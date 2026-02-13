Chàng trai 9x đi bộ 1.400 km về quê đón Tết: 'Chân không còn là của mình' và cái kết làm cha già nức nở

Theo trang tin Sina (Trung Quốc), v ào ngày 5.2, tại cổng một ngôi làng ở thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một người cha già đang háo hức chờ đón con trai trở về. Cuối cùng, khi nhìn thấy bóng dáng người con với nước da ngăm đen, tiều tụy mang ba lô từ xa, ông không thể kìm được nước mắt. Ông lao tới ôm chặt con trai, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Khi nhìn thấy bóng dáng người con với nước da ngăm đen, tiều tụy mang ba lô từ xa, cha của Vương Miêu không thể kìm được nước mắt. Ảnh: Baidu

Chàng trai trẻ khiến cha mình rơi nước mắt ấy là Vương Miêu. Anh đã khởi hành từ Thượng Hải, đi bộ 1.400 km trong 36 ngày, bất chấp gió mưa, cuối cùng cũng trở về nhà an toàn.

Hành trình này với Vương không chỉ là con đường đoàn tụ mà còn là cách thức giúp anh hồi phục sức khỏe.

Trước đây, do thừa cân, chỉ số mỡ máu cao bất thường và bị viêm tụy tái phát, bác sĩ khuyên Vương Miêu nên tập thể dục nhiều hơn. Vì vậy, anh đã nảy ra ý tưởng "đi bộ về nhà đón Tết” để giảm khoảng 20 kg và thử thách bản thân.

Vào ngày 5.2, Vương Miêu đã về đến nhà an toàn.

"Tôi đã giảm được 27 jin [cân Trung Quốc, tương đương 13,5 kg] trong 36 ngày, và chỉ số mỡ máu của tôi đã trở lại bình thường. Mặc dù cân nặng của tôi chưa đạt được mức lý tưởng, nhưng thể trạng và tinh thần của tôi tốt hơn rất nhiều so với trước đây," anh vui vẻ chia sẻ.

Sức khỏe ‘cảnh báo đỏ’ - Đi bộ đường dài để ‘tự cứu mình’

Vương Miêu làm việc trong lĩnh vực bất động sản ở Thượng Hải. Lịch làm việc bận rộn, chế độ ăn uống thất thường, nhiều dầu mỡ và thiếu vận động đã dần khiến sức khỏe của anh suy giảm. Chỉ số mỡ máu triglyceride của anh từng tăng vọt lên hơn 20 mmol/L, vượt xa mức bình thường. Ngay cả khi dùng thuốc, chỉ số mỡ máu của Vương vẫn cao bất thường.

Anh cũng bị viêm tụy cấp và phải nhập viện nhiều lần.

Vương Miêu có ý tưởng "đi bộ về nhà đón Tết” để giảm khoảng 20 kg và thử thách bản thân. Ảnh: Baidu

Tại sao lại chọn đi bộ đường dài về nhà vào dịp Tết Nguyên đán? Vương Miêu nói với phóng viên Báo Dương Tử Buổi Tối (Trung Quốc) rằng, mới đầu, anh từng lo lắng về việc viêm tụy cấp tái phát.

"Nửa tháng trước khi khởi hành, tôi bị tiêu chảy liên tục trong nửa tháng, và tôi đặc biệt sợ rằng đây sẽ là lần tái phát thứ ba", anh nói và cho biết thêm rằng lúc đó, bác sĩ khuyên anh nên tập thể dục nhiều hơn và chăm lo cho cơ thể.

Vương Miêu nói rằng anh đã xem được video trên một nền tảng video ngắn về một người giảm cân và giảm mỡ máu thành công nhờ đi bộ đường dài, vì vậy anh cũng muốn thử.

Sau khi hạ quyết tâm, Vương đã xin nghỉ phép ở công ty. Ngày 1.1, anh mang theo một chiếc ba lô nặng 15 kg, chứa lều, túi ngủ, sạc dự phòng, dây thừng và các thiết bị khác, rồi khởi hành từ quận Tĩnh An, Thượng Hải, dự định đi bộ về quê nhà ở Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, trong hơn 40 ngày.

Tuy nhiên, hành trình đi bộ khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của Vương Miêu. "Ngày đầu tiên, tôi đi bộ 32 km, và chân tôi cảm thấy như không còn thuộc về mình nữa; tôi không còn chút sức lực nào", anh nói.

