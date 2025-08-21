Những bệnh được nghỉ ốm đau dài ngày mới nhất

Danh mục 282 bệnh cần chữa trị dài ngày

Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày đã được Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 25/2025/TT-BYT. Đây là cơ sở để thực hiện chế độ ốm đau một trong những quyền lợi cho người lao động theo quy định của Luật BHXH.

Cụ thể, dưới đây là một số bệnh trong danh mục 282 bệnh cần chữa trị dài ngày phân theo các chuyên khoa và mã bệnh theo Phân loại quốc tế bệnh tật (ICD-10):

TT Danh mục bệnh theo các chuyên khoa Mã bệnh theo ICD 10 I Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng 1. Bệnh do amip Từ A06.1 đến A06.9 2. Bệnh Lao Từ A15 đến A19 3. Bệnh do Brucella A23 4. Bệnh do Burkholderia pseudomallei (bệnh Withmore), không đặc hiệu A24.4 5. Bệnh phong (bệnh Hansen) và di chứng A30 và B92 6. Nhiễm khuẩn do Mycobacteria khác A31 7. Bệnh uốn ván A35 8. Viêm gan vi rút mạn tính B18 9. Bệnh do nhiễm vi rút suy giảm miễn dịch ở người HIV/AIDS Từ B20 đến B24, Z21 10. Viêm màng não do nhiễm nấm candida B37.5 11. Bệnh nhiễm nấm Coccidioides ở phổi mạn tính B38.1 12. Bệnh nhiễm nấm Histoplasma capsulatum ở phổi mạn tính B39.1 13. Bệnh nhiễm nấm Blastomyces ở phổi mạn tính B40.1 14. Bệnh nhiễm nấm Aspergillus ở phổi xâm lấn B44.0 15. Bệnh do nấm Cryptococcus B45 16. Bệnh do nấm Mucor ở phổi B46.0 17. Bệnh u nấm B47 18. Bệnh nhiễm nấm Penicillium B48.4 19. Sốt rét do Plasmodium Falciparum kèm biến chứng não B50.0 20. Sốt rét do Plasmodium Falciparum thể nặng và biến chứng khác B50.8 21. Nhiễm sán lá gan nhỏ B66.1 22. Nhiễm sán lá gan lớn B66.3 23. Nhiễm sán dây cá Diphyllobothrium và bệnh ấu trùng sán nhái Sparganum B70 24. Nhiễm giun xoắn Trichinella B75 25. Bệnh do ký sinh trùng không xác định B89 26. Di chứng do lao xương và khớp B90.2 27. Di chứng của bệnh viêm não do vi rút B94.1 28. Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng xác định khác B94.8 29. Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng không xác định B94.9 30. Vi rút Papilloma là nguyên nhân gây bệnh phân loại ở chương khác B97.7 II U tân sinh 31. U ác tính Từ C00 đến C97 32. U tân sinh tại chỗ Từ D00 đến D09 33. U lành của xương và sụn khớp D16 34. U lành tuyến thượng thận D35.0 35. U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất Từ D37 đến D48 ...

Thời gian hưởng chế độ ốm đau dài ngày là bao nhiêu?

Từ ngày 1-7-2025, theo quy định tại Luật BHXH 2024, người lao động mắc bệnh dài ngày sẽ không còn được hưởng trọn vẹn 180 ngày nghỉ chế độ ốm đau. Thay vào đó, thời gian nghỉ ốm đau sẽ được quy định theo các điều kiện mới.

Cụ thể, căn cứ Điều 43 Luật BHXH 2024, thời gian hưởng chế độ ốm đau cho người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày ở trên như sau:

Người lao động mắc bệnh dài ngày có thể nghỉ chế độ ốm đau trong một năm tối đa từ 30 đến 70 ngày tùy vào điều kiện làm việc của mỗi người với mức hưởng bằng 75% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Trong trường hợp người lao động vẫn cần tiếp tục điều trị sau khi hết thời gian nghỉ ốm đau tối đa ở khoản trên rằng họ sẽ tiếp tục hưởng chế độ ốm đau nếu bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng BYT ban hành, mức hưởng sẽ được xác định dựa trên thời gian tham gia BHXH:

- Nếu người lao động đã đóng BHXH bắt buộc từ đủ 30 năm trở lên, mức trợ cấp sẽ là 65% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

- Nếu thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm, mức trợ cấp là 55%.

- Nếu thời gian đóng BHXH dưới 15 năm, mức trợ cấp sẽ là 50%.





Lưu ý: Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau sẽ được tính theo ngày làm việc, không bao gồm ngày nghỉ lễ, Tết hay ngày nghỉ hằng tuần.



