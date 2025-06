Nhìn vào mu bàn tay có thể biết được tuổi thọ của một người: Những người sống lâu thường có các biểu hiện này trên bàn tay

Không có mối quan hệ nhân quả tuyệt đối giữa tuổi thọ và hiệu suất của mu bàn tay, nhưng các đặc điểm của mu bàn tay có thể được sử dụng như một chỉ số tham chiếu sức khỏe. Ở những người có tuổi thọ cao, mu bàn tay có thể có những biểu hiện điển hình:

Những người sống lâu thường có 4 dấu hiệu ở mu bàn tay

1. Da mu bàn tay mịn và săn chắc, độ đàn hồi tốt

Quan sát bằng mắt thường có thể thấy da mu bàn tay mềm mại, săn chắc, không có nếp nhăn, đốm đồi mồi hay tình trạng chảy xệ. Khi chạm vào, da có độ đàn hồi rõ rệt.

Theo các chuyên gia y tế, đây là dấu hiệu của quá trình trao đổi chất da bình thường, collagen và độ ẩm đầy đủ. Nó cho thấy hệ nội tiết và miễn dịch hoạt động hiệu quả, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do gây lão hóa.

Người cao tuổi chú trọng sức khỏe, duy trì chế độ ăn uống cân bằng, sử dụng kem chống nắng và dưỡng ẩm thường xuyên sẽ có mu bàn tay mịn màng hơn so với bạn đồng lứa.

2. Màu sắc hồng hào, đồng đều

Dàu sắc da mu bàn tay cũng là một dấu hiệu quan trọng. Mu bàn tay của một người có màu da hồng hào, sáng bóng tự nhiên, không nhợt nhạt, ố vàng hay thâm đen cho thấy khí huyết của người đó dồi dào, chức năng nội tạng hài hòa và tuần hoàn máu thông suốt. Ngược lại, da nhợt nhạt có thể cảnh báo thiếu máu, da ố vàng cần lưu ý các vấn đề về gan mật, còn da thâm đen có thể liên quan đến suy thận hoặc máu ứ trệ.

3. Mạch máu rõ ràng, không bất thường

Mạch máu trên mu bàn tay cũng là một chỉ số sức khỏe đáng chú ý. Ở người khỏe mạnh, các tĩnh mạch hiện rõ, không xoắn, giãn nở hay phình cục. Điều này cho thấy tuần hoàn máu trơn tru, mạch máu đàn hồi tốt, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Những người duy trì tập thể dục vừa phải trong thời gian dài thường có mạch máu trên mu bàn tay rõ ràng và khỏe mạnh. Ngược lại, nếu tĩnh mạch nổi gồ như "giun đất", đó có thể là dấu hiệu giãn tĩnh mạch hoặc lưu thông máu kém.

4. Nhiệt độ tay cân bằng

Nhiệt độ mu bàn tay cũng mang ý nghĩa quan trọng. Nhiệt độ ổn định, không quá lạnh cũng không quá nóng, phản ánh tuần hoàn máu tốt và chức năng tuần hoàn ngoại vi bình thường. Bàn tay lạnh có thể liên quan đến thiếu máu, suy dương khí hoặc rối loạn tuần hoàn, trong khi bàn tay nóng bất thường có thể báo hiệu viêm hoặc mất cân bằng âm dương.

Mu bàn tay không chỉ là một phần cơ thể mà còn là "cửa sổ" hé lộ sức khỏe và tuổi thọ. Hãy chú ý chăm sóc làn da và tuần hoàn máu để giữ mu bàn tay khỏe đẹp, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh để sống lâu, sống khỏe!

Những dấu hiệu ở tay cảnh báo bệnh thận

Bàn tay không chỉ là công cụ hỗ trợ sinh hoạt mà còn là "tấm gương" phản ánh sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe thận. Một số dấu hiệu bất thường ở tay có thể cảnh báo các vấn đề về thận như sau:

Trước hết, màu sắc da tay thay đổi là một dấu hiệu đáng chú ý

Da mu bàn tay thâm đen hoặc có màu xám bất thường có thể liên quan đến suy thận mạn. Theo nghiên cứu được công bố trên Journal of the American Society of Nephrology, sự tích tụ các chất độc như urê trong máu khi thận suy giảm chức năng có thể gây đổi màu da. Da nhợt nhạt cũng là dấu hiệu phổ biến, do thiếu máu liên quan đến suy thận, vì thận sản xuất ít erythropoietin – hormone kích thích tạo hồng cầu.

Thứ hai, phù nề ở tay là một triệu chứng cần cảnh giác

Khi thận không lọc được chất lỏng dư thừa, tay có thể sưng phù, đặc biệt vào buổi sáng. Một nghiên cứu trên Clinical Journal of the American Society of Nephrology chỉ ra rằng phù ngoại biên, bao gồm tay, là dấu hiệu sớm ở 60% bệnh nhân suy thận giai đoạn đầu. Nếu kèm theo cảm giác căng tức hoặc ấn vào da để lại vết lõm, bạn nên đi khám ngay.

Ngoài ra, móng tay bất thường cũng là dấu hiệu quan trọng

Móng tay có đường kẻ trắng ngang (dấu Muehrcke) hoặc móng nửa trắng nửa hồng (móng Lindsay) thường liên quan đến suy thận. Theo American Journal of Kidney Diseases, những thay đổi này xuất hiện do nồng độ albumin thấp và rối loạn tuần hoàn ở bệnh nhân thận mạn. Móng dễ gãy hoặc đổi màu vàng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo.

Cuối cùng, cảm giác ngứa ran hoặc tê ở tay, đặc biệt về đêm, có thể liên quan đến bệnh thần kinh ngoại biên do suy thận

Nghiên cứu trên Nephrology Dialysis Transplantation cho thấy 40% bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối gặp triệu chứng này do tích tụ độc tố ảnh hưởng đến dây thần kinh.

Nếu nhận thấy những dấu hiệu trên, hãy thăm khám sớm. Phát hiện và điều trị kịp thời sẽ giúp bảo vệ sức khỏe thận và cải thiện chất lượng cuộc sống.