Là một người hoàn toàn chưa có kinh nghiệm đi bộ đường dài, chuyến đi cường độ cao này rất khó để Vương thích nghi. Trong ba ngày đầu, chân anh đau nhức không chịu nổi, và anh chỉ có thể đi bộ một đoạn ngắn trước khi phải bắt xe buýt.

Khoảng một tuần sau, cơ thể anh dần thích nghi, và anh bắt đầu đi bộ toàn bộ quãng đường.

"Ngoài những cơn đau về thể chất, việc trang bị không đầy đủ cũng gây ra rất nhiều rắc rối", Vương nói.

Có lần, giữa chừng hành trình, sạc dự phòng của anh hết điện, khiến anh tạm thời bị mất liên lạc với mọi người. Vì không chuẩn bị túi ngủ dày, Vương chỉ có thể ngủ được khi quấn mình trong quần áo giữa mùa đông lạnh giá.

Anh đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc khi tuyết chặn mất đường núi và khi 12 tiếng leo núi liên tục khiến đầu gối đau nhức dữ dội.

Vương Miêu đã ghi lại hành trình mỗi ngày của mình qua các video và chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hơn 200.000 lượt thích. Ảnh: Baidu

Nhưng chuyến đi này cũng tràn ngập những điều ấm áp. Anh ghi lại hành trình mỗi ngày của mình hàng ngày qua các video và chia sẻ trên mạng xã hội , thu hút hơn 200.000 lượt thích. Sự động viên từ cư dân mạng đã trở thành động lực giúp anh kiên trì.

"Nhiều người đã xem video và mang nước và thức ăn đến cho tôi. Tôi vô cùng cảm động", Vương Miêu nói.

Sức khỏe dần cải thiện - Mọi nỗ lực đều đáng giá

Sự kiên trì đã được đền đáp. Vào ngày thứ 24 trong hành trình, Vương Miêu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và rất vui mừng khi thấy chỉ số triglyceride của mình đã giảm xuống còn 1,15 mmol/L, trở lại mức bình thường.

"Lúc đó tôi vô cùng phấn khởi; tôi cảm thấy tất cả những nỗ lực trên đường đi đều xứng đáng."

Ngày 5.2, sau 36 ngày kiên trì, vượt qua 5 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc là Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy và Hồ Bắc, đi được gần 1.400 km, Vương Miêu đã về đến nhà an toàn.

Anh chia sẻ với phóng viên rằng tổng chi phí ăn ở của anh là hơn 3000 nhân dân tệ (tương đương 11,2 triệu đồng). Do thời tiết lạnh, anh đã ngủ lều 10 lần trên đường đi, và những lần còn lại thì phải ở khách sạn. Anh cũng đã bị mòn mất hai đôi giày trong hành trình.

"Cân nặng của tôi đã giảm từ 185 jin [tương đương 92,5 kg] xuống còn 158 jin [79 kg], giảm được 27 jin [13,5 kg], một thành công lớn. Cân nặng của tôi vẫn chưa đạt mức lý tưởng, nhưng tôi sẽ thử đi bộ đường dài một lần nữa nếu có cơ hội trong tương lai", Vương nói.

Cảnh đoàn tụ giữa hai cha con Vương Miêu. Ảnh: Baidu

Theo trang Sina, sau khi video đi bộ đường dài của Vương Miêu lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, cư dân mạng đã khen ngợi sự kiên trì của anh, trong khi những người khác nhắc nhở anh tiếp tục kiểm soát chế độ ăn uống trong dịp Tết Nguyên đán để tránh tăng cân trở lại.

Một số người lo ngại rằng việc đi bộ đường dài cường độ cao sẽ gây hại cho đầu gối của anh. Vương Miêu trả lời rằng anh duy trì tốc độ vừa phải trong suốt chặng cuối của hành trình, giảm tốc độ khi đầu gối cảm thấy khó chịu ở những đoạn xuống dốc, và anh không gặp phải bất kỳ khó chịu nghiêm trọng nào.

Vương cho biết sẽ duy trì lối sống lành mạnh trong tương lai, và nói thêm: "Rất nhiều việc, chỉ cần có kiên trì, sẽ thu được thành quả."