi nhớ số 44" - để định hướng các cuộc đàm phán nhằm giải quyết các tranh chấp lãnh thổ chồng chéo trên biển giữa hai nước.

Ông Thaksin Shinawatra là Thủ tướng Thái Lan vào thời điểm thỏa thuận được ký kết. Thỏa thuận này được ký một năm sau khi một thỏa thuận khác là "Bản ghi nhớ số 43" được sử dụng để giải quyết các tranh chấp về ranh giới trên đất liền giữa Thái Lan và Campuchia.

Hai nước hy vọng sẽ sử dụng Bản ghi nhớ số 44 để mở đường cho việc cùng nhau phát triển các khu vực ngoài khơi được cho là giàu khí đốt tự nhiên, theo mô hình thành công mà Thái Lan và Malaysia đã áp dụng.

Các nhà phê bình cho rằng bản ghi nhớ này được lập ra vội vàng, ký kết chỉ 44 ngày sau khi các cuộc đàm phán bắt đầu, so với 7 năm đối với một thỏa thuận tương tự với Malaysia.

Bangkok Post đưa tin, Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin cho biết vào ngày 10.2 rằng Thái Lan sẽ viện dẫn việc thiếu bất kỳ tiến triển nào về vấn đề này kể từ khi bản ghi nhớ có hiệu lực làm lý do để bãi bỏ thỏa thuận một khi chính phủ mới của nước này lên nắm quyền.

Ông Anutin cho biết hồi tháng trước rằng, khi đưa ra ý tưởng về việc cập nhật Bản ghi nhớ số 69 để giải quyết cả vấn đề biên giới trên đất liền và trên biển giữa Thái Lan và Campuchia, nhiều thứ đã thay đổi trong vòng 25 năm qua, bao gồm cả công nghệ lập bản đồ.

Theo Bangkok Post, chính phủ lâm thời của Thái Lan bị hạn chế trong việc đưa ra quyết định về các vấn đề liên quan đến chủ quyền.

Đảng Bhumjaithai đã tận dụng làn sóng yêu nước, cùng với các yếu tố khác, để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 8.2 tại Thái Lan.