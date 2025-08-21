Những bệnh được nghỉ ốm đau dài ngày mới nhất

Danh mục 282 bệnh cần chữa trị dài ngày
Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày đã được Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 25/2025/TT-BYT. Đây là cơ sở để thực hiện chế độ ốm đau một trong những quyền lợi cho người lao động theo quy định của Luật BHXH.
Cụ thể, dưới đây là một số bệnh trong danh mục 282 bệnh cần chữa trị dài ngày phân theo các chuyên khoa và mã bệnh theo Phân loại quốc tế bệnh tật (ICD-10):
TT
Danh mục bệnh theo các chuyên khoa
Mã bệnh theo ICD 10
I
Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng
1.
Bệnh do amip
Từ A06.1 đến A06.9
2.
Bệnh Lao
Từ A15 đến A19
3.
Bệnh do Brucella
A23
4.
Bệnh do Burkholderia pseudomallei (bệnh Withmore), không đặc hiệu
A24.4
5.
Bệnh phong (bệnh Hansen) và di chứng
A30 và B92
6.
Nhiễm khuẩn do Mycobacteria khác
A31
7.
Bệnh uốn ván
A35
8.
Viêm gan vi rút mạn tính
B18
9.
Bệnh do nhiễm vi rút suy giảm miễn dịch ở người HIV/AIDS
Từ B20 đến B24, Z21
10.
Viêm màng não do nhiễm nấm candida
B37.5
11.
Bệnh nhiễm nấm Coccidioides ở phổi mạn tính
B38.1
12.
Bệnh nhiễm nấm Histoplasma capsulatum ở phổi mạn tính
B39.1
13.
Bệnh nhiễm nấm Blastomyces ở phổi mạn tính
B40.1
14.
Bệnh nhiễm nấm Aspergillus ở phổi xâm lấn
B44.0
15.
Bệnh do nấm Cryptococcus
B45
16.
Bệnh do nấm Mucor ở phổi
B46.0
17.
Bệnh u nấm
B47
18.
Bệnh nhiễm nấm Penicillium
B48.4
19.
Sốt rét do Plasmodium Falciparum kèm biến chứng não
B50.0
20.
Sốt rét do Plasmodium Falciparum thể nặng và biến chứng khác
B50.8
21.
Nhiễm sán lá gan nhỏ
B66.1
22.
Nhiễm sán lá gan lớn
B66.3
23.
Nhiễm sán dây cá Diphyllobothrium và bệnh ấu trùng sán nhái Sparganum
B70
24.
Nhiễm giun xoắn Trichinella
B75
25.
Bệnh do ký sinh trùng không xác định
B89
26.
Di chứng do lao xương và khớp
B90.2
27.
Di chứng của bệnh viêm não do vi rút
B94.1
28.
Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng xác định khác
B94.8
29.
Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng không xác định
B94.9
30.
Vi rút Papilloma là nguyên nhân gây bệnh phân loại ở chương khác
B97.7
II
U tân sinh
31.
U ác tính
Từ C00 đến C97
32.
U tân sinh tại chỗ
Từ D00 đến D09
33.
U lành của xương và sụn khớp
D16
34.
U lành tuyến thượng thận
D35.0
35.
U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất
Từ D37 đến D48
...
Thời gian hưởng chế độ ốm đau dài ngày là bao nhiêu?
Từ ngày 1-7-2025, theo quy định tại Luật BHXH 2024, người lao động mắc bệnh dài ngày sẽ không còn được hưởng trọn vẹn 180 ngày nghỉ chế độ ốm đau. Thay vào đó, thời gian nghỉ ốm đau sẽ được quy định theo các điều kiện mới.
Cụ thể, căn cứ Điều 43 Luật BHXH 2024, thời gian hưởng chế độ ốm đau cho người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày ở trên như sau:
Người lao động mắc bệnh dài ngày có thể nghỉ chế độ ốm đau trong một năm tối đa từ 30 đến 70 ngày tùy vào điều kiện làm việc của mỗi người với mức hưởng bằng 75% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.
Trong trường hợp người lao động vẫn cần tiếp tục điều trị sau khi hết thời gian nghỉ ốm đau tối đa ở khoản trên rằng họ sẽ tiếp tục hưởng chế độ ốm đau nếu bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng BYT ban hành, mức hưởng sẽ được xác định dựa trên thời gian tham gia BHXH:
Lưu ý: Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau sẽ được tính theo ngày làm việc, không bao gồm ngày nghỉ lễ, Tết hay ngày nghỉ hằng tuần.