Như Quỳnh nói thẳng với Trường Vũ: "Tôi tức lắm, không thèm nhìn tôi"

Mới đây, tại chương trình Music Story, danh ca Như Quỳnh đã chia sẻ về ca sĩ Trường Vũ – người bạn song ca thân thiết của cô, cùng cô tạo thành cặp song ca nổi đình đám một thời.



Như Quỳnh và Trường Vũ

Cô nói: "Tôi chọn anh Trường Vũ vì anh ấy có cái rất ngộ, không giống những nam ca sĩ khác mà tôi từng song ca.

Anh Trường Vũ lên sân khấu rất kỳ, không bao giờ chịu diễn hay tỏ ra tình cảm với người bạn song ca. Nắm tay tôi thì anh ấy nắm như kiểu sợ rớt ngón tay. Lúc nắm tay tôi thậm chí anh ấy còn không thèm nhìn tôi, cứ nhìn đi đâu.

Chắc điều này khiến tôi cảm thấy đặc biệt nên tôi chọn song ca lâu dài. Nam ca sĩ nào hát với tôi ai cũng diễn, chỉ mình anh Trường Vũ là không chịu diễn. Tôi tức lắm.

Lần nào song ca anh Trường Vũ cũng ngơ ngác. Tôi còn phải dụ dỗ anh ấy nắm tay chứ không chịu nắm tay, cũng không thèm nhìn tôi.

Hai anh em tôi đi hát với nhau đã lâu, chỉ mình Trường Vũ là có kiểu diễn không giống ai, không bao giờ tương tác với tôi.

Tôi tự ái lắm vì tôi là con gái mà không thèm nhìn hay nắm tay tôi. May mà Trường Vũ là ca sĩ, nếu làm diễn viên thì không biết thế nào".

Trường Vũ thanh minh: "Khán giả thông cảm, tôi không biết diễn, có gì là tôi làm thật chứ không diễn".

Tiếp đó, Như Quỳnh chia sẻ về cơ duyên gặp Trường Vũ: "Lần đầu chúng tôi hát với nhau là năm 1999. Lúc đó cả hai anh em đều còn độc thân. Bài hát song ca đầu tiên đó là Nhớ người yêu. Sau đó chúng tôi đi lưu diễn với nhau".

Trường Vũ nói thêm: "Lúc đó tôi cũng bất ngờ lắm vì không bao giờ nghĩ sẽ được hát với Như Quỳnh. Thời điểm ấy tôi còn chưa phải ca sĩ. Tôi còn không nghĩ mình thành ca sĩ. Do trời xui khiến thế nào mà tôi có duyên trở thành ca sĩ chứ tôi chỉ nghĩ hát cho vui thôi.

Tôi là người Hoa, lúc đó đến nói tiếng Việt còn không sõi. Tôi học tới năm lớp 3 là cô giáo lấy chồng nên bỏ học luôn, không học hành gì nữa. Chính vì thế nên để trở thành ca sĩ là điều xa vời với tôi".