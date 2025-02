Những cách làm đẹp gây sốc của Từ Hy Viên

Ngày 3/2, Từ Hy Đệ, em gái Từ Hy Viên, xác nhận với Next Apple rằng nữ diễn viên Vườn sao băng đã đột ngột qua đời tại Nhật Bản do biến chứng viêm phổi của bệnh cúm.

Từ Hy Đệ chia sẻ: "Cảm ơn mọi người thăm hỏi. Năm mới, gia đình chúng tôi đi Nhật Bản du lịch, người chị thân yêu, trong sáng của tôi, vì mắc bệnh cúm và viêm phổi, đã xa rời chúng tôi. Biết ơn vì cuộc đời này được là em gái của chị, cùng chăm sóc và bầu bạn. Em sẽ luôn cảm kích chị, mãi nhớ về chị".

Từ Hy Viên trong một bộ ảnh chụp cho tạp chí Elle.

Từ Hy Viên (sinh năm 1976) là nữ diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè. Cô cũng nổi tiếng với chế độ ăn và chăm sóc sắc đẹp khắc nghiệt.

Từ Hy Viên để ý chăm sóc sắc đẹp từ khi còn trẻ, báo Tiền Phong đưa tin. Cô từng chia sẻ mình không cho bạn trai vuốt tóc vì sợ tóc rụng. Người đẹp khi ngồi hoặc khi nằm cũng rất để ý để tránh đè lên tóc. Ngoài ra, cô còn sử dụng nhiều phương pháp làm đẹp khắt khe, thậm chí cực đoan.

Theo Người đưa tin, trong một chương trình truyền hình, Từ Hy Viên tiết lộ từng thử nghiệm phương pháp làm trắng da nguy hiểm là tiêm thuốc chống đông máu vào cơ thể. Theo nữ diễn viên, thuốc sẽ làm cho máu trong cơ thể “khó đông hơn và khiến làn da trở nên trắng nhợt nhạt do thiếu huyết sắc”. Tuy nhiên, phương pháp này không hề an toàn do máu khó đông sẽ khiến cơ thể dễ bị bầm tím, đồng thời rơi vào tình trạng nguy hiểm nếu gặp phải vết thương hở.

Từ Hy Viên nổi tiếng với những phương pháp chăm sóc sắc đẹp khắt khe.

Chia sẻ của sao nữ khiến nhiều người hoảng sợ. Tuy nhiên, Từ Hy Viên cho biết: "Lúc đó tôi cũng không quan tâm việc có hại hay không, chỉ cần nghe rằng sẽ khiến da trắng lên thì phải thử".

Không những thế, với phương châm làm đẹp "Hoặc là gầy, hoặc chết", "Vì đẹp, uống thuốc độc tôi cũng sẽ uống", Từ Hy Viên quyết không cho phép vóc dáng mình có thịt thừa. Cô từng duy trì chế độ ăn khắc nghiệt như: Mười mấy năm không hề ăn đồ ngọt, mỗi ngày chỉ ăn 3 miếng cơm, đói không chịu được thì uống 1 chút Coca không đường… Chính vì thế có khoảng thời gian cô chỉ nặng 35kg trong khi cao 1m62.

Thực tế, nhiều người đánh giá cách giảm cân của nữ diễn viên có phần tiêu cực. Bởi việc bỏ đói bản thân có thể khiến cân nặng giảm nhanh nhưng lại dẫn đến suy kiệt, thiếu năng lượng, báo Phụ nữ Việt Nam đưa tin.

Theo HK01, vì có những tiêu chuẩn cao trong việc giữ gìn ngoại hình, Từ Hy Viên được gọi là "bà hoàng sắc đẹp", "nữ thần quốc dân" tại Đài Loan. Nữ diễn viên có vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần nhưng tính cách mạnh mẽ cá tính, là người đẹp trong mộng của hàng triệu khán giả nam.

Trước thông tin Từ Hy Viên qua đời, người hâm mộ đã bày tỏ sự thương tiếc trên tài khoản mạng xã hội của cô.

Một người bình luận bên dưới một bức ảnh của nữ diễn viên: “Cảm ơn bạn vì những điều tốt đẹp và tử tế nhất mà bạn từng làm”.

Người khác chia sẻ: “Tôi thực sự buồn, tôi đã rơi nước mắt..., cảm ơn bạn vì những tiếng cười và niềm vui mà bạn đã mang đến cho chúng tôi”.

Người thứ ba viết: “Mong bạn yên nghỉ”.