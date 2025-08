Nhức nhối "cò" khám bệnh lộng hành (*): Chấn chỉnh tình trạng bát nháo

Công an vào cuộc

Ngày 31-7, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động cho thấy không còn tình trạng "cò" khám bệnh tụ tập bát nháo trước các cổng BV lớn ở TP HCM như: Ung Bướu, Đại học Y Dược, Nhân Dân 115, Chợ Rẫy… Công an TP HCM cho biết đã làm việc với các BV để xử lý triệt để tình trạng này. Lãnh đạo Công an phường Chợ Lớn cho hay sau khi báo phản ánh, công an phường đã vào cuộc. Công an phường Bình Thạnh cũng đang trong quá trình điều tra, xác minh tình trạng này.

Trong khi đó, Đội Bảo vệ BV Chợ Rẫy thường xuyên tuần tra, giám sát trong và trước khu vực cổng. Nếu phát hiện đối tượng nghi vấn, đội sẽ phối hợp với công an địa phương kịp thời xử lý. BV khuyến cáo người dân không đưa giấy tờ cá nhân, thẻ BHYT cho bất kỳ ai nếu không phải là nhân viên y tế. Mọi thủ tục lấy số thứ tự và đăng ký khám, bệnh nhân hoặc người nhà cần trực tiếp thực hiện tại quầy nhận bệnh hoặc online qua app trên điện thoại.

Người dân không nên tiếp tay cho các hành vi "mua bán số thứ tự"; không nên trả tiền cho bất kỳ người nào hứa hẹn có thể "làm nhanh", "vào khám sớm" hoặc "có người quen trong BV". Việc tiếp tay cho các hành vi này vừa tiếp tục nuôi dưỡng tiêu cực vừa có thể khiến bản thân người dân trở thành nạn nhân của lừa đảo.

S.Hưng