Nhìn bức ảnh này mới hiểu vì sao có câu "đẹp như Lý Đức", "khoẻ như Lý Đức"

Mới đây, bức ảnh được lực sĩ Phạm Văn Mách - người vừa giành tấm HCV hạng 55kg ở giải Vô địch thể hình thế giới WBPF 2025 ở tuổi 49 chia sẻ đã gây sốt mạng xã hội. Trong hình toàn là các "anh tài" của làng thể hình Việt Nam những năm đầu tiên thành lập đội tuyển thể hình.

"Đây là tấm hình đội tuyển thể hình Việt Nam những ngày đầu thành lập năm 1998", Phạm Văn Mách chia sẻ.

Dù trong ảnh toàn là các lực sĩ đình đám ở Việt Nam nhưng dân tình lập tức chú ý đến người bên góc phải bức hình. Đó là lực sĩ Lý Đức, cái tên từng gây sốt một thời và làm xao xuyến biết bao trái tim người hâm mộ Việt Nam. Chỉ cần hình bức ảnh này, dân tình phải thốt lên đúng là "khoẻ, đẹp như Lý Đức".

Dàn lực sĩ đình đám của Việt Nam (Ảnh: Thể hình Việt)

Lý Đức đã từng đỉnh cao thế nào?

Vào những năm cuối thập niên 90, khi khái niệm "thể hình" còn khá xa lạ với đại chúng Việt Nam, cái tên Lý Đức đã xuất hiện và tạo nên một cơn địa chấn thực sự. Không chỉ là một vận động viên, ông đã trở thành một biểu tượng về sức mạnh mà cho đến tận ngày nay, người ta vẫn quen miệng thốt lên: "Khỏe như Lý Đức".

Huyền thoại thể hình Lý Đức (Ảnh: TL)

Sinh năm 1965 tại TP.HCM, Lý Đức những ngày đầu đến với tạ chỉ đơn giản muốn cải thiện thể trạng gầy gò của mình. Thế nhưng, tố chất thiên bẩm kết hợp với một ý chí thép đã giúp ông tiến xa hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng.

Năm 1997 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi Lý Đức giành huy chương vàng đầu tiên tại Giải vô địch Thể hình châu Á. Đó không phải là một sự may mắn nhất thời, bởi suốt 7 năm liên tiếp (1997 - 2003), ông thống trị tuyệt đối ngôi vị cao nhất ở hạng cân trên 80kg tại đấu trường Đông Nam Á, SEA Games. Đỉnh cao chói lọi nhất trong sự nghiệp của ông chính là tấm Huy chương Vàng ASIAD 2002 tại Busan, Hàn Quốc, nơi ông đã vượt qua những đối thủ sừng sỏ nhất để khẳng định vị thế của người Việt trên bản đồ thể thao quốc tế.