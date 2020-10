Những bệnh dễ mắc do phun xăm

Ngày nay, xăm thẩm mỹ rất phổ biến trong giới trẻ, họ có thể xăm mọi vùng da trên cơ thể và có nhiều hình thù, màu sắc phong phú. Tuy nhiên khi xăm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh.

Có một hình xăm, bạn chỉ cần vài tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định về việc này, bạn cần tìm hiểu và suy nghĩ kỹ. Khi xăm hình lên cơ thể, bạn đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe cũng như các vấn đề liên quan khác.

Xăm là cách người ta dùng vật nhọn đâm xuyên vào da và đưa các chất có màu vào sâu tới trung bì da. Ngày nay, xăm thẩm mỹ rất phổ biến trong giới trẻ, họ có thể xăm mọi vùng da trên cơ thể và có nhiều hình thù, màu sắc phong phú. Cùng với xăm, họ còn dùng các vật liệu xâu vào cơ thể (body-mod).

Khi xăm phải dùng dụng cụ nhọn xuyên qua da và đưa các chất màu vào sâu trong da, do vậy có thể xảy ra các tai biến. Xăm làm cho da bị tổn thương do kim xuyên vào da, do đó có thể gây nên các thương tổn và bị nhiễm trùng hay lây truyền bệnh. Hơn nữa, khi đưa các chất dễ tạo màu sắc cho các vết xăm có thể gây các phản ứng của da với các chất đó.

Dị ứng mực xăm gây ra ngứa rấm rứt, sưng, đỏ, phù nề da.

Các tai biến và vấn đề thường gặp

Phản ứng với chất xăm. Chất sử dụng để xăm được đưa vào da và gây các phản ứng tại chỗ. Phản ứng xảy ra gây ngứa, rấm rứt, đỏ, phù nề. Phản ứng có thể xảy ra sớm nhưng thường xảy ra sau vài tuần lễ hoặc hàng năm.

Biểu hiện có thể là phản ứng dạng liken. Đôi khi phản ứng lan rộng ngoài vùng xăm gây eczema, viêm da tiếp xúc hoặc nặng hơn là viêm da tróc vẩy.

Chỗ xăm bị nhiễm trùng. Nhiễm trùng thông thường do các vi khuẩn tụ cầu, liên cầu làm cho nơi xăm bị viêm mủ. Đôi khi nghiêm trọng hơn làm cho nhiễm trùng sâu gây viêm quầng, hoại thư, nhiễm trùng máu. Nhiễm trùng loại này ngày nay ít gặp do sử dụng các dụng cụ sạch và sử dụng kháng sinh sớm. Y học đã gặp một số trường hợp bị mắc

giang mai, bệnh phong, lao do xăm với các thương tổn bệnh xuất hiện ngay tại nơi xăm. Ngày nay, xăm còn có thể làm lây nhiễm các bệnh nghiêm trọng hơn là viêm gan virus B & C, HIV. Các bệnh do virus khác như đậu mùa và hạt cơm, u mềm lây cũng có thể lây do xăm trổ.

Một số trường hợp gây phản ứng viêm dạng u hạt rất khó điều trị. Thủy ngân có trong chất xăm có thể gây đỏ da tại chỗ hoặc phản ứng toàn thân. Crôm khiến đám da nhiễm màu xanh lá cây. Côban cũng gây đám da màu xanh nhạt và có người bị viêm màng bồ đào. Vùng xăm bị phản ứng viêm khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Một số bệnh da xảy ra sau khi xăm, ngoài bệnh giang mai, bệnh phong là hai bệnh lây do truyền vi khuẩn qua các kim nhiễm trùng còn có các bệnh da khác. Bệnh liken phẳng, vẩy nến, có báo cáo trường hợp u hắc tố ác tính xảy ra tại nơi xăm nhưng cũng có thể do sự trùng hợp mà không phải do xăm gây nên…

Người được xăm thấy khó chịu, hối tiếc đã làm điều này sau khi thực hiện. Điều này có thể xảy ra do người xăm sau khi thực hiện xăm nhận thấy không ổn, hoặc kết quả xăm không được như mong muốn. Đã có nhiều người tìm đến các cơ sở chuyên khoa hoặc trung tâm thẩm mỹ để xoá xăm.

Lời khuyên của thầy thuốc

Laser, bào mòn da có thể sử dụng để xoá các vết xăm... nhưng có nguy cơ gây sẹo, thậm chí có người bị sẹo lồi. Đôi khi phải phẫu thuật cắt vùng xăm và ghép da trong trường hợp vết xăm sâu và đậm.

Ngày nay, rất nhiều người đi xăm thẩm mỹ. Xăm lông mày, xăm môi, xăm nghệ thuật trên da dẻ, body-mod. Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên khi xăm có nhiều tai biến có thể xảy ra. Nguy cơ nhiễm trùng mủ nơi xăm ngày nay ít gặp hơn do dụng cụ được làm sạch hơn và sử dụng kháng sinh.

Nhưng một số nhiễm trùng khác rất có thể xảy ra là bị lây các bệnh do virus như HIV, viêm gan B, C… Và một vấn đề nữa là phản ứng của cơ thể và của da với các chất xăm mà nhiều khi rất khó chữa. Vì vậy, với những vấn đề xảy ra khi xăm trổ bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi ta làm việc này hoặc cần đến cơ sở có uy tín được cấp phép đầy đủ để được tư vấn cụ thể.