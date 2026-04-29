Nhịn tiểu sau bữa nhậu, nam thanh niên bị vỡ bàng quang

N.Dung |

Sau khi uống nhiều rượu bia và nhịn tiểu, nam thanh niên 29 tuổi tự ngã, bị vỡ bàng quang, phải phẫu thuật cấp cứu để giữ tính mạng.

Bệnh nhân 29 tuổi vừa được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La do vỡ bàng quang sau tai nạn, trong bối cảnh trước đó sử dụng rượu bia quá mức.

Gặp nạn sau bữa nhậu, nam thanh niên vỡ bàng quang - Ảnh 1.

Bệnh nhân vỡ bàng quang sau tai nạn đang được theo dõi, điều trị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo khai thác bệnh sử, sau khi uống nhiều rượu bia, người bệnh nhịn tiểu trong thời gian dài. Trong lúc di chuyển, bệnh nhân tự vấp ngã khi bàng quang đang căng đầy.

Ngay sau đó, người bệnh xuất hiện đau dữ dội vùng bụng dưới, tiểu ra máu và bí tiểu. Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Sông Mã thăm khám, đặt sonde bàng quang, sau đó chuyển lên tuyến tỉnh để tiếp tục điều trị.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, kết quả siêu âm và chụp cắt lớp vi tính cho thấy bàng quang bị vỡ, trong ổ bụng có nhiều dịch và máu cục. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương bụng kín, vỡ bàng quang và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Ê kíp đã tiến hành cắt lọc mép vết vỡ, khâu phục hồi bàng quang hai lớp. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, tình trạng sức khỏe ổn định và có thể đi tiểu bình thường trở lại.

Bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, Trưởng Khoa Ngoại tiết niệu – nam học, cho biết vỡ bàng quang là tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với các biến chứng như viêm phúc mạc nước tiểu, nhiễm trùng, nhiễm độc, thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ, nhiều trường hợp vỡ bàng quang xảy ra sau khi uống rượu bia do người bệnh nhịn tiểu khiến bàng quang căng đầy. Khi xảy ra va chạm hoặc té ngã, áp lực tăng đột ngột khiến thành bàng quang mỏng dễ bị vỡ, dù lực tác động không quá mạnh.

Bác sĩ khuyến cáo không nên nhịn tiểu, đặc biệt sau khi uống nhiều rượu bia. Thói quen này kéo dài có thể gây rối loạn tiểu tiện, viêm nhiễm đường tiết niệu, sỏi thận, thậm chí suy thận.

Nếu sau khi uống rượu bia xảy ra ngã và xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dưới, bí tiểu hoặc tiểu ra máu, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được cấp cứu kịp thời.

Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

01:14
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

00:54
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

01:18
Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

00:38
