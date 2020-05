Những căn bệnh phụ nữ dễ mắc phải hơn nam giới

Loãng xương: Mặc dù bạn có thể bị nhầm lẫn khi nghĩ rằng bệnh này chỉ có ở phụ nữ, điều đó là vì nó thường ảnh hưởng đến phụ nữ nhiều hơn nhiều so với nam giới. Cứ 4 người đàn ông thì có 1 người có thể bị bệnh này nhưng 2 trong 4 phụ nữ sẽ bị bệnh.

Bệnh tiểu đường đã được chứng minh là nguyên nhân gây tử vong cho phụ nữ nhiều hơn nam giới. Trong những năm gần đây tỷ lệ tử vong do bệnh tiểu đường ở phụ nữ cao hơn so với nam giới.

Ung thư vú gần như là loại ung thư duy nhất ảnh hưởng đến phụ nữ nhiều hơn nam giới. Các nghiên cứu cho thấy, lý do phụ nữ dễ bị ung thư vú hơn là do phụ nữ có nhiều tế bào vú hơn nam giới và chúng tăng trưởng nhanh hơn. Kết quả là các tế bào ung thư có xu hướng nhân lên ở tốc độ cao hơn nhiều so với nam giới

Bệnh tự miễn: Nữ giới dễ mắc các bệnh tự miễn như lupus, viêm khớp dạng thấp và đa xơ cứng. Các nhà khoa học cho rằng khả năng dễ bị tổn thương của phụ nữ lớn hơn đàn ông là kết quả của việc tạo ra gen và hormone của con người.

Trầm cảm và rối loạn lo âu: Phụ nữ có thể có tinh thần và tình cảm mạnh mẽ nhưng họ lại không được bảo vệ khỏi các bệnh tâm thần như trầm cảm và lo lắng nhiều như nam giới. Báo cáo gần đây cho thấy có xấp xỉ 75% phụ nữ có khả năng bị trầm cảm và rối loạn lo âu (so với 60% ở nam giới).

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD): Trước đây, bệnh này ở phụ nữ không bao giờ được chú ý nhiều như ngày nay. Trên thực tế, các nghiên cứu gần đây cho biết phụ nữ có nhiều khả năng bị bệnh COPD hơn nam giới. Đây là một bệnh phổi gây khó thở cho bệnh nhân và hiện nay chưa có phương pháp chữa trị. Người ta đã phát hiện ra rằng COPD là nguyên nhân làm tỷ lệ tử vong ở phụ nữ gia tăng. Vì số lượng phụ nữ hút thuốc tăng lên mỗi ngày, căn bệnh này có thể tiếp tục trong tương lai gần. Vì vậy, tránh xa thuốc là nếu bạn không muốn mắc COPD.