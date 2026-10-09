Nhìn 7 cách cất nồi chảo này tôi mới hiểu vì sao bếp nhà mình lúc nào cũng chật: Hóa ra trước giờ xếp sai hết

Nồi, chảo, xửng hấp, nắp nồi… là nhóm đồ dùng khiến nhiều căn bếp dễ rơi vào cảnh lộn xộn nhất. Kích thước lớn nhỏ khác nhau, hình dáng không đồng nhất, lại thường xuyên phải lấy ra sử dụng nên dù đã xếp gọn, chỉ cần nấu một bữa là tủ bếp có thể trở lại tình trạng ngổn ngang.

Thế nhưng, sau khi tham khảo hàng loạt cách lưu trữ được nhiều gia đình áp dụng, tôi mới nhận ra một điều: Không hẳn căn bếp thiếu chỗ, đôi khi chỉ là chúng ta chưa tận dụng đúng không gian.

Từ tường, góc tủ cho tới khe hẹp cạnh tủ lạnh, tất cả đều có thể trở thành nơi cất nồi chảo nếu biết sắp xếp hợp lý.

1. Thay vì xếp chồng, hãy thử treo nồi chảo

Một trong những bất tiện lớn nhất của cách xếp chồng nồi chảo là mỗi lần muốn lấy chiếc nằm phía dưới, bạn phải nhấc cả chồng phía trên lên. Sau vài lần sử dụng, mọi thứ rất dễ trở nên lộn xộn.

Giải pháp đơn giản hơn là tận dụng chiều cao.

Nếu nhà bếp có một khoảng tường trống, có thể lắp thanh treo kết hợp móc chữ S để treo các loại chảo, nồi nhỏ hoặc dụng cụ thường xuyên sử dụng. Cách này vừa giúp lấy đồ nhanh, vừa tránh tình trạng nồi chảo cọ xát vào nhau.

Tuy nhiên, khu vực treo nên cách bếp nấu một khoảng nhất định để hạn chế dầu mỡ bám lên dụng cụ.

Một lựa chọn kín đáo hơn là lắp thanh treo bên trong tủ bếp. Nếu khoang tủ đủ cao, thay vì chia thành nhiều tầng kệ, bạn có thể dành một phần để treo chảo, nồi có quai hoặc dụng cụ nấu ăn.

2. Đừng để góc tủ trở thành "điểm chết"

Góc giao giữa hai hệ tủ bếp thường rất sâu và khó lấy đồ. Không ít gia đình cuối cùng chỉ dùng khu vực này để cất những món gần như không bao giờ đụng tới.

Nếu đang thiết kế tủ bếp mới, có thể cân nhắc kiểu cửa gập kết hợp các tầng kệ so le hoặc phụ kiện góc tủ kéo ra.

Nhờ đó, toàn bộ không gian phía sâu bên trong được tận dụng để chứa nồi lớn, xửng hấp, máy xay, máy ép hoặc các thiết bị nhà bếp ít dùng.

Điểm quan trọng nhất là cửa tủ phải mở đủ rộng. Bản lề góc mở lớn sẽ giúp việc lấy đồ thuận tiện hơn nhiều so với kiểu cửa truyền thống chỉ mở một góc nhỏ.

3. Dùng bảng đục lỗ nhưng giấu bên trong tủ

Bảng đục lỗ là món đồ lưu trữ rất linh hoạt vì vị trí móc có thể thay đổi tùy nhu cầu. Tuy nhiên, treo bảng ngay bên ngoài trong nhà bếp lại có một nhược điểm: rất dễ bám dầu và bụi.

Một cách thông minh hơn là đặt bảng đục lỗ bên trong tủ.

Chỉ cần một khoang tủ hẹp khoảng 20cm, gắn bảng vào mặt lưng rồi thêm móc, bạn đã có thể treo chảo nhỏ, nắp nồi, thớt, rây lọc hoặc nhiều dụng cụ khác.

Nếu cạnh tủ lạnh còn một khe hẹp, cũng có thể làm một bảng đục lỗ dạng kéo ra bằng ray trượt. Đây là cách tận dụng khoảng trống rất hiệu quả trong những căn bếp nhỏ.

4. Biến kệ cố định thành ngăn kéo kéo ra

Tủ dưới thường sâu nhưng cũng chính vì sâu nên những món đồ nằm phía trong rất khó lấy.

Nếu có điều kiện làm tủ mới, nên cân nhắc ngăn kéo sâu hoặc hệ kệ kéo ra dành riêng cho nồi chảo. Khi kéo ngăn ra, toàn bộ đồ dùng hiện ngay trước mắt, không cần cúi người rồi thò tay vào sâu bên trong.

Ngay cả với tủ bếp đã hoàn thiện, một số khoang vẫn có thể cải tạo bằng cách tháo kệ cố định và lắp ray trượt cùng khay kéo.

Cách làm này đặc biệt phù hợp với những gia đình có nhiều nồi lớn, vì mỗi tầng có thể dành cho một nhóm dụng cụ riêng.

5. Không muốn sửa tủ? Dùng kệ độc lập

Không phải căn bếp nào cũng có thể khoan, tháo hay cải tạo tủ. Trong trường hợp đó, một chiếc kệ nhiều tầng độc lập có thể là giải pháp đơn giản nhất.

Kệ có thể đặt ở góc bếp, cạnh tủ lạnh hoặc cuối hệ tủ. Ngoài nồi chảo, bạn còn có thể cất nồi cơm điện, máy xay, chậu inox, rổ rá hoặc hộp thực phẩm.

Ưu điểm lớn nhất của kiểu lưu trữ này là linh hoạt. Khi nhu cầu thay đổi, chỉ cần điều chỉnh vị trí hoặc chiều cao các tầng kệ mà không phải sửa lại tủ bếp.

6. Tận dụng những khe hẹp tưởng như vô dụng

Nhà bếp thường có những khoảng trống rất "lỡ cỡ": khe giữa tủ lạnh và tường, khoảng giữa cột và tủ, hoặc một góc chỉ rộng vài chục centimet.

Đừng vội bỏ phí những vị trí này.

Một chiếc kệ hẹp nhiều tầng có thể biến khoảng trống đó thành nơi chứa chảo, nồi nhỏ, khay nướng hoặc đồ dự trữ. Với khe quá hẹp, nên chọn kệ có bánh xe để kéo ra khi cần.

Thậm chí, nhiều loại kệ vốn được thiết kế cho giày dép hoặc đồ gia dụng vẫn có thể tận dụng trong bếp, miễn là kích thước và khả năng chịu tải phù hợp.

Nguyên tắc quan trọng nhất là đo chính xác chiều rộng, chiều sâu và chiều cao trước khi mua. Chỉ chênh vài centimet cũng có thể khiến chiếc kệ không thể đặt vừa.

7. Dùng giá chia nồi chảo – cách dễ áp dụng nhất

Nếu không muốn làm bất kỳ thay đổi lớn nào, hãy bắt đầu từ những chiếc giá chia.

Trong tủ bếp, giá chia giúp nồi, chảo hoặc nắp nồi được dựng đứng thay vì xếp chồng. Khi cần sử dụng, chỉ việc rút đúng món mình muốn mà không phải nhấc cả chồng đồ.

Một mẹo khá thú vị là dùng giá đựng tài liệu văn phòng để chia chảo, thớt hoặc nắp nồi. Giá thành thường rẻ nhưng hiệu quả không thua nhiều loại phụ kiện chuyên dụng.

Khu vực dưới bồn rửa cũng có thể tận dụng theo cách tương tự. Chỉ cần chọn kệ có kích thước phù hợp với đường ống cấp thoát nước, phần không gian vốn khó sử dụng này sẽ trở thành một kho chứa khá lớn.

Với ngăn kéo sâu, có thể dùng hộp chia hoặc giá dựng để tạo từng khu vực cho chảo, nắp nồi và dụng cụ khác. Nên đặt thêm tấm lót ở đáy để hạn chế trầy xước và giúp vệ sinh dễ hơn.

Nhưng cách lưu trữ tốt nhất vẫn là… bớt đồ

Sau khi thử đủ cách sắp xếp, nhiều người mới phát hiện vấn đề không nằm hoàn toàn ở chiếc tủ.

Một căn bếp chỉ có diện tích nhất định. Nếu sở hữu quá nhiều nồi chảo cùng chức năng, dù mua thêm bao nhiêu hộp hay kệ, không gian cuối cùng vẫn đầy.

Vì vậy, trước khi tìm thêm chỗ cất, hãy kiểm tra lại toàn bộ dụng cụ nấu ăn. Những chiếc nồi đã nhiều tháng không dùng, chiếc chảo cùng kích thước nhưng có tới 3-4 cái, hay các món mua theo trào lưu rồi bỏ quên đều nên được cân nhắc loại bớt.

Khi số lượng đồ dùng vừa đủ, kết hợp với một vài cách lưu trữ hợp lý, căn bếp sẽ gọn hơn rất nhiều mà thậm chí không cần làm thêm một mét vuông tủ nào.

Đôi khi, bí quyết để căn bếp rộng hơn không phải là tìm thêm chỗ chứa, mà là để mỗi món đồ có đúng một vị trí và chỉ giữ lại những thứ thực sự được sử dụng.