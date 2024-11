Những cặp thuốc bổ "tối kỵ", chớ dại uống cùng một lúc kẻo "rước họa vào thân"

Vitamin A, D, E và vitamin K

Vitamin A, D, E và K đều là những vitamin tan trong chất béo, có nghĩa là chúng được lưu trữ trong gan và mô mỡ của cơ thể. Uống quá nhiều vitamin tan trong chất béo có thể dẫn đến tích tụ quá mức trong cơ thể, gây ra các tác dụng phụ như buồn nôn, nôn, đau đầu, chóng mặt, thậm chí tổn thương gan.

Vitamin A kết hợp với vitamin D liều cao có thể gây tăng canxi máu, dẫn đến các vấn đề về thận và tim mạch. Vitamin D kết hợp với vitamin E liều cao có thể làm giảm tác dụng của vitamin K, gây rối loạn đông máu. Vitamin E kết hợp với vitamin K liều cao có thể làm giảm tác dụng chống oxy hóa của vitamin E. Vitamin K kết hợp với vitamin A liều cao có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

Nên uống các loại vitamin này cách nhau ít nhất 2 giờ. Tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng kết hợp các loại vitamin này, đặc biệt là khi bạn đang mang thai, cho con bú hoặc có bệnh lý nền.

Một số cặp thuốc bổ "tối kỵ" không nên uống cùng một lúc kẻo "rước họa vào thân". Ảnh: Getty Images

Dầu cá và cao bạch quả

Dầu cá chứa axit béo omega-3 có tác dụng tốt cho tim mạch, não bộ và thị lực. Cao bạch quả chứa các hoạt chất giúp tăng cường tuần hoàn máu não, cải thiện trí nhớ. Tuy nhiên, cả hai loại này đều có tác dụng làm loãng máu. Uống dầu cá và cao bạch quả cùng lúc có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, đặc biệt là ở những người đang sử dụng thuốc chống đông máu hoặc có tiền sử rối loạn đông máu.

Nên uống dầu cá và cao bạch quả cách nhau ít nhất 2 giờ. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng kết hợp dầu cá và cao bạch quả, đặc biệt là khi bạn đang sử dụng thuốc chống đông máu hoặc có tiền sử rối loạn đông máu.

Đồng và kẽm

Đồng và kẽm là hai khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, tuy nhiên chúng cạnh tranh nhau trong quá trình hấp thu. Uống đồng và kẽm cùng lúc có thể làm giảm sự hấp thu của cả hai khoáng chất này. Nên uống đồng và kẽm cách nhau ít nhất 2 giờ. Bổ sung đồng và kẽm từ chế độ ăn uống đa dạng, thay vì chỉ dựa vào thuốc bổ.

Vitamin C và B12

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin B12 cần thiết cho sự hình thành tế bào máu và chức năng thần kinh. Vitamin C có thể phá hủy vitamin B12 trong đường tiêu hóa, làm giảm sự hấp thu của vitamin B12. Nên uống vitamin C và B12 cách nhau ít nhất 2 giờ.

Canxi và sắt

Canxi cần thiết cho xương chắc khỏe, sắt cần thiết cho quá trình tạo máu. Canxi có thể ức chế sự hấp thu sắt. Nên uống canxi và sắt cách nhau ít nhất 2 giờ. Uống sắt cùng với vitamin C để tăng cường hấp thu. Bổ sung canxi và sắt từ chế độ ăn uống đa dạng.

Magie và canxi/kẽm

Magie giúp điều hòa chức năng cơ bắp và thần kinh, canxi cần cho xương chắc khỏe, kẽm hỗ trợ hệ miễn dịch. Magie có thể cản trở sự hấp thu của canxi và kẽm. Nên uống magie cách xa canxi và kẽm ít nhất 2 giờ.