Nhìn lại Startup Việt từng khiến 4 “cá mập” tranh giành: Bán bạt chống ngập biến ô tô thành xuồng, nâng được cả xe bán tải 1.800 kg

Mùa mưa lũ luôn là nỗi lo lớn của nhiều chủ xe tại Việt Nam. Những trận mưa lớn, triều cường hay bão gây ngập úng khiến nguy cơ thủy kích hư hỏng nặng động cơ ô tô ngày càng cao. Dù các công ty bảo hiểm có thể chi trả một phần chi phí sửa chữa, giá trị xe vẫn có thể giảm từ 30% đến 60% sau mỗi lần ngập.

Trong bối cảnh đó, Covo, một startup chuyên cung cấp bạt chống ngập ô tô, ra đời với tham vọng thay đổi cách người dùng bảo vệ tài sản của mình.

Từ ý tưởng ở Mỹ đến sản phẩm "túi nổi cho ô tô"

Hà Phước Thành, đồng sáng lập và CEO của Covo, nảy ra ý tưởng khi còn sinh sống tại Mỹ. Anh kể rằng, chứng kiến bạn bè sở hữu những chiếc xe đắt tiền nhưng bất lực trước những trận lụt, anh nghĩ tới việc tạo ra một giải pháp bảo vệ chủ động.

"Chúng tôi muốn mang đến một sản phẩm giúp ô tô không chỉ được che chắn mà còn có thể nổi theo mực nước", Thành chia sẻ.

Bạt chống ngập Covo được thiết kế như một "túi nổi" bao bọc toàn bộ xe. Khi nước dâng, phần bạt tạo thành lớp phao giữ xe nổi thay vì bị ngập. Theo thử nghiệm của startup, bạt có thể nâng được một chiếc Mitsubishi Triton nặng 1,8 tấn.

Nhà sáng lập cho biết: "Chúng tôi dùng vật liệu nhẹ, bền và đang trong quá trình đăng ký bản quyền để đảm bảo tính độc quyền cho sản phẩm". Tại thời điểm tham gia gọi vốn trên chương trình, mức giá được định từ 4,2 triệu đồng đến 5,3 triệu đồng tùy kích cỡ xe. Khi tham gia Shark Tank Việt Nam mùa 4 năm 2021, sản phẩm chỉ vừa hoàn thiện nên mới bán được 9 chiếc, nhưng tiềm năng thị trường khiến nhiều nhà đầu tư chú ý.

Xuất hiện tại Shark Tank, Hà Phước Thành kêu gọi 1 tỷ đồng cho 10% cổ phần. Dù doanh thu chưa đáng kể, ý tưởng độc đáo giúp thương vụ nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận của các "cá mập".

Shark Đỗ Liên đưa ra lời đề nghị đầu tiên, 1 tỷ đồng đổi 45% cổ phần, nhấn mạnh thế mạnh về bảo hiểm để hỗ trợ phân phối sản phẩm. Shark Nguyễn Xuân Phú đánh giá sản phẩm có tiềm năng thương mại hóa, đề nghị 1 tỷ đồng cho 25% cổ phần.

Trong khi đó, Shark Nguyễn Thanh Việt dù không tham gia đầu tư, vẫn dành lời động viên:"Rất phục bạn vì nghĩ ra nhiều thứ mà các Shark chưa chắc đã nghĩ ra. Khả năng 5-10 năm nữa bạn có thể sẽ ngồi ghế Shark ở đây."

Shark Phạm Thanh Hưng đề xuất 1 tỷ đồng cho 10% cổ phần và nhận phí nhượng quyền 500.000 đồng/sản phẩm cho 10.000 sản phẩm đầu tiên.

Ấn tượng nhất là Shark Nguyễn Hòa Bình với đề nghị đặc biệt: 1 tỷ đồng, 0% cổ phần, đổi lại thu phí 500.000 đồng/sản phẩm cho đến khi thu hồi vốn và đạt 5 tỷ đồng lợi nhuận, sau đó giảm còn 250.000 đồng/sản phẩm. "Tôi sẵn sàng làm đối tác trọn đời về vốn với Covo," ông Bình nhấn mạnh.

Sau nhiều vòng thương lượng, Hà Phước Thành chốt deal với Shark Hưng và mời Shark Liên đồng hành, kỳ vọng mở rộng mô hình kinh doanh bảo hiểm kèm giải pháp bảo vệ ô tô.

Sau Shark Tank: Đường dài còn nhiều thử thách

Ba năm sau màn gọi vốn, chưa có thông tin chính thức về số vốn rót từ các Shark, nhưng Covo vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động. Tháng 10/2022, startup công bố đã có đại lý chính thức tại Nhật Bản và Úc, nhắm vào những thị trường thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai.

Đầu tháng 9/2024, ngay sau bão số 3, Covo thông báo trên fanpage rằng công ty đang quá tải đơn hàng. Tuy vậy, chặng đường của Covo không dễ dàng. Với giá sản phẩm từ 4 đến 5 triệu đồng, nhiều khách hàng phổ thông vẫn cân nhắc khi so sánh với chi phí bảo hiểm truyền thống. Ngoài ra, thói quen "để bảo hiểm lo" khiến thị trường bảo vệ chủ động vẫn còn khá mới mẻ.

Covo không chỉ tạo ra một sản phẩm bạt chống ngập, mà còn mở ra một cách tiếp cận mới: chủ động bảo vệ tài sản thay vì chỉ trông chờ vào bồi thường. Từ ý tưởng được thai nghén ở Mỹ, startup này đang thử nghiệm những bước đi đầu tiên để định hình một thị trường ngách tại Việt Nam và mở rộng ra quốc tế.

Nếu thành công, Covo có thể trở thành một phần trong hệ sinh thái bảo vệ tài sản cá nhân, nơi bảo hiểm và công nghệ đi song song để giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thiên tai ngày càng phức tạp.



