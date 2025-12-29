Những bất thường ở vùng đầu cảnh báo ung thư phổi? Nếu có 3 dấu hiệu này hãy đi khám càng sớm càng tốt!

Theo thống kê của WHO, ung thư phổi hiện là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh và tử vong do ung thư trên toàn thế giới, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư toàn cầu trong 10 năm liên tiếp.

Vì ung thư phổi giai đoạn đầu thường có các triệu chứng không rõ ràng, nên rất dễ bị bỏ sót. Đến khi các triệu chứng dễ nhận thấy xuất hiện, thường có nghĩa là khối u đã phát triển đến một kích thước nhất định, có thể chèn ép các cơ quan hoặc di căn đến các bộ phận khác của cơ thể, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn nhiều...

Mặc dù ung thư phổi là một loại ung thư rất thầm lặng, ít triệu chứng và khó phát hiện khi đã phát triển, nhưng nếu bạn nhận thấy 3 dấu hiệu bất thường ở vùng đầu, bạn nên đến bệnh viện khám càng sớm càng tốt để loại trừ nguy cơ mắc bệnh ác tính ở phổi.

Nguyên nhân nào gây ra ung thư phổi?

1. Hút thuốc

Theo Webmd, hút thuốc hiện được công nhận là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi, với tỷ lệ mắc bệnh ở người hút thuốc cao hơn 10 - 13 lần so với người không hút thuốc. Hơn nữa, khói thuốc thụ động cũng có khả năng gây ung thư rất cao, cần tránh tiếp xúc với khói thuốc thụ động càng nhiều càng tốt.

2. Tiếp xúc với môi trường và nghề nghiệp

Những người tiếp xúc lâu dài với bụi và hóa chất có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn đáng kể.

Ô nhiễm không khí (như lượng bụi mịn PM2.5 quá mức, khí thải công nghiệp và khí thải xe cộ) cũng là một yếu tố góp phần chính. Sống lâu dài ở những khu vực ô nhiễm nặng sẽ liên tục gây hại cho phổi và làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

3. Di truyền

Nếu trong gia đình có tiền sử ung thư phổi, đặc biệt là nếu có người thân ruột thịt (cha mẹ, anh chị em) mắc bệnh này, các thành viên khác trong gia đình sẽ có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 2-3 lần so với dân số nói chung. Điều này liên quan đến "gen nhạy cảm" trong cấu trúc di truyền.

4. Bệnh phổi mãn tính

Ví dụ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh lao và xơ phổi có thể khiến mô phổi bị viêm trong thời gian dài, làm cho quá trình sửa chữa tế bào dễ bị bất thường và làm tăng nguy cơ ung thư phổi.

3 dấu hiệu bất thường ở vùng đầu là tín hiệu báo động từ phổi

1. Đau đầu dữ dội, dai dẳng

Nếu bạn bị đau đầu dai dẳng không rõ nguyên nhân, nặng hơn vào buổi sáng hoặc ban đêm, thuốc giảm đau thông thường không hiệu quả, hoặc nếu bạn bị buồn nôn và nôn mửa, bạn nên cảnh giác với khả năng di căn não của ung thư phổi.

Khi các tế bào ung thư di căn đến não và hình thành khối u, chúng có thể chèn ép mô não, dẫn đến tăng áp lực nội sọ và gây ra loại đau đầu này.

2. Phù nề vùng mặt và cổ

Nếu khối u phổi nằm ở phần trên bên phải phổi, nó có thể chèn ép hoặc xâm lấn tĩnh mạch chủ trên khi khối u phát triển. Tĩnh mạch chủ trên là một mạch máu quan trọng chịu trách nhiệm đưa máu từ đầu, cổ và chi trên trở về tim. Nếu bị chèn ép, quá trình hồi lưu máu sẽ bị cản trở, dẫn đến phù nề ở mặt, cổ và chi trên.

Da cũng có thể xuất hiện các vết bầm tím màu đỏ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hô hấp và nuốt trong trường hợp nặng.

3. Thị lực mờ

Khi ung thư phổi di căn lên não, áp lực nội sọ tăng cao có thể chèn ép dây thần kinh thị giác, dẫn đến giảm thị lực, khiếm khuyết thị trường và thay đổi ở đáy mắt. Nếu các triệu chứng này không cải thiện khi nghỉ ngơi và không phát hiện bất thường nào về mắt, cần tiến hành khám ngực và đầu.

Phòng ngừa ung thư phổi rất quan trọng!

Hãy bỏ thuốc lá và kiểm soát việc hút thuốc; tránh hít phải khói thuốc thụ động.

Hãy đeo khẩu trang N95 khi ra ngoài vào những ngày ô nhiễm không khí, hoặc tránh ra ngoài nếu có thể;

Hãy giữ cho nhà bếp thông thoáng và luôn bật máy hút mùi khi nấu ăn;

Hãy tập thể dục ở những nơi thoáng khí và hít thở không khí trong lành.

Hãy học cách kiểm soát cảm xúc, tránh ôm mối hận thù và duy trì tâm trạng vui vẻ;

Những người hút thuốc lâu năm và những người có nguy cơ cao do tiền sử gia đình mắc ung thư phổi được khuyên nên khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bằng chụp CT hàng năm.

