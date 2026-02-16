Nhiều tạp vụ, bảo vệ bật khóc khi nhận thưởng Tết là một lượng vàng 9999

Ngày làm việc cuối năm, khi các phòng ban đều tất bật kết thúc những công việc cuối cùng, thì những cô tạp vụ vẫn lặng lẽ lau từng chiếc bàn, rửa từng chiếc ly để giữ cho văn phòng luôn tươm tất. Phía ngoài sảnh, các anh bảo vệ vẫn đứng dưới nắng để điều tiết từng lượt xe, trong khi những bác tài xế vẫn đang tranh thủ đưa đón nhân sự công tác. Họ là những người đến sớm nhất và ra về muộn nhất, âm thầm giữ cho từng góc văn phòng sạch bóng và giữ cho Tập đoàn luôn vững vàng từ những việc nhỏ nhất.

Trong buổi chiều cuối năm bảng lảng, những người thầm lặng ấy được mời đến tham dự buổi lễ vinh danh cán bộ nhân viên thâm niên của CT Group. Những đôi bàn tay vốn đã quen với cán chổi, vô lăng hay những đêm thức trắng gác cổng, nay lúng túng đan vào nhau trong lúc đợi lên nhận thưởng. Và rồi, niềm hạnh phúc thực sự vỡ òa khi mỗi nhân sự thâm niên từ tạp vụ, bảo vệ đến tài xế... đều được nhận một lượng vàng 9999 với trị giá vàng hiện tại đã hơn 180 triệu đồng. Đây là chính sách thưởng thâm niên đặc biệt của CT Group, cứ sau mỗi 5 năm làm việc tại tập đoàn thì CBNV sẽ được thưởng một lượng vàng 9999. Trong năm nay, nhiều nhân viên đã có thời gian làm việc 10, 15, 20, thậm chí 25 năm tiếp tục nhận được một lượng vàng, như những lần trước đó.

Trên gương mặt của anh Văn Hồng và anh Hữu Nghĩa – nhân viên bảo vệ Công ty Steel Star với hơn một thập kỷ gắn bó cùng Tập đoàn, niềm vui vẫn rạng rỡ như lần đầu được xướng tên. Dù là lần thứ hai hay thứ ba nhận thưởng lượng vàng, sự ghi nhận ấy vẫn mang đến nhiều cảm xúc khó nói thành lời. "Tôi rất biết ơn và xúc động khi nhận được phần thưởng quý giá này, sẽ giúp gia đình tôi ổn định cuộc sống hơn, vơi bớt những lo toan và có điều kiện chăm lo cho các con tốt hơn", các anh chia sẻ.

Trong khi giá vàng tăng cao và tăng liên tục, có thời điểm chạm mốc 190 triệu đồng/ lượng thì việc có được một lượng vàng ngày càng khó khăn, vì thế, việc thưởng vàng của tập đoàn này càng gây chú ý. Điều đáng nói là CT Group đã lựa chọn vàng làm phần thưởng tri ân người lao động suốt hàng chục năm qua, thầm lặng làm điều đó từ rất lâu.

CT Group thưởng 1 lượng vàng 9999 cho CBNV thâm niên

Giữa những tràng pháo tay chúc mừng, chị Phạm Mộng Nhi – Nhân viên tạp vụ tại CT Group, đã không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc. Với 5 năm gắn bó, chị luôn xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai nhưng món quà một lượng vàng trên tay hôm nay vẫn là một phần thưởng khó tin là sự thật.

"Khi Tập đoàn ngày càng phát triển và đạt nhiều thành công, tôi càng thấy tự hào hơn vì mình là một phần trong đó. Nhờ CT Group, tôi không chỉ có một công việc ổn định mà còn nhận được sự quan tâm và được nhận nhiều phần quà ý nghĩa mỗi dịp Tết đến. Thật sự hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn nên khi nhận được 1 lượng vàng, tôi mừng không tả nổi, cả đời mình, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình được cầm trên tay món tài sản lớn như vậy. Chỉ mong có thật nhiều sức khỏe để được tiếp tục làm việc tại Tập đoàn." - chị Nhi nghẹn ngào chia sẻ.

Chị Mộng Nhi xúc động chia sẻ khi được nhận thưởng

Anh La Ngọc Tâm - Nhân viên Bảo vệ, Công ty Steel Star tiếp lời với ánh mắt rưng rưng: "Khi nhận được phần thưởng này, tôi càng hiểu rằng ở Tập đoàn, vị trí nào cũng được trân trọng như nhau. Khi mà giá vàng liên tục tăng, tôi đâu dám nghĩ có ngày mình được sở hữu 1 lượng vàng như thế này".

Đứng cạnh các đồng nghiệp với gương mặt vui mừng, anh Nguyễn Thanh Trí – Nhân viên bảo vệ nhìn món quà trên tay như một giấc mơ có thật. "Trong suốt những năm đi làm, tôi nào dám nghĩ mình sẽ có lúc có được một lượng vàng thế này, thu nhập lương bảo vệ đủ để sinh hoạt, thuê nhà trọ đã khó, có khi suốt đời không mua nổi 1 lượng vàng. Thật sự rất biết ơn Tập đoàn", anh Trí bộc bạch.

Với anh Võ Duy Thuấn – người tài xế quen thuộc với những chuyến xe xuyên đêm và những giờ cao điểm kẹt xe, đây là một dấu mốc khó quên. "Làm nghề tài xế, đôi khi người ta nghĩ chỉ là lao động bình thường, ít khi được xướng tên hay ghi nhận. Nhưng khi cầm lượng vàng trên tay, tôi thấy công sức của mình được Tập đoàn trân trọng thực sự. Khoản thưởng này giúp gia đình tôi trang trải cuộc sống, đón Tết đủ đầy, dư dả hơn và có thể lo toan thêm nhiều việc quan trọng khác…" - Anh Thuấn tâm sự.

Đặc biệt, buổi lễ trao thưởng còn chứng kiến một khoảnh khắc hạnh phúc của cặp vợ chồng là anh Trần Văn Hiền và chị Nguyễn Thị Kim Tài. Cùng là Nhân viên bán hàng tại siêu thị Bon Grocer với thâm niên 5 năm, cả hai anh chị không giấu được sự xúc động. Nước mắt lưng tròng, chị Kim Tài nói: "Tết này phải nói là cái Tết lớn nhất trong cuộc đời vợ chồng tôi. Hai vợ chồng tôi giờ có đến 2 lượng vàng, là khoảng 360 triệu đồng – một số tiền mà trước đây chúng tôi chưa từng dám nghĩ tới, ngay cả trong mơ. Suốt những năm qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều từ Tập đoàn và thật sự biết ơn Ban Lãnh đạo vì luôn quan tâm, chăm lo cho nhân viên một cách chu đáo và đầy nghĩa tình".

Đại diện Tập đoàn CT Group chia sẻ: "Mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, trắc trở. Nhưng Tập đoàn đã cố gắng hết sức để đùm bọc giúp CBNV tử tế có cuộc sống sung túc và ý nghĩa. Gieo hạt mầm thiện lương là một trong các giá trị cốt lõi mà Tập đoàn hướng tới. Cuộc sống không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất mà quan trọng hơn là giá trị tinh thần, mọi công việc chân chính đều xứng đáng. Trong năm nay chúng tôi sẽ tuyển thêm 20 ngàn nhân sự từ mọi ngành, mọi miền đất nước và quốc tế. Mong rằng chúng tôi sẽ được tạo điều kiện để thực thi các sứ mạng của mình".