Những cách kết hợp thực phẩm cần tránh mà đa số người Việt thường mắc phải: một trong số đó có nguy cơ gây ung thư

Trứng và sữa đậu nành

Trứng là nguồn protein chất lượng cao, trong khi sữa đậu nành cũng giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, trong đậu nành có chứa chất ức chế enzyme trypsin, làm giảm khả năng tiêu hóa protein. Việc dùng hai thực phẩm này cùng lúc có thể khiến cơ thể không hấp thụ được hết lượng đạm từ trứng. Ngoài ra, các tài liệu từ Harvard T.H. Chan School of Public Health cũng cho thấy một số hợp chất trong đậu nành có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa protein nếu dùng không hợp lý.

Sữa bò và trái cây chua

Việc xay sinh tố hoặc uống sữa cùng cam, quýt hay các loại trái cây có tính axit khá phổ biến. Tuy nhiên, axit trong trái cây có thể làm protein trong sữa bị kết tủa. Theo Mayo Clinic, hiện tượng này có thể khiến dạ dày khó xử lý thức ăn hơn, dẫn đến đầy bụng hoặc khó tiêu, đặc biệt ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Hải sản và trà

Uống trà sau khi ăn, đặc biệt là sau các món giàu đạm như hải sản để giải ngấy là một thói quen phổ biến. Tuy nhiên theo Harvard T.H. Chan School of Public Health, tannin trong trà có thể liên kết với protein và một số khoáng chất (như sắt, kẽm), làm giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng, đặc biệt là các vi chất, đồng thời gây cảm giác đầy bụng, khó tiêu.

Rau chân vịt và đậu nành

Rau chân vịt (cải bó xôi) chứa nhiều oxalat, một hợp chất có thể liên kết với canxi. Khi ăn cùng đậu nành (nguồn cung cấp canxi thực vật), chúng có thể tạo thành canxi oxalat. Theo nhiều nghiên cứu dinh dưỡng quốc tế, oxalat trong rau xanh có thể liên kết với canxi từ thực phẩm khác làm giảm khả năng hấp thu khoáng chất và trong một số trường hợp có thể góp phần hình thành sỏi nếu tiêu thụ kéo dài với lượng lớn.

Sữa chua và thịt chế biến

Sữa chua thường được xem là tốt cho hệ tiêu hóa, nhưng khi ăn cùng các loại thịt chế biến như xúc xích, giăm bông lại không phải lựa chọn lý tưởng. Theo WHO, nitrat trong thịt chế biến khi đi cùng môi trường vi sinh của sữa chua có thể tạo ra nitrosamine, một hợp chất có nguy cơ gây ung thư nếu tích tụ lâu dài.

Những cách kết hợp trên không gây nguy hiểm ngay lập tức nhưng có thể ảnh hưởng đến tiêu hóa và khả năng hấp thu dinh dưỡng nếu duy trì trong thời gian dài. Thay vì chỉ chú trọng ăn “đủ chất”, việc hiểu và điều chỉnh cách kết hợp thực phẩm cũng là một yếu tố quan trọng giúp cơ thể hấp thu tốt hơn và duy trì sức khỏe ổn định.