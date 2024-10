Những công dụng bất ngờ của hành trắng không phải ai cũng biết

Hành trắng mang hàm lượng dinh dưỡng cao

Hành trắng chứa ít calo nhưng lại dồi dào vitamin và khoáng chất. Một củ hành trung bình chứa khoảng 44 calo và giàu vitamin C, một chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hoạt động miễn dịch, tổng hợp collagen, sửa chữa mô và hấp thụ sắt. Vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Hành còn chứa nhiều vitamin B như folate và pyridoxine, có liên quan đến chuyển hóa, sản xuất tế bào máu và chức năng thần kinh. Thêm vào đó, hành trắng còn chứa kali, hỗ trợ chức năng tế bào bình thường, cân bằng điện giải, truyền dẫn thần kinh và co cơ.

Hành trắng có vị nhẹ và thanh khiết, khác với hành đỏ thường chứa nhiều đường và có hàm lượng lưu huỳnh thấp, do đó có thời gian bảo quản ngắn hơn. Hành trắng rất tốt cho sức khỏe và có thể được tiêu thụ cả sống và chín.

Ảnh: Getty Images

Thúc đẩy sức khỏe đường ruột

Hành trắng giàu chất xơ và prebiotics, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi cho đường ruột và nâng cao sức khỏe tiêu hóa. Với lượng lớn inulin và fructo oligosaccharides, việc thêm hành trắng vào chế độ ăn uống có thể giúp tăng cường vi khuẩn thân thiện với đường ruột, điều hòa nhu động ruột và giải quyết các vấn đề tiêu hóa.

Chứa chất làm loãng máu tự nhiên

Hành trắng được biết đến như một chất làm loãng máu tự nhiên. Các hợp chất flavonoid và lưu huỳnh trong hành giúp làm loãng máu, cải thiện lưu thông máu trong các mạch máu và ngăn ngừa hình thành cục máu đông.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Với các chất chống oxy hóa và phytonutrients, hành trắng giúp chống viêm và giảm mức triglyceride cũng như cholesterol LDL, từ đó tối ưu hóa chức năng tim mạch. Các đặc tính chống viêm mạnh mẽ của hành trắng giúp kiểm soát huyết áp cao, ngăn ngừa tích tụ mảng bám trong động mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Điều hòa mức đường huyết

Hành trắng chứa chromium, quercetin và lưu huỳnh giúp kiểm soát các đợt tăng đường huyết. Nhiều bằng chứng cho thấy việc tiêu thụ hành trắng thường xuyên có lợi cho người tiểu đường và tiền tiểu đường. Các hợp chất như quercetin và lưu huỳnh có tác dụng chống tiểu đường, tương tác với các tế bào trong ruột non, tuyến tụy, cơ xương, mô mỡ và gan để quản lý mức đường huyết trong cơ thể.

Cải thiện thất lượng giấc ngủ

Sự hiện diện của L-tryptophan, một loại amino acid trong hành trắng, có tác dụng như một chất an thần tự nhiên, giúp dễ ngủ hơn. Hành trắng cũng hỗ trợ giảm căng thẳng, làm dịu tâm trí và giúp có giấc ngủ ngon.

Tính năng kháng khuẩn mạnh mẽ

Hành trắng có khả năng chống lại nhiều loại vi khuẩn gây hại như E. coli, Pseudomonas aeruginosa, S. aureus và Bacillus cereus. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất hành có hiệu quả trong việc ức chế sự phát triển của Vibrio cholerae. Quercetin trong hành là một phương pháp mạnh mẽ để tiêu diệt vi khuẩn và giữ cho các bệnh nhiễm trùng ở xa.

Ngăn ngừa ung thư

Các loại rau thuộc nhóm Allium như tỏi và hành đã được liên kết với việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư dạ dày và đại tràng. Các đặc tính chống ung thư của hành được cho là do sự phong phú của các hợp chất lưu huỳnh và flavonoid. Thêm hành vào chế độ ăn uống có thể giúp ức chế sự phát triển của tế bào khối u và bảo vệ chống lại ung thư.