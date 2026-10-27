Nhiều tháng không đạt KPI, mẹ lại lâm bệnh, một PT tìm đến Only Quạt và nhận tin dương tính HIV

Khoảng 15 phút sau, kết quả sàng lọc HIV có phản ứng khiến nam PT gần như suy sụp.

Anh Ngô Tấn Huỳnh (Huỳnh Sachi, Chuyên viên hỗ trợ cộng đồng tại TP.HCM) chia sẻ anh mới tiếp nhận một trường hợp là PT nhận kết quả dương tính HIV sau test.

Cụ thể, nam PT tìm đến anh sau một thời gian theo dõi những bài viết và video chia sẻ về HIV. Gần đây, bạn thường cảm thấy mệt mỏi nên nghĩ rằng mình nên đi xét nghiệm một lần cho an tâm.

"Trước khi thực hiện, anh tư vấn về những khả năng có thể xảy ra. Nếu kết quả sàng lọc không phản ứng, việc đánh giá còn phụ thuộc vào thời điểm phơi nhiễm và loại xét nghiệm. Bạn nghe rất chăm chú và khá tự tin. Bạn không nghĩ mình có nguy cơ nhiễm HIV. Vì bạn vẫn khỏe mạnh, không có bất kỳ biểu hiện nào như trên mạng nói", anh Ngô Tấn Huỳnh kể.

Kết quả xét nghiệm chẩn đoán dương tính HIV của nam PT được anh Ngô Tấn Huỳnh chia sẻ lại. (Ảnh: NTH)

Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, kết quả sàng lọc HIV có phản ứng khiến nam PT gần như suy sụp. Điều khiến nam PT hoang mang không chỉ là kết quả xét nghiệm, mà còn là hoàn cảnh gia đình và những áp lực bạn đã phải gánh trong thời gian qua.

Trong lúc trò chuyện, bệnh nhân kể với anh Ngô Tấn Huỳnh mình là huấn luyện viên cá nhân tại một phòng gym khá lớn. Nhìn từ bên ngoài, nhiều người nghĩ làm PT có thu nhập tốt, được tập luyện mỗi ngày và có cơ hội tiếp xúc với nhiều khách hàng. Nhưng thực tế của bạn lại khác.

Nhiều tháng liền, bạn không đạt KPI. Khách đăng ký các gói tập ngày càng ít, thu nhập bấp bênh, trong khi chỉ tiêu doanh số vẫn cao. Có những tháng, tiền kiếm được còn không đủ trang trải các khoản chi tiêu.

"Đúng lúc ấy, mẹ bạn lại bị bệnh, cần tiền để khám chữa và chăm sóc. Áp lực cơm áo vốn đã nặng nề, nay lại thêm nỗi lo cho sức khỏe của mẹ. Bạn muốn kiếm thêm tiền, nhưng công việc chính không đem lại khoản thu nhập như mong đợi. Rồi một vài người quen rủ bạn tham gia quay video đăng trên “Only Quạt”. Ban đầu, bạn còn do dự. Nhưng khi nghĩ đến những khoản chi trong gia đình, đặc biệt là tiền lo cho mẹ, bạn bắt đầu cân nhắc cơ hội kiếm thêm thu nhập này. Bạn nói rằng những đối tác vẫn tập gym và khoẻ mạnh, không thể nghĩ họ sẽ có bệnh để lây cho mình", anh Ngô Tấn Huỳnh nói.

Kết quả test khẳng định, nam PT dương tính HIV. Sau khi nhận kết quả khẳng định, nam PT được anh Ngô Tấn Huỳnh tư vấn về điều trị bằng thuốc kháng vi-rút (ARV), các bước chăm sóc tiếp theo và việc duy trì điều trị lâu dài.

"Câu chuyện này không phải là cá biệt. Hiện nay, cũng có những bạn trẻ lựa chọn quay video Only Quạt để kiếm tiền, để nổi tiếng, để làm kỷ niệm, để bán hàng… vì nhiều lý do khác nhau. Mỗi người trẻ đều có những lý do riêng khi lựa chọn công việc này. Nhưng liệu họ đã nhận thức đầy đủ về những rủi ro có thể gặp phải và biết cách bảo vệ sức khỏe của mình hay chưa? Nếu thiếu kiến thức y tế chính xác và không được tiếp cận các dịch vụ dự phòng phù hợp, cái giá phải trả đôi khi không chỉ là tiền bạc, mà còn có thể là sức khỏe và tương lai của chính họ", anh Ngô Tấn Huỳnh cảnh báo.