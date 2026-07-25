Nhóm nhạc nữ nhận chỉ trích vì trình diễn phản cảm

Trong khi Minhyuk (BTOB/HUTA) gây sốt với màn cởi trần khoe 6 múi thì nhóm nhạc nữ Kiss Of Life lại gây tranh cãi và bị cho rằng trình diễn phản cảm tại khai mạc lễ hội âm nhạc mùa hè Waterbomb Seoul 2026.

Theo iMBC , lễ hội âm nhạc mùa hè Waterbomb Seoul 2026 khai mạc ngày 24/7 tại KINTEX (Goyang, Hàn Quốc), mở màn cho chuỗi sự kiện được mong chờ nhất mỗi dịp hè của làng giải trí Hàn Quốc.

Đúng với tinh thần của Waterbomb, dàn nghệ sĩ mang đến sân khấu bùng nổ cùng màn pháo nước và hiệu ứng thị giác hoành tráng. Tuy nhiên, bên cạnh bầu không khí sôi động, lễ hội năm nay cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận bởi hai thái cực trái ngược, đó là màn trình diễn khoe 6 múi bùng nổ của Minhyuk (BTOB/HUTA) và những tranh cãi xoay quanh nhóm nhạc nữ Kiss Of Life.

Minhyuk (BTOB/HUTA) gây sốt với màn cởi trần khoe 6 múi ở Waterbomb 2026.

Minhyuk tiếp tục khẳng định danh xưng ‘Ông hoàng Waterbomb’

Một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất trong ngày khai mạc thuộc về Lee Minhyuk (nghệ danh HUTA) của BTOB.

Xuất hiện với loạt ca khúc solo sôi động như BOOM, Bora, Higher hay bản phát hành mới Icy & Spicy , Minhyuk nhanh chóng khuấy động hàng chục nghìn khán giả bằng khả năng hát live ổn định cùng nguồn năng lượng dồi dào.

Điểm nhấn của tiết mục là khoảnh khắc nam ca sĩ bất ngờ cởi áo giữa sân khấu, khoe thân hình săn chắc với cơ bụng sáu múi trong làn nước phun xối xả đặc trưng của Waterbomb. Hình ảnh này lập tức lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, nhận hàng triệu lượt xem và bình luận từ người hâm mộ.

Đây không phải lần đầu Minhyuk trở thành tâm điểm của Waterbomb. Trong nhiều năm qua, anh được xem là một trong những nghệ sĩ đinh của lễ hội nhờ phong cách biểu diễn máu lửa, vóc dáng được duy trì bằng chế độ tập luyện nghiêm ngặt và khả năng làm chủ sân khấu.

Không ít khán giả ưu ái gọi Minhyuk là ‘Ông hoàng Waterbomb’. Dù lựa chọn hình ảnh gợi cảm, Minhyuk vẫn nhận được nhiều lời khen bởi sự nam tính và phù hợp với tinh thần của Waterbomb.

Kiss Of Life gây tranh cãi

Màn trình diễn gây tranh cãi của Kiss Of Life ở Waterbomb 2026.

Trái ngược với sự hưởng ứng dành cho Minhyuk, nhóm nhạc nữ Kiss Of Life lại trở thành chủ đề tranh cãi sau phần biểu diễn tại Waterbomb Seoul 2026.

Trong ca khúc Lips Hips Kiss , hai thành viên Belle và Natty có khoảnh khắc hôn nhau trên sân khấu. Đoạn video được khán giả ghi lại nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Một bộ phận người hâm mộ cho rằng đây chỉ là chi tiết ngẫu hứng hoặc một cách tăng tính tương tác trong màn trình diễn. Tuy nhiên, không ít ý kiến lại nhận định hành động này phản cảm, cố tình tạo hiệu ứng gây chú ý.

Sau đó, các thành viên Kiss Of Life giải thích rằng nụ hôn xảy ra do cả hai ước lượng sai khoảng cách khi thực hiện động tác vũ đạo trong điều kiện sân khấu nhiều nước và chuyển động nhanh, chứ không phải chi tiết được lên kế hoạch từ trước. Dù vậy, lời giải thích vẫn chưa thể chấm dứt những tranh luận trên mạng xã hội.

Đây cũng không phải lần đầu Kiss Of Life đối mặt với làn sóng tranh cãi. Trong năm 2025, nhóm từng phải công khai xin lỗi sau khi bị chỉ trích vì một buổi phát sóng trực tiếp có nội dung bị cho là thiếu nhạy cảm về văn hóa.

Ra đời tại Seoul năm 2015, Waterbomb ban đầu chỉ là một lễ hội âm nhạc mùa hè kết hợp các màn bắn súng nước. Sau hơn một thập kỷ phát triển, sự kiện đã trở thành một trong những festival âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á.

Trong vài năm gần đây, Waterbomb trở thành bệ phóng giúp nhiều nghệ sĩ tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Những màn trình diễn của Kwon Eun-bi, Hwasa, Sunmi, SHINee Minho hay Baekho liên tục viral trên mạng xã hội nhờ hình ảnh quyến rũ và phong cách biểu diễn đầy năng lượng. Chính điều này khiến nhiều nghệ sĩ coi Waterbomb là một trong những sân khấu quan trọng nhất của mùa hè.

Tuy nhiên, Waterbomb cũng thường xuyên trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận. Một số ý kiến cho rằng lễ hội đang ngày càng khuyến khích nghệ sĩ khai thác hình ảnh gợi cảm để tạo hiệu ứng truyền thông. Những bộ trang phục táo bạo, các màn cởi áo hay vũ đạo quyến rũ thường xuyên trở thành chủ đề nóng sau mỗi mùa lễ hội.