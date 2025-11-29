Nhìn tay và chân cũng có thể biết gan bị tổn thương hay không: Đây là 5 dấu hiệu cần lưu ý

Gan là cơ quan giữ vai trò giải độc và điều hoà nhiều chức năng sống còn. Khi gan gặp vấn đề, những dấu hiệu cảnh báo có thể xuất hiện tại nhiều bộ phận của cơ thể, trong đó có cả tay và chân. Các thay đổi này diễn ra âm thầm nhưng lại phản ánh khá chính xác mức độ suy giảm chức năng gan.

Dấu hiệu trên tay và chân tiết lộ gan đang “kêu cứu”

1. Lòng bàn tay đỏ

Lòng bàn tay đỏ là một dấu hiệu bất thường của bệnh gan (Ảnh minh họa).

Một trong những biểu hiện sớm nhất cho thấy gan đang bị tổn thương là lòng bàn tay đỏ. Hai lòng bàn tay chuyển sang màu đỏ hồng, không gây đau hay ngứa. Sự thay đổi này xuất hiện khi gan bị tổn thương, làm rối loạn hormone và cơ chế điều tiết mạch máu, khiến các mao mạch ở bàn tay giãn nở bất thường. Đây là dấu hiệu thường gặp ở người bị viêm gan hoặc xơ gan.

2. Ngón tay/chân dùi trống

Ngón tay dùi trống (Ảnh minh họa).

Tay và chân cũng có thể xuất hiện biến đổi ở móng và đầu ngón khi gan bị tổn thương. Hiện tượng này được gọi là ngón tay/chân dùi trống, đặc trưng bởi tình trạng đầu ngón tay, ngón chân phình to, trong khi móng cong hướng vào trong.

Tình trạng này tiến triển chậm, liên quan đến bệnh gan kéo dài gây gián đoạn lưu thông oxy trong máu. Móng tay trở nên nhạt hoặc trắng bệch. Dấu hiệu này thường đi kèm với mệt mỏi hoặc vàng da và cần được kiểm tra sớm.

3. Vàng da tay/chân

Vàng da (Ảnh minh họa).

Vàng da là dấu hiệu kinh điển của tổn thương gan. Khi gan không xử lý được bilirubin - sắc tố vàng từ quá trình phân huỷ hồng cầu - khiến chất này tích tụ trong máu rồi lắng đọng dưới da. Dấu hiệu vàng da thường xuất hiện ở mặt trước, sau đó lan xuống lòng bàn tay và bàn chân. Khi vàng da đã xuất hiện ở chi, điều đó cho thấy chức năng gan đang suy giảm nghiêm trọng và cần được đánh giá y khoa ngay.

4. Tĩnh mạch hình mạng nhện

Tĩnh mạch hình mạng nhện (Ảnh minh họa).

Một thay đổi khác dễ nhận biết là tĩnh mạch hình mạng nhện. Đây là những cụm mao mạch đỏ hoặc tím nổi dưới da, toả ra như mạng nhện. Khi gan không xử lý được hormone, các mạch máu nhỏ bị giãn rộng, tạo thành các đốm mạch đặc trưng này. Chúng không gây đau nhưng lại là dấu hiệu phổ biến ở người mắc xơ gan.

5. Sưng phù

Tay sưng phù (Ảnh minh họa).

Sưng phù tay và chân (phù ngoại biên) là biểu hiện cho thấy gan đã suy giảm đến mức ảnh hưởng khả năng kiểm soát dịch trong cơ thể. Gan khỏe mạnh tạo ra protein albumin giúp giữ nước trong mạch máu. Khi lượng albumin giảm, dịch thoát ra mô gây phù nề, rõ nhất ở bàn chân, mắt cá và đôi khi cả bàn tay. Đây là dấu hiệu cảnh báo gan đang gặp vấn đề tiến triển và cần được thăm khám ngay.

Những thay đổi trên tay và chân dễ bị bỏ qua hoặc nhầm với các bệnh lý da liễu thông thường. Tuy nhiên, nếu chúng xuất hiện liên tục và đi kèm mệt mỏi, chán ăn, vàng da, việc thăm khám sớm có thể giúp phát hiện sớm tổn thương gan và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Bài viết mang tính tham khảo, không thay thế cho tư vấn y khoa.

Nguồn: Times of India