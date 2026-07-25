Nhiều tính năng quan trọng vừa được bổ sung trên VNeID, Công an khuyến nghị người dân làm ngay việc này

Người dân cần chú ý thông báo mới của cơ quan Công an về ứng dụng VNeID.

Ứng dụng VNeID (Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet)

Ngày 20/7, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã có khuyến nghị tới người dân về việc cập nhật VNeID phiên bản mới để sử dụng nhiều tiện ích số.

Theo cơ quan Công an, nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng định danh điện tử VNeID đã được Bộ Công an nâng cấp lên phiên bản 2.2.10 với nhiều tính năng mới, thiết thực.

Vì vậy, việc cập nhật phiên bản mới không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong thực hiện các giao dịch hành chính trên môi trường điện tử mà còn góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Lực lượng Công an thông tin, một trong những điểm mới đáng chú ý của phiên bản 2.2.10 là bổ sung dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại Thông tư số 101/2026/TT-BCA của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

Theo đó, người dân có thể thực hiện thủ tục đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp trên ứng dụng VNeID, theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và nhận kết quả theo quy định, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và giảm áp lực tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Bên cạnh đó, VNeID cũng bổ sung chức năng phản ánh, kiến nghị về việc nhận thẻ căn cước. Khi gặp các trường hợp chậm trả thẻ, sai thông tin hoặc phát sinh vướng mắc trong quá trình nhận thẻ căn cước, người dân có thể gửi phản ánh ngay trên ứng dụng để cơ quan Công an tiếp nhận, kiểm tra và xử lý kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và giải quyết thủ tục hành chính.

Phiên bản mới còn tích hợp chức năng kết nối thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ người dân tra cứu, xác minh và kết nối thông tin về liệt sĩ trên nền tảng số. Tiện ích này góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân trong việc tìm kiếm thông tin, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với công tác đền ơn đáp nghĩa và chăm lo các gia đình chính sách.

Theo cơ quan Công an, đến nay, ứng dụng VNeID đã trở thành nền tảng số đa tiện ích khi tích hợp nhiều loại giấy tờ điện tử như căn cước, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội và nhiều loại giấy tờ khác.

Người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh để xuất trình các giấy tờ điện tử khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc các giao dịch theo quy định, góp phần giảm việc mang theo giấy tờ bản giấy, đồng thời bảo đảm tính chính xác, an toàn và thuận tiện.

Việc liên tục nâng cấp, bổ sung các tiện ích mới cho thấy VNeID đang từng bước trở thành ứng dụng số thiết yếu của mỗi người dân, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Đồng thời, đây cũng là nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và phát triển các dịch vụ công trực tuyến.

Để khai thác hiệu quả các tiện ích trên VNeID, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến nghị người dân thường xuyên cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất; kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2; đồng thời chủ động tìm hiểu, sử dụng các tiện ích số được tích hợp trên ứng dụng để thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, an toàn và thuận tiện.

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị mỗi người dân tích cực cập nhật và sử dụng hiệu quả ứng dụng VNeID, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, đồng thời chung tay thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng Chính phủ số, xã hội số trong giai đoạn mới.