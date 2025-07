Nhức nhối "cò" khám bệnh lộng hành (*): Nhiều cơ sở y tế phải cầu cứu cơ quan chức năng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện (BV) Ung Bướu TP HCM, cho biết ông từng nhận được phản ánh về tình trạng "cò" hoạt động bốc số khám bệnh nhanh bên ngoài BV, song đến nay vẫn chưa có giải pháp xử lý triệt để.

Lực bất tòng tâm

Theo bác sĩ Tuấn, bệnh nhân khi đến BV khám bệnh phải qua quầy hướng dẫn để điền thông tin và bấm lấy 2 số khám bệnh, trong đó bệnh nhân giữ lại một số, số còn lại BV lưu. Tiếp đó, người bệnh được hướng dẫn đến phòng khám chờ tới lượt gọi tên. Bác sĩ Tuấn nhìn nhận ở những BV đông hoặc quá tải dễ xuất hiện "cò" bên ngoài trà trộn vào để bốc số khám bệnh nhanh cho những người ở quê lên hoặc người có nhu cầu gấp gáp, nhưng BV rất khó xử lý. "Tôi khẳng định không có chuyện nhân viên của BV tiếp tay cho "cò" hoạt động bốc số khám bệnh nhanh để trục lợi" - bác sĩ Tuấn quả quyết.

Cảnh lộn xộn trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy

Nhiều năm qua, BV Ung Bướu TP HCM luôn quán triệt và yêu cầu nhân viên phải cam kết không bắt tay với "cò" bên ngoài, thực hiện đúng nhiệm vụ, chức năng được giao. Ngoài ra, BV thường phát loa tuyên truyền bà con vào BV đăng ký khám bệnh, không nghe theo lời dụ dỗ của "cò" bên ngoài. Các website, fanpage của BV Ung Bướu TP HCM cơ sở 1, cơ sở 2 còn viết bài khuyến cáo người dân đề phòng trước những lời chèo kéo của "cò" dịch vụ bên ngoài BV. Bác sĩ Tuấn cho hay sắp tới sẽ lắp đặt camera ngay tại quầy tiếp nhận thông tin để giám sát người lạ xuất hiện tại BV. BV luôn lựa chọn người có tư cách tốt trong khi tiếp nhận thông tin bệnh nhân và xử lý thật nặng - nếu có trường hợp vi phạm. Ông cũng khuyến cáo người bệnh khi đến khám thì hãy vào trong BV để được hướng dẫn làm thủ tục theo quy định. Ngoài ra, bệnh nhân có thể đặt trước lịch khám qua tổng đài, website, app, fanpage của BV để lựa chọn thời gian, bác sĩ. "BV không có phòng khám vệ tinh bên ngoài như một số thông tin đồn đoán, người dân nên cẩn trọng tránh những điều đáng tiếc xảy ra" - lãnh đạo BV Ung Bướu TP HCM cảnh báo.

"Tuyệt đối không nên nhờ người lạ đăng ký hộ vì điều này có thể dẫn đến nhiều rủi ro không đáng có" - bác sĩ Ngô Thị Cẩm Hoa khuyến cáo.

Khi được phóng viên Báo Người Lao Động cung cấp thông tin về "cò" khám bệnh, BSCK2 Trần Văn Sóng, Giám đốc BV Nhân Dân 115 (TP HCM), nói ngay vấn đề này được BV rất quan tâm, kiểm soát rất chặt chẽ nhưng vẫn có trường hợp lợi dụng sơ hở để trục lợi. Bác sĩ Ngô Thị Cẩm Hoa, Phó Giám đốc BV Nhân Dân 115, nói thêm BV đã và đang triển khai nhiều giải pháp, từ khâu đăng ký, tiếp đón, thăm khám đến dặn dò chu đáo khi người bệnh ra về. Để giảm thời gian chờ đợi, BV đã triển khai đăng ký khám bệnh trực tuyến và khám hẹn giờ qua nhiều kênh thông tin. BV cũng đẩy mạnh thực hiện theo Đề án 06 của Chính phủ, cho phép đăng ký khám chữa bệnh và lấy số thứ tự qua VNeID và CCCD. Tại các khu đăng ký, BV trang bị hệ thống camera giám sát, đồng thời tăng cường nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên hành chính và bảo vệ. Việc này nhằm bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh và ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng việc bốc số để trục lợi.

Một bệnh nhân được “cò” bốc số khám bệnh nhanh ở Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM (cơ sở 2)

Các y - bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên BV luôn chủ động tuyên truyền và hướng dẫn người bệnh, người nhà để việc khám chữa bệnh diễn ra thuận lợi và an toàn. BV khuyến cáo người bệnh không nên cung cấp thông tin cá nhân hay giấy tờ tùy thân (như CCCD, số điện thoại...) cho người lạ. Ngoài ra, BV cũng phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để bảo đảm an ninh trật tự cả bên trong lẫn bên ngoài khuôn viên. "Sắp tới BV sẽ sớm triển khai bệnh án điện tử và tích hợp việc lấy số thứ tự có tính định danh vào quy trình khám bệnh nhằm mang lại sự tiện lợi tối đa. Để tiết kiệm thời gian và bảo đảm an toàn, chúng tôi khuyến cáo người bệnh nên đặt lịch khám trước qua hệ thống đăng ký của BV. Sử dụng VNeID khi đến khám để việc đăng ký diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn. Nếu không đăng ký trước, vui lòng đến trực tiếp các quầy đăng ký của BV" - lãnh đạo BV Nhân Dân 115 nhấn mạnh.

Không có chuyện liên kết với "cò"

Khẳng định với phóng viên Báo Người Lao Động, bác sĩ Trương Thế Hiệp, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp BV Chợ Rẫy, cho rằng không có chuyện nhân viên hay điều dưỡng của BV liên kết với "cò" dịch vụ để bốc số khám bệnh bán lại cho bệnh nhân nhằm trục lợi. Về người đàn ông tên Hùng chuyên bốc số khám bệnh nhanh trước cổng BV là trường hợp lừa đảo, chuyên khoe khoang quen biết với BV để tạo lòng tin nhằm bốc số, đặt phòng khách sạn, xe cứu thương… để hưởng lợi. "BV có hệ thống phần mềm khám bệnh rất chuyên nghiệp nên khó có chuyện bốc số sau mà chen ngang được. Do đó, bệnh nhân khi đến BV khám bệnh cần nắm rõ quy trình, tránh nghe theo lời dụ dỗ của "cò" bên ngoài để rồi tiền mất tật mang" - bác sĩ Hiệp cảnh báo.

“Cò” hướng dẫn bệnh nhân cầm sổ khám bệnh vào trong Bệnh viện Nhân Dân 115 để làm thủ tục

Đại diện BV Chợ Rẫy cũng khẳng định chủ trương của BV là ngăn chặn, bài trừ tình trạng "cò" hoạt động bốc số khám bệnh nhanh để trục lợi. Thời gian qua, BV đã phối hợp với chính quyền địa phương làm việc với chủ khách sạn, nhà nghỉ và khuyến cáo người dân không nên nghe lời những đối tượng "cò" bên ngoài để tránh hậu quả. Ngoài các kênh đăng ký khám bệnh như số tổng đài, website…, hiện BV đang triển khai ứng dụng khám bệnh có tên "BV Chợ Rẫy" trên App Store hoặc Google Play để người bệnh đăng ký thuận lợi.

Bác sĩ Phan Quốc Bảo, Trưởng Khoa Khám bệnh - BV Đại học Y Dược TP HCM (cơ sở 2), phân trần "cò" khám bệnh là vấn đề nhức nhối ở những BV công nhiều năm nay và nơi đây cũng gặp phải. Trước đây, việc bốc số khám bệnh theo hình thức truyền thống là đọc tên lấy số nhưng bây giờ BV áp dụng cơ chế mới khi khám bệnh phải xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc đơn thuốc nên khó có chuyện "cò" móc nối với nhân viên BV để trục lợi. Thời gian gần đây, các "cò" chèo kéo người bệnh từ cơ sở 1 sang cơ sở 2 để khám bệnh vì nhu cầu muốn khám nhanh. BV đã nhận diện được 1-2 người là xe ôm, dân xã hội bên ngoài chuyên bốc số khám và đã cung cấp thông tin cho công an.

Sổ khám bệnh và số thứ tự được “cò” làm sẵn cho bệnh nhân

Theo bác sĩ Bảo, các "cò" có thể may mắn bốc được số khám bệnh nhanh vì thời điểm đó lượng bệnh nhân ít hơn bình thường. "Tôi khẳng định không có chuyện bác sĩ hay nhân viên ở đây móc nối với "cò" để bốc số khám bệnh. Thời gian tới, BV sẽ phối hợp với công an ngăn chặn triệt để tình trạng "cò" hoạt động bên ngoài BV. BV đã yêu cầu bảo vệ không để "cò" trà trộn và thu tiền trong BV, còn ở bên ngoài sẽ nhờ công an kiểm tra, xử lý" - bác sĩ Bảo nói. Ông khuyến cáo người người bệnh khi đến khám có thể đăng ký trực tuyến, đóng tiền qua app hẹn giờ, phòng khám, bác sĩ… theo yêu cầu hoặc làm thủ tục khám bệnh trực tiếp tại quầy hướng dẫn.

Rất khó phát hiện, xử lý Chia sẻ với phóng viên, lãnh đạo các BV: Nhân Dân 115, Đại học Y Dược TP HCM (cơ sở 2), Chợ Rẫy, Ung Bướu TP HCM... đều khẳng định rất khó bắt quả tang và xử lý các "cò" trà trộn vào BV để bốc số. Theo TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc BV Ung Bướu TP HCM, thời gian qua, BV đã gửi nhiều văn bản đến chính quyền địa phương để phối hợp với quyết tâm xử lý triệt để tình trạng "cò" hoạt động trước cổng BV như báo chí cung cấp. "Qua điều tra, BV chưa thấy trường hợp "cò" mua số khám bệnh của BV rồi bán lại cho bệnh nhân. "Cò" làm được điều đó một phần do bà con quê ở xa có nhu cầu nên gửi thông tin cá nhân, CCCD để nhờ bốc hộ rồi trả phí. Do BV không quen mặt các "cò" nên khi họ mang giấy tờ vào BV làm thủ tục thì rất khó phát hiện. BV đang nỗ lực hết sức để xử lý dứt điểm tình trạng này" - bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.